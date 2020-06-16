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Заброшенные города СССР

Территория бывшего Союза наполнена остовами самых настоящих городов-призраков. Эти некогда огромные мегаполисы в свое время были важными промышленными центрами, здесь кипела жизнь. Но теперь о них не знает почти никто. Заброшенные секретные города СССР

В заброшенные города время от времени выбираются любители экстрима, но даже им приходится приложить усилия для поиска поселков, которые в давние времена были засекречены. Заброшенные секретные города СССР Даже сейчас в стране есть несколько так называемых городов-ящиков — обычно, градообразующее предприятие относится к военной структуре. Кто знает, что случится с ними в будущем. Вполне вероятно, что и эти, значимые сегодня промышленные центры, постигнет участь городов-призраков.

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Заброшенные города СССР

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