10 обладателей премии «Оскар», которые посмели проигнорировать церемонию

в Лос-Анджелесе состоялась 89-я церемония вручения наград премии «Оскар». Весь свет мирового кинематографа собрался в театре «Долби». Попасть в числе номинантов, а тем более получить золотую статуэтку, – большая честь для каждого, однако в истории Киноакадемии было немало случаев, когда будущие победители по тем или иным причинам саботировали торжественную церемонию.









Пол Ньюман

Марлон Брандо

Элизабет Тейлор

Майкл Кейн

Вуди Аллен

Элис Брейди

Джордж Кэмпбелл Скотт

Питер О’Тул

Эминем

Стэнли Кубрик