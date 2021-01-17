10 обладателей премии «Оскар», которые посмели проигнорировать церемонию

в Лос-Анджелесе состоялась 89-я церемония вручения наград премии «Оскар». Весь свет мирового кинематографа собрался в театре «Долби». Попасть в числе номинантов, а тем более получить золотую статуэтку, – большая честь для каждого, однако в истории Киноакадемии было немало случаев, когда будущие победители по тем или иным причинам саботировали торжественную церемонию.
Пол Ньюман
Ньюман шесть раз оказывался в числе номинантов, прежде чем жюри в 1987 году признало его образ в фильме «Цвет денег» лучшим в году. Однако актер проигнорировал церемонию и впоследствии рассказал, почему: «Это как 80 лет добиваться расположения симпатичной девушки. Когда она наконец смягчается, ты вынужден сказать: “Черт, я слишком устал, извини”».
Марлон Брандо
Зная, что роль Вито Корлеоне в фильме «Крестный отец» скорее всего принесет ему «Оскар», Брандо бойкотировал церемонию 1973 года и вместо себя послал девушку из индейского племени апачей по имени Сашин Литтлфезер (Sacheen Littlefeather). Она получила статуэтку и зачитала написанную актером короткую речь о притеснении коренных жителей Северной Америки.
Элизабет Тейлор
К 1966 году актеру Ричарду Бертону уже четыре раза пришлось деланно улыбаться, когда в конверте оказывалось не его имя. Поэтому, попав в список номинантов в пятый раз, он решил остаться дома. И уговорил последовать его примеру свою супругу Элизабет Тейлор (они оба были номинированы за фильм «Кто боится Вирджинии Вульф?»). В итоге Тэйлор признали победительницей, а Бертон вновь оказался в пролете.
Майкл Кейн
Майкл Кейн был номинирован на звание лучшего актера второго плана за роль в картине «Ханна и ее сестры», но предпочел не отрываться от съемок триллера «Челюсти: Месть». Чей рейтинг на сайте Rotten Tomatoes равен 0%. Актер усвоил урок и в 2000 году был в зале, когда ему вручали статуэтку за роль в картине «Правила виноделов».
Вуди Аллен
Знаменитый режиссер и сценарист не был ни на одной из трех церемоний, когда ему присуждали «Оскар». Пришел только в 2002 году, чтобы представить фильмы о терактах 11 сентября, снятые другими режиссерами. А заодно рассказал, чем ему не нравится «Оскар»: «Глупая концепция. Если ты соглашаешься с тем, что ты достоин награды, когда тебя объявляют победителем, то должен соглашаться и с тем, что не достоин, когда проигрываешь».
Элис Брейди
Актриса не смогла прийти на триумфальную для себя церемонию 1937 года: Элис лежала дома со сломанной лодыжкой. Вместо нее вышел на сцену и получил позолоченную табличку (до 1944 году за роли второго плана статуэтки не выдавали) какой-то мужчина, который, как выяснилось, никакого отношения в Брейди не имел. Ни его, ни награду так и не обнаружили, но Академия выдала американке дубликат.
Джордж Кэмпбелл Скотт
Узнав, что он оказался в числе номинантов за главную роль в военной драме «Паттон» (1970), Скотт заблаговременно предупредил организаторов, что не придет на церемонию. Его все равно объявили победителем, а актер в ответ обозвал «Оскар» «двухчасовым мясным парадом» («two-hour meat parade»). К слову, сейчас мероприятие длится не менее четырех часов.
Питер О’Тул
В 2003 году О’Тул стал первым, кто отказался от почетного «Оскара». До этого он восемь раз проиграл гонку за звание лучшего актера и написал письмо Киноакадемии: «Я все еще в игре и рассчитываю получить настоящую награду. Не могли бы вы попридержать почетного «Оскара» до тех пор, пока мне не исполнится 80 лет?».
Эминем
Рэпер стал победителем премии за саундтрек к фильму «8 миля», в котором он сам сыграл главную роль. Награду, правда, получал не он, а соавтор композиции Lose Yourself Луис Ресто. В интервью Эминем сообщил, что не рассчитывал на победу и поэтому не пошел в театр «Долби». Он думал, что победит Боно. Боно, кстати, тоже не появился – видимо, думал, что победит Эминем.
Стэнли Кубрик
Кубрик ни разу не удостаивался «Оскара» за лучшую режиссуру, но в его коллекции есть награда за лучшие визуальные эффекты к фильму 1968 года «2001: Космическая одиссея». На церемонии Кубрик не появился, и Берт Ланкастер, получивший статуэтку за него, пошутил, что Стэнли сейчас на Марсе – ищет локации для сиквела.
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