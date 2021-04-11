Лучший декор для дома — любимые растения и цветы, и с этим согласны многие хозяева. Так почему бы не выбрать один из самых оригинальных декоров — зелёная стена? Это стена, на которой располагаются различные растения.

Конечно же, если вы хотите, чтобы растения росли именно на стене, то предлагаем вам выбрать вьющиеся, как, например, плющ. Если же вы просто хотите оформить стену растениями, то можно просто расположить горшки на полках или даже задействовать лестницу. Словом, варианты реализации зелёной стены безграничны! Оцените лишь 14 классных идей, как оформить зелёную стену из растений в доме:



































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