Как советский брачный аферист по кличке Ален Делон стал прототипом главного героя сериала «Казанова»

Недавно состоялась премьера детективного сериала «Казанова» с Антоном Хабаровым и Светланой Ходченковой в главных ролях. В центре сюжета – история советского брачного афериста, жертвами которого стали женщины «с положением в обществе». Немногие зрители знают о том, что у главного героя был реальный прототип – аферист Юрий Ладжун по кличке Ален Делон, который соблазнил и ограбил 72 женщины! При этом на суде многие из них просили смягчить приговор и приводили удивительные аргументы…
Брачный аферист Юрий Ладжун по кличке Ален Делон | Фото: homsk.com
Первые заявления от обманутых женщин из разных областей и республик СССР начали поступать во второй половине 1960-х гг. Их истории были очень похожими: всего за несколько дней интеллигентный привлекательный мужчина, представлявшийся то сотрудником секретного НИИ, то полярным летчиком, то капитаном дальнего плавания, втирался в доверие, обольщал жертву, а потом под разными предлогами выманивал у нее деньги и ценные вещи. Поначалу ориентировки на этого мошенника вызывали у милиционеров иронию: описывая его внешность, многие женщины показывали обложку журнала с фотографией Алена Делона, фильм с участием которого («Черный тюльпан») как раз вышел на экраны. Но когда количество краж превысило несколько десятков, тут уж было не до смеха.
Аферист, обманувший больше 70 женщин | Фото: lifeglobus.ru
Сыщики так и называли его – Ален Делон. Информация о его новых «подвигах» появлялась практически еженедельно. Многим женщинам он предъявлял документы – то удостоверение ударника социалистического труда на имя Николая Пущина, то удостоверение физика-ядерщика Пшенцова. Когда следователи разыскали этих людей, оказалось, что документы у них украл случайный знакомый. Мошенник был очень изобретательным и каждой жертве рассказывал новую легенду. Часто женщины настолько проникались сочувствием к ученому с мировым именем, за которым охотятся агенты секретных служб, или к ограбленному ударнику соцтруда, или поиздержавшемуся командировочному, что сами отдавали ему свои деньги и ценности. Если этого не происходило, «Ален Делон» находил способы усыпить их бдительность и ограбить.
Брачный аферист Юрий Ладжун по кличке Ален Делон | Фото: lifeglobus.ru
В начале 1970-х гг. сыщикам наконец удалось выйти на след афериста. Один из его бывших сослуживцев, которого Юрий тоже ограбил, опознал его по фотороботу и назвал его настоящие имя и фамилию. Фоторобот и особые приметы были направлены по всем крупным вокзалам страны. Там Ален Делон и «погорел»: он пытался обольстить буфетчицу, работавшую на вокзале в Гатчине, а она узнала его и сдала милиции.
Аферист и одна из его жертв | Фото: lifeglobus.ru
Самым удивительным оказалось не то, что аферисту удалось обольстить и ограбить 72 женщины, а то, что практически все они были ему очень благодарны! Все они в один голос твердили, что «Ален Делон» подарил им настоящее счастье, пускай и очень скоротечное, дал возможность почувствовать себя любимой и желанной. На суде они всячески старались его выгородить, оправдать, добиться смягчения приговора. Несмотря на это, Юрий Ладжун был приговорен к высшей мере наказания (одну из своих жертв он лишил жизни), и в 1975 г. приговор был приведен в исполнение.
Антон Хабаров в роли Игоря Апрельцева (Казановы) | Фото: kino-teatr.ru
Кадр из сериала *Казанова*, 2020 | Фото: amediafilm.ru
Хотя при работе над сценарием создатели сериала «Казанова» действительно ознакомились с материалами этого уголовного дела, они не ставили своей целью с документальной точностью воспроизвести детали афер Юрия Ладжуна. Режиссер Кирилл Белевич рассказывал: «В сценарии в итоге остался только один документальный факт. Все жертвы Ладжуна были счастливы от того, что пережили с ним, и на суде просили не расстреливать мошенника. Именно за этот момент мы зацепились. Но что касается сюжетных линий, то их придумал сценарист Дмитрий Новоселов... Многие женщины были счастливы и даже благодарны аферисту. Именно этот момент мы и включили в нашу историю: Казанова делает женщин счастливыми, помогает им избавиться от шелухи, снять шоры с глаз. После встречи с ним у них меняются ценности, приоритеты, идет перестройка сознания, они начинают по-другому смотреть на себя, на свою жизнь и то, чего они хотят в ней добиться. Когда мы разрабатывали с Антоном Хабаровым его роль, мы договорились, что Казанова – не просто мошенник, он влюбляется в каждую женщину! И поэтому его герой светится изнутри, а история получилась трогательная, в чем-то смешная, а в чем-то, безусловно, драматичная, как и для самого Казановы тоже».
