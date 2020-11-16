Как появились пустые могилы кенотафы, И кому люди поклоняются на них

История кенотафов

Египетские пирамиды - кенотафы

В одном из захоронений Варненского могильника: украшения на глиняной фигуре

Кенотаф римского центуриона Марка Целия

Разные культуры – разные кенотафы

Чатри в индийском штате Раджастан

Кенотаф Данте Алигьери во Флоренции

Фреска-кенотаф, посвященная Джону Хоквуду

Кенотаф Марины Цветаевой

Пассажиры первого класса, супруги Штраусы, отказавшиеся покинуть тонущее судно

Что общего между венками на дорогах и факелом Статуи Свободы

Кенотаф, посвященный погибшим в Первой мировой войне английским солдатам, появился в 1919 году

Кенотаф принцессы Дианы