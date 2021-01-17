Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр К16 января, 11:21
    Ничего здесь крутого, а тем более безумного не наблюдается.Безумно крутые ид...
  • Олег Малов14 января, 4:08
    По такому же принципу я сделал печки (их у меня две) в бане. Полы в бане не теплые, а горячие.Тёплый пол в дере...
  • ydraev Драев13 января, 19:38
    "Чтобы предметы не скользили по полу, наклейте на дно кусочки ластика." Или лейкопластырь.Почему стирать ру...

10 обладателей премии «Оскар», которые посмели проигнорировать церемонию

в Лос-Анджелесе состоялась 89-я церемония вручения наград премии «Оскар». Весь свет мирового кинематографа собрался в театре «Долби». Попасть в числе номинантов, а тем более получить золотую статуэтку, – большая честь для каждого, однако в истории Киноакадемии было немало случаев, когда будущие победители по тем или иным причинам саботировали торжественную церемонию.

10 обладателей премии «Оскар», которые посмели проигнорировать церемонию

Пол Ньюман


10 обладателей премии «Оскар», которые посмели проигнорировать церемонию

Ньюман шесть раз оказывался в числе номинантов, прежде чем жюри в 1987 году признало его образ в фильме «Цвет денег» лучшим в году. Однако актер проигнорировал церемонию и впоследствии рассказал, почему: «Это как 80 лет добиваться расположения симпатичной девушки. Когда она наконец смягчается, ты вынужден сказать: “Черт, я слишком устал, извини”».

Марлон Брандо


10 обладателей премии «Оскар», которые посмели проигнорировать церемонию

Зная, что роль Вито Корлеоне в фильме «Крестный отец» скорее всего принесет ему «Оскар», Брандо бойкотировал церемонию 1973 года и вместо себя послал девушку из индейского племени апачей по имени Сашин Литтлфезер (Sacheen Littlefeather). Она получила статуэтку и зачитала написанную актером короткую речь о притеснении коренных жителей Северной Америки.


Элизабет Тейлор


10 обладателей премии «Оскар», которые посмели проигнорировать церемонию

К 1966 году актеру Ричарду Бертону уже четыре раза пришлось деланно улыбаться, когда в конверте оказывалось не его имя.
Поэтому, попав в список номинантов в пятый раз, он решил остаться дома. И уговорил последовать его примеру свою супругу Элизабет Тейлор (они оба были номинированы за фильм «Кто боится Вирджинии Вульф?»). В итоге Тэйлор признали победительницей, а Бертон вновь оказался в пролете.

Майкл Кейн


10 обладателей премии «Оскар», которые посмели проигнорировать церемонию

Майкл Кейн был номинирован на звание лучшего актера второго плана за роль в картине «Ханна и ее сестры», но предпочел не отрываться от съемок триллера «Челюсти: Месть». Чей рейтинг на сайте Rotten Tomatoes равен 0%. Актер усвоил урок и в 2000 году был в зале, когда ему вручали статуэтку за роль в картине «Правила виноделов».

Вуди Аллен


10 обладателей премии «Оскар», которые посмели проигнорировать церемонию

Знаменитый режиссер и сценарист не был ни на одной из трех церемоний, когда ему присуждали «Оскар». Пришел только в 2002 году, чтобы представить фильмы о терактах 11 сентября, снятые другими режиссерами. А заодно рассказал, чем ему не нравится «Оскар»: «Глупая концепция. Если ты соглашаешься с тем, что ты достоин награды, когда тебя объявляют победителем, то должен соглашаться и с тем, что не достоин, когда проигрываешь».

Элис Брейди


10 обладателей премии «Оскар», которые посмели проигнорировать церемонию

Актриса не смогла прийти на триумфальную для себя церемонию 1937 года: Элис лежала дома со сломанной лодыжкой. Вместо нее вышел на сцену и получил позолоченную табличку (до 1944 году за роли второго плана статуэтки не выдавали) какой-то мужчина, который, как выяснилось, никакого отношения в Брейди не имел. Ни его, ни награду так и не обнаружили, но Академия выдала американке дубликат.

Джордж Кэмпбелл Скотт


10 обладателей премии «Оскар», которые посмели проигнорировать церемонию

Узнав, что он оказался в числе номинантов за главную роль в военной драме «Паттон» (1970), Скотт заблаговременно предупредил организаторов, что не придет на церемонию. Его все равно объявили победителем, а актер в ответ обозвал «Оскар» «двухчасовым мясным парадом» («two-hour meat parade»). К слову, сейчас мероприятие длится не менее четырех часов.

Питер О’Тул


10 обладателей премии «Оскар», которые посмели проигнорировать церемонию

В 2003 году О’Тул стал первым, кто отказался от почетного «Оскара». До этого он восемь раз проиграл гонку за звание лучшего актера и написал письмо Киноакадемии: «Я все еще в игре и рассчитываю получить настоящую награду. Не могли бы вы попридержать почетного «Оскара» до тех пор, пока мне не исполнится 80 лет?».

Эминем


10 обладателей премии «Оскар», которые посмели проигнорировать церемонию

Рэпер стал победителем премии за саундтрек к фильму «8 миля», в котором он сам сыграл главную роль. Награду, правда, получал не он, а соавтор композиции Lose Yourself Луис Ресто. В интервью Эминем сообщил, что не рассчитывал на победу и поэтому не пошел в театр «Долби». Он думал, что победит Боно. Боно, кстати, тоже не появился – видимо, думал, что победит Эминем.

Стэнли Кубрик


10 обладателей премии «Оскар», которые посмели проигнорировать церемонию

Кубрик ни разу не удостаивался «Оскара» за лучшую режиссуру, но в его коллекции есть награда за лучшие визуальные эффекты к фильму 1968 года «2001: Космическая одиссея». На церемонии Кубрик не появился, и Берт Ланкастер, получивший статуэтку за него, пошутил, что Стэнли сейчас на Марсе – ищет локации для сиквела.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх