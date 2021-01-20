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Как советский брачный аферист по кличке Ален Делон стал прототипом главного героя сериала «Казанова»


Как советский брачный аферист по кличке Ален Делон стал прототипом главного героя сериала «Казанова»


Недавно состоялась премьера детективного сериала «Казанова» с Антоном Хабаровым и Светланой Ходченковой в главных ролях. В центре сюжета – история советского брачного афериста, жертвами которого стали женщины «с положением в обществе». Немногие зрители знают о том, что у главного героя был реальный прототип – аферист Юрий Ладжун по кличке Ален Делон, который соблазнил и ограбил 72 женщины! При этом на суде многие из них просили смягчить приговор и приводили удивительные аргументы…

Брачный аферист Юрий Ладжун по кличке Ален Делон | Фото: homsk.com

Брачный аферист Юрий Ладжун по кличке Ален Делон | Фото: homsk.com

Первые заявления от обманутых женщин из разных областей и республик СССР начали поступать во второй половине 1960-х гг. Их истории были очень похожими: всего за несколько дней интеллигентный привлекательный мужчина, представлявшийся то сотрудником секретного НИИ, то полярным летчиком, то капитаном дальнего плавания, втирался в доверие, обольщал жертву, а потом под разными предлогами выманивал у нее деньги и ценные вещи. Поначалу ориентировки на этого мошенника вызывали у милиционеров иронию: описывая его внешность, многие женщины показывали обложку журнала с фотографией Алена Делона, фильм с участием которого («Черный тюльпан») как раз вышел на экраны.
Но когда количество краж превысило несколько десятков, тут уж было не до смеха.
Аферист, обманувший больше 70 женщин | Фото: lifeglobus.ru

Аферист, обманувший больше 70 женщин | Фото: lifeglobus.ru

Сыщики так и называли его – Ален Делон. Информация о его новых «подвигах» появлялась практически еженедельно. Многим женщинам он предъявлял документы – то удостоверение ударника социалистического труда на имя Николая Пущина, то удостоверение физика-ядерщика Пшенцова. Когда следователи разыскали этих людей, оказалось, что документы у них украл случайный знакомый. Мошенник был очень изобретательным и каждой жертве рассказывал новую легенду. Часто женщины настолько проникались сочувствием к ученому с мировым именем, за которым охотятся агенты секретных служб, или к ограбленному ударнику соцтруда, или поиздержавшемуся командировочному, что сами отдавали ему свои деньги и ценности. Если этого не происходило, «Ален Делон» находил способы усыпить их бдительность и ограбить.
Брачный аферист Юрий Ладжун по кличке Ален Делон | Фото: lifeglobus.ru

Брачный аферист Юрий Ладжун по кличке Ален Делон | Фото: lifeglobus.ru

В начале 1970-х гг. сыщикам наконец удалось выйти на след афериста. Один из его бывших сослуживцев, которого Юрий тоже ограбил, опознал его по фотороботу и назвал его настоящие имя и фамилию. Фоторобот и особые приметы были направлены по всем крупным вокзалам страны. Там Ален Делон и «погорел»: он пытался обольстить буфетчицу, работавшую на вокзале в Гатчине, а она узнала его и сдала милиции.
Аферист и одна из его жертв | Фото: lifeglobus.ru

Аферист и одна из его жертв | Фото: lifeglobus.ru

Самым удивительным оказалось не то, что аферисту удалось обольстить и ограбить 72 женщины, а то, что практически все они были ему очень благодарны! Все они в один голос твердили, что «Ален Делон» подарил им настоящее счастье, пускай и очень скоротечное, дал возможность почувствовать себя любимой и желанной. На суде они всячески старались его выгородить, оправдать, добиться смягчения приговора. Несмотря на это, Юрий Ладжун был приговорен к высшей мере наказания (одну из своих жертв он лишил жизни), и в 1975 г. приговор был приведен в исполнение.
Антон Хабаров в роли Игоря Апрельцева (Казановы) | Фото: kino-teatr.ru

Антон Хабаров в роли Игоря Апрельцева (Казановы) | Фото: kino-teatr.ru

 
Кадр из сериала *Казанова*, 2020 | Фото: amediafilm.ru

Кадр из сериала *Казанова*, 2020 | Фото: amediafilm.ru

Хотя при работе над сценарием создатели сериала «Казанова» действительно ознакомились с материалами этого уголовного дела, они не ставили своей целью с документальной точностью воспроизвести детали афер Юрия Ладжуна. Режиссер Кирилл Белевич рассказывал: «В сценарии в итоге остался только один документальный факт. Все жертвы Ладжуна были счастливы от того, что пережили с ним, и на суде просили не расстреливать мошенника. Именно за этот момент мы зацепились. Но что касается сюжетных линий, то их придумал сценарист Дмитрий Новоселов... Многие женщины были счастливы и даже благодарны аферисту. Именно этот момент мы и включили в нашу историю: Казанова делает женщин счастливыми, помогает им избавиться от шелухи, снять шоры с глаз. После встречи с ним у них меняются ценности, приоритеты, идет перестройка сознания, они начинают по-другому смотреть на себя, на свою жизнь и то, чего они хотят в ней добиться. Когда мы разрабатывали с Антоном Хабаровым его роль, мы договорились, что Казанова – не просто мошенник, он влюбляется в каждую женщину! И поэтому его герой светится изнутри, а история получилась трогательная, в чем-то смешная, а в чем-то, безусловно, драматичная, как и для самого Казановы тоже».
Антон Хабаров в роли Игоря Апрельцева (Казановы) | Фото: vokrug.tv, kino-teatr.ru

