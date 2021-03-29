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22 открытки со странными и малопонятными сегодня словами из «Толкового словаря живого великорусского

Владимир Даль получил университетское медицинское образование и во время войны с поляками был ординатором в Санкт-Петербургском военно-сухопутном госпитале. Но больше всего его интересовала этнография. Он дружил с Пушкиным, Жуковским, Крыловым, Гоголем, Языковым, Одоевским, и поэтому нет ничего странного, что решил попробовать свои силы в литературе. Правда, первую его книгу – «Русские сказки. Пяток первый» (1832 г.) запретили. И только через тридцать лет увидело свет его масштабное детище – «Толковый словарь живого великорусского языка». В нашем обзоре самые странные слова, которые сегодня понятны далеко не всем.

22 открытки со странными и малопонятными сегодня словами из «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля

22 открытки со странными и малопонятными сегодня словами из «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля

22 открытки со странными и малопонятными сегодня словами из «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля

22 открытки со странными и малопонятными сегодня словами из «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля

22 открытки со странными и малопонятными сегодня словами из «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля

22 открытки со странными и малопонятными сегодня словами из «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля

22 открытки со странными и малопонятными сегодня словами из «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля

22 открытки со странными и малопонятными сегодня словами из «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля

22 открытки со странными и малопонятными сегодня словами из «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля

22 открытки со странными и малопонятными сегодня словами из «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля

22 открытки со странными и малопонятными сегодня словами из «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля

22 открытки со странными и малопонятными сегодня словами из «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля

22 открытки со странными и малопонятными сегодня словами из «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля

22 открытки со странными и малопонятными сегодня словами из «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля

22 открытки со странными и малопонятными сегодня словами из «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля

22 открытки со странными и малопонятными сегодня словами из «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля

22 открытки со странными и малопонятными сегодня словами из «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля

22 открытки со странными и малопонятными сегодня словами из «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля

22 открытки со странными и малопонятными сегодня словами из «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля

22 открытки со странными и малопонятными сегодня словами из «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля

22 открытки со странными и малопонятными сегодня словами из «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля

22 открытки со странными и малопонятными сегодня словами из «Толкового словаря живого великорусского языка» Даля

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