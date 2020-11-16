Как появились пустые могилы кенотафы, И кому люди поклоняются на них

Надгробный памятник над пустой или вовсе не существующей могилой – это звучит как завязка детективного романа. Но вполне возможно, что речь идет о кенотафе, и тогда роман может стать и историческим. Правда, появление такого сооружения иногда действительно бывает связано и с преступлениями, и с расследованиями.
История кенотафов
Кенотафы сооружают в память о человеке или даже о нескольких людях. Такой памятник – курган, обелиск, гробница, склеп или что-либо похожее – считается надгробным. Однако останков того, кому посвящено сооружение, под кенотафом нет: либо они перемещены, либо их в этом месте никогда и не было.
Считается, что первые кенотафы появились еще в Древнем Египте, найти их нетрудно – это пирамиды-усыпальницы фараонов. Да, местом упокоения правителя такое массивное сооружение из камня, как правило, не являлось, больше того – порой для одного фараона возводилось несколько пирамид, тогда все, кроме одной, становились кенотафами.
Египетские пирамиды - кенотафы
Для человека античности правильные и полные ритуалы погребения были особенно важны. Но иногда получалось так, что тело умершего не удавалось найти – и тем не менее требовалось провести после его кончины все необходимые в таких случаях обряды. Тогда и появлялся кенотаф.
В переводе с древнегреческого «кенотаф» и означает дословно «пустая могила». Традиция проводить умершего в последний путь по всем правилам существовала и значительно раньше, и отсутствие тела в этом смысле не должно было мешать проведению существовавшей на тот момент церемонии. В 1972 году на территории Болгарии в городе Варна был случайно обнаружен древний могильник, датированный пятым тысячелетием до нашей эры. Помимо собственно захоронений, полных украшений из золота и керамики, в этом некрополе были обнаружены и пустые могилы, организованные так же, как и настоящие. Строго говоря, совсем пустыми они не были: внутри обнаружили глиняные головы-маски, так же украшенные золотом. Почему же ненастоящим покойникам были оказаны такие почести? Возможно, потому, что их тела по каким-то причинам были утеряны.
В одном из захоронений Варненского могильника: украшения на глиняной фигуре
Считается, что кенотафами становились и древние курганы Северной Европы – большие насыпи, которые сооружались над «могилой» - в том случае, если человек погибал вдали от родины.
Создание кенотафа, какую бы форму он ни принимал, служило и служит главной цели – поклониться усопшему, проститься и дать ему возможность покинуть окончательно мир живых – в том случае, если не удается предать его тело земле по всем правилам. Кенотафы появлялись и в тех культурах, в которых не было принято хоронить умерших.
Кенотаф римского центуриона Марка Целия
Разные культуры – разные кенотафы
В Северной Индии примерно пять столетий тому назад появилась традиция сооружать особенные памятники – чатри. В переводе с санскрита это слово означает «зонтик». Чатри представляют собой купола, опирающиеся на столбы – своеобразные «беседки» разных форм. Часто такие сооружения можно увидеть при дворцах и мавзолеях.
Поскольку согласно традициям индуизма тело после смерти предают не земле, а огню, чатри возводили на месте кремации богатых и влиятельных индусов. Эти «каменные зонтики» могут размещаться на земле или даже на крыше и служат напоминанием об умершем, а заодно – архитектурным памятником или его элементом.http://funhere.ru/?p=15474
Чатри в индийском штате Раджастан
Неудивительно, что среди кенотафов так много шедевров – ведь искренняя любовь к ушедшим соотечественникам всегда вдохновляла их современников на создание достойных памятников. Базилика Санта-Кроче во Флоренции стала местом упокоения многих – более трехсот – знаменитых итальянцев. Среди тех, кто захоронен в базилике – Галилео Галилей, Микеланджело Буанаротти, Никколо Маккиавелли. А вот «могила» флорентийца Данте Алигьери, представляет собой именно кенотаф.
Настоящим местом погребения автора «Божественной комедии» стала усыпальница в Равенне, и несмотря на то, что флорентийцы уже давно настаивают на передаче им праха великого соотечественника, отдать останки Данте для перезахоронения Равенна отказывается. Только масло для лампады в мавзолее, по традиции, ежегодно привозят из Флоренции.
Кенотаф Данте Алигьери во Флоренции
А другой флорентийский собор, Санта-Мария-дель-Фьоре, стал местом размещения живописного, а точнее, стенописного кенотафа. Фреску с изображением английского кондотьера Джона Хоквуда заказали жители города после того, как останки знаменитого военачальника были переправлены в Англию для перезахоронения. Выполнил работу живописец Раннего Возрождения Паоло Уччелло.
Фреска-кенотаф, посвященная Джону Хоквуду
Не только города выражают желание стать местом упокоения талантливых, известных людей, порой и сами знаменитости выражают желание быть похороненными в любимом городе. Но эту волю удается осуществить не всегда. Так случилось, например, с Мариной Цветаевой, которая мечтала найти покой на кладбище Тарусы, а умерла и была похоронена в Елабуге. В итоге в память о поэте Цветаевой появилось два кенотафа. Один – на том кладбище, где она нашла свое последнее пристанище (точное местонахождение могилы Цветаевой неизвестно), а второй кенотаф – большой камень с надписью – был установлен в ее любимом городе на берегу Оки.
Кенотаф Марины Цветаевой
История гибели супругов Исидора и Иды Штраусов, которые совершали путешествие на «Титанике» и отказались покинуть тонущее судно, тоже была отмечена кенотафом. Точнее, на том месте, где расположен памятник, Исидор все же нашел покой, а вот останки Иды так и не были обнаружены, поэтому для нее был установлен кенотаф. На кладбище в Бронксе состоялось символическое захоронение емкости с водой с места крушения «Титаника».
Пассажиры первого класса, супруги Штраусы, отказавшиеся покинуть тонущее судно
Что общего между венками на дорогах и факелом Статуи Свободы
Очень часто кенотафы возводят в память о погибших во время войн; в каждой стране есть свои объекты почитания, куда приходят люди поклониться близким, отдавшим свои жизни ради будущего страны. Первые лица государств совершают официальные церемонии. Например, в английском Уайтхолле после окончания Первой мировой войны был возведен памятник погибшим солдатам. Этот кенотаф посвящен тем воинам, чьи тела не были обнаружены или не были похоронены на родине.
Кенотаф, посвященный погибшим в Первой мировой войне английским солдатам, появился в 1919 году
Какими бы огромными ни были потери в войнах, какими бы многочисленными ни были памятники павшим в боях, существуют тип кенотафов, который распространен не меньше, чем надгробия погибшим солдатам. Это памятники тем, кто стал жертвой несчастных случаев, в первую очередь – дорожно-транспортных происшествий. Венки на дорогах, да и более основательные сооружения – это тоже кенотафы.
Именем одной из самых знаменитых жертв дорожных аварий – принцессы Дианы Уэльской – названа площадь, на которой находится ее кенотаф. Правда, история этого памятника началась задолго до гибели принцессы. Эта копия фрагмента американской Статуи Свободы – «горящего» факела – была установлена в 1989 году в знак дружбы между двумя державами на площади около моста Альма.
Кенотаф принцессы Дианы
Неподалеку от этого места, в туннеле под Сеной, произошла авария, в которой погибла принцесса. Так сложилось, что факел стал местом паломничества тех, кто хотел бы поклониться памяти Дианы во французской столице. А потому и площадь получила впоследствии такое название.
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