Как получилось, что Советский Союз обменял военные корабли на Pepsi

Ричард Никсон и Никита Хрущёв на печально известных «кухонных дебатах».

Никита Хрущёв делает глоток Pepsi в 1959 году на Национальной выставке США в Москве, в то время как вице-президент США Ричард Никсон наблюдает, а Дональд Кендалл наливает ещё один стакан.

родавец показывает бутылку водки «Столичная».

Завод Pepsi в Советском Союзе.

Выпускники празднуют окончание школы, Москва, 1981 год.

Стенд Pepsi в Москве, 1983 год.