Антон Хабаров в роли Игоря Апрельцева (Казановы) | Фото: vokrug.tv, kino-teatr.ru

 
Кадр из сериала *Казанова*, 2020 | Фото: vokrug.tv

Кадр из сериала *Казанова*, 2020 | Фото: vokrug.tv

Создатели сериала сосредоточили внимание на самом главном – правде характеров. А потому перед исполнителем главной роли стояла невероятно сложная задача: создать такой яркий образ, чтобы зрители поверили в то, что десятки женщин ради нескольких мгновений счастья с этим человеком могли пожертвовать многим. Поиски актера на главную роль продолжались долго, пока режиссер не остановил свой выбор на Антоне Хабарове. Одним из аргументов в пользу этого претендента было и то, что в паре со Светланой Ходченковой они смотрелись очень органично.
Антон Хабаров в роли Игоря Апрельцева (Казановы) | Фото: vokrug.tv

Антон Хабаров в роли Игоря Апрельцева (Казановы) | Фото: vokrug.tv

Антону Хабарову пришлось сыграть сразу несколько ролей, ведь в каждой серии его герой перевоплощается в нового персонажа, род деятельности и образ которого аферист подбирает специально под каждую из жертв. Актер рассказывал: «У меня была тетрадка, где я детально расписал каждый образ: геолог, директор рынка, партийный работник, «ботаник» из музея, режиссер и даже поп. Старался подойти к перевоплощениям фундаментально, чтобы получились не пародии, а полноценные персонажи… Мой герой – наверное, лучший аферист Советского Союза – он обворовывает богатых женщин. В Казанове есть и плохое, и хорошее, он абсолютно гармоничный персонаж».
Кадр из сериала *Казанова*, 2020 | Фото: vokrug.tv

Кадр из сериала *Казанова*, 2020 | Фото: vokrug.tv

 
Антон Хабаров в роли Игоря Апрельцева (Казановы) | Фото: kino-teatr.ru

Антон Хабаров в роли Игоря Апрельцева (Казановы) | Фото: kino-teatr.ru

Многие зрители удивились, увидев Светлану Ходченкому в необычном для нее амплуа – скромной, невзрачной, несчастной матери-одиночки, женщины-следователя, которая забывает о своих профессиональных обязанностях, как только сама попадает на крючок к брачному аферисту. Создание именно такого образа было одним из главных условий режиссера. Впервые он встретился с актрисой, когда она готовилась к премьере спектакля. Ходченкова выглядела тогда измученной и уставшей, а режиссер сделал ей комплимент по поводу внешнего вида и попросил создать в сериале точно такой же образ. Белевичу казалось это принципиально важным: «Она играет очень узнаваемую в нашей стране женщину. У нас, наверное, большая часть людей воспитана матерями-одиночками, которые сами жили под пятой своих матерей-одиночек. Настоящий замкнутый круг».
Светлана Ходченкова в сериале *Казанова*, 2020 | Фото: kino-teatr.ru

Светлана Ходченкова в сериале *Казанова*, 2020 | Фото: kino-teatr.ru

 
Светлана Ходченкова на съемках сериала *Казанова*, 2020 | Фото: vokrug.tv

Светлана Ходченкова на съемках сериала *Казанова*, 2020 | Фото: vokrug.tv

Светлана Ходченкова считает, что прототипом главного героя можно назвать и самого Казанову, в честь которого и был назван сериал, ведь именно потому, что аферист «легко мимикрирует под каждую новую избранницу», окружает ее вниманием, создает нужную ей атмосферу и ощущение праздника, все его жертвы и чувствовали не обиду, а благодарность.
Светлана Ходченкова в сериале *Казанова*, 2020 | Фото: kino-teatr.ru

Светлана Ходченкова в сериале *Казанова*, 2020 | Фото: kino-teatr.ru

 
Кадр из сериала *Казанова*, 2020 | Фото: amediafilm.ru

Кадр из сериала *Казанова*, 2020 | Фото: amediafilm.ru

С первых же серий у «Казановы» были очень высокие рейтинги. Успех своего проекта Кирилл Белевич видит в том, что в жанре детективного сериала сумел рассказать очень простую и близкую многим историю – об одиночестве не только женщин, но и самого Казановы, мстившего всем представительницам противоположного пола за то, что когда-то в детстве его бросила мать.
Антон Хабаров и Светлана Ходченкова в сериале *Казанова*, 2020 | Фото: kino-teatr.ru

Антон Хабаров и Светлана Ходченкова в сериале *Казанова*, 2020 | Фото: kino-teatr.ru

 
Антон Хабаров в роли Игоря Апрельцева (Казановы) | Фото: vokrug.tv

Антон Хабаров в роли Игоря Апрельцева (Казановы) | Фото: vokrug.tv

 

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Как советский брачный аферист по кличке Ален Делон стал прототипом главного героя сериала «Казанова»

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Как советский брачный аферист по кличке Ален Делон стал прототипом главного героя сериала «Казанова»Подписаться на мой Instagram
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