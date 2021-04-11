С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Усольцева8 апреля, 5:22
    Шутка для первого апреля.Как усложнить себ...
  • Homo Sapiens6 апреля, 14:08
    обожаю гладиаторские бои, жалею, что римляне их в конце концов запретили под давлением христанутых! Италия могла бы п...Гладиаторы: каким...
  • Виктория Иванова2 апреля, 16:26
    "Однажды она появилась в Нью-Йоркской академии искусств одетой лишь в бриллианты общей стоимостью 5 миллионов долларо...Мы просто не смог...

Как оформить зелёную стену из растений в доме

Лучший декор для дома — любимые растения и цветы, и с этим согласны многие хозяева. Так почему бы не выбрать один из самых оригинальных декоров — зелёная стена? Это стена, на которой располагаются различные растения.
Конечно же, если вы хотите, чтобы растения росли именно на стене, то предлагаем вам выбрать вьющиеся, как, например, плющ. Если же вы просто хотите оформить стену растениями, то можно просто расположить горшки на полках или даже задействовать лестницу. Словом, варианты реализации зелёной стены безграничны! Оцените лишь 14 классных идей, как оформить зелёную стену из растений в доме:

Как оформить зелёную стену из растений в доме
Как оформить зелёную стену из растений в доме
Как оформить зелёную стену из растений в доме
Как оформить зелёную стену из растений в доме
Как оформить зелёную стену из растений в доме

Как оформить зелёную стену из растений в доме
Как оформить зелёную стену из растений в доме
Как оформить зелёную стену из растений в доме
Как оформить зелёную стену из растений в доме
Как оформить зелёную стену из растений в доме

Как оформить зелёную стену из растений в доме
Как оформить зелёную стену из растений в доме
Как оформить зелёную стену из растений в доме
Как оформить зелёную стену из растений в доме
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
декорДом
Обсудить

Картина дня

наверх