Антон Хабаров в роли Игоря Апрельцева (Казановы) | Фото: vokrug.tv, kino-teatr.ru
Кадр из сериала *Казанова*, 2020 | Фото: vokrug.tv
Создатели сериала сосредоточили внимание на самом главном – правде характеров. А потому перед исполнителем главной роли стояла невероятно сложная задача: создать такой яркий образ, чтобы зрители поверили в то, что десятки женщин ради нескольких мгновений счастья с этим человеком могли пожертвовать многим. Поиски актера на главную роль продолжались долго, пока режиссер не остановил свой выбор на Антоне Хабарове. Одним из аргументов в пользу этого претендента было и то, что в паре со Светланой Ходченковой они смотрелись очень органично.
Антон Хабаров в роли Игоря Апрельцева (Казановы) | Фото: vokrug.tv
Антону Хабарову пришлось сыграть сразу несколько ролей, ведь в каждой серии его герой перевоплощается в нового персонажа, род деятельности и образ которого аферист подбирает специально под каждую из жертв. Актер рассказывал: «У меня была тетрадка, где я детально расписал каждый образ: геолог, директор рынка, партийный работник, «ботаник» из музея, режиссер и даже поп. Старался подойти к перевоплощениям фундаментально, чтобы получились не пародии, а полноценные персонажи… Мой герой – наверное, лучший аферист Советского Союза – он обворовывает богатых женщин. В Казанове есть и плохое, и хорошее, он абсолютно гармоничный персонаж».
Кадр из сериала *Казанова*, 2020 | Фото: vokrug.tv
Антон Хабаров в роли Игоря Апрельцева (Казановы) | Фото: kino-teatr.ru
Многие зрители удивились, увидев Светлану Ходченкому в необычном для нее амплуа – скромной, невзрачной, несчастной матери-одиночки, женщины-следователя, которая забывает о своих профессиональных обязанностях, как только сама попадает на крючок к брачному аферисту. Создание именно такого образа было одним из главных условий режиссера. Впервые он встретился с актрисой, когда она готовилась к премьере спектакля. Ходченкова выглядела тогда измученной и уставшей, а режиссер сделал ей комплимент по поводу внешнего вида и попросил создать в сериале точно такой же образ. Белевичу казалось это принципиально важным: «Она играет очень узнаваемую в нашей стране женщину. У нас, наверное, большая часть людей воспитана матерями-одиночками, которые сами жили под пятой своих матерей-одиночек. Настоящий замкнутый круг».
Светлана Ходченкова в сериале *Казанова*, 2020 | Фото: kino-teatr.ru
Светлана Ходченкова на съемках сериала *Казанова*, 2020 | Фото: vokrug.tv
Светлана Ходченкова считает, что прототипом главного героя можно назвать и самого Казанову, в честь которого и был назван сериал, ведь именно потому, что аферист «легко мимикрирует под каждую новую избранницу», окружает ее вниманием, создает нужную ей атмосферу и ощущение праздника, все его жертвы и чувствовали не обиду, а благодарность.
Светлана Ходченкова в сериале *Казанова*, 2020 | Фото: kino-teatr.ru
Кадр из сериала *Казанова*, 2020 | Фото: amediafilm.ru
С первых же серий у «Казановы» были очень высокие рейтинги. Успех своего проекта Кирилл Белевич видит в том, что в жанре детективного сериала сумел рассказать очень простую и близкую многим историю – об одиночестве не только женщин, но и самого Казановы, мстившего всем представительницам противоположного пола за то, что когда-то в детстве его бросила мать.
Антон Хабаров и Светлана Ходченкова в сериале *Казанова*, 2020 | Фото: kino-teatr.ru
Антон Хабаров в роли Игоря Апрельцева (Казановы) | Фото: vokrug.tv
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