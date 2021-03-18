Как сделать мягкое изголовье, пуфик или спинку для стула

Всегда хотелось попробовать сделать какую-нибудь мебель своими руками или хотя бы отреставрировать старую) Многие считают это занятием не для женщины, а я думаю, что в самый раз. Ведь ничего сложного в принципе нет, вот к примеру, сделать такое мягкое изголовье для кровати, думаю, сможет любая рукодельница. Нашла фото мастер-класс и спешу вам показать процесс работы. Идею можно применить для большой кровати, для детской кроватки, для создания пуфика... А еще, таким же способом можно обновить сиденье стула и сделать для него мягкую спинку. Для работы нам понадобится толстый поролон, синтепон, фанера, ткань для обивки, шуруповерт и вера в то, что все получится) Смотрим?

Очень понравился мне вот такой вариант мягкого изголовья. А что, если для рамки использовать потолочные плинтусы?

Итак, хочу заметить, что для создания мягкого изголовья нужно выбирать плотные обивочные ткани, которые продают специально для обивки мебели. Тонкая ткань не подойдет. Для работы используем толстый поролон, шириной 5-7 см. Таким способом можно обновить, заменить обивку у старого дивана, тогда фанера вам не понадобится. Кстати, если у вас диван совсем старый и не подлежит реставрации, на сайте divanexpert.

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Берем для основы фанеру, приклеиваем к ней поролон. Приклеивать можно клеем ПВА или спрей-клеем

Если размер поролона меньше нужного вам изголовья для кровати, добавляем кусочки от другого листа и приклеиваем к фанере







Теперь нам нужно создать для себя чертеж, шаблон, по которому будем делать прорези с поролоне





Прорези делаем при помощи ножниц, ширина дырочек 2-3 см







Вот так, подготовили поролон к дальнейшей обработке





Кладем на поролон синтепон, продавливаем в синтепоне дырочки





Теперь сверху на синтепон и поролон укладываем ткань для обивки. Учтите, что ткань должна быть гораздо шире фанеры с поролоном

Используем шуруповерт, винты, болты и шайбы











Винты с болтами в дальнейшем можно прикрыть декоративными пуговицами или заклепками







Закончив работу с шуруповертом, загибаем ткань





Лишнюю ткань загибаем в складочки









