Заброшенные города СССР

Территория бывшего Союза наполнена остовами самых настоящих городов-призраков. Эти некогда огромные мегаполисы в свое время были важными промышленными центрами, здесь кипела жизнь. Но теперь о них не знает почти никто.



В заброшенные города время от времени выбираются любители экстрима, но даже им приходится приложить усилия для поиска поселков, которые в давние времена были засекречены. Даже сейчас в стране есть несколько так называемых городов-ящиков — обычно, градообразующее предприятие относится к военной структуре. Кто знает, что случится с ними в будущем. Вполне вероятно, что и эти, значимые сегодня промышленные центры, постигнет участь городов-призраков.



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