Что за треугольники выбиты на боковой стороне покрышек

Далеко не каждый автомобилист обращал внимание на то, что на боковой стороне используемых им покрышек вообще присутствуют какие-то символы. А они есть, например, вот такие загадочные треугольники, как показано на первой фотографии. Для чего они нужны? На самом деле все предельно просто, однако от этого важность подобного знания только взрастает. Дело в том, что треугольники указывают на одну очень важную вещь.
Что же это такое. /Фото: ya.ru.
Никакого «ужасного» секрета в треугольниках на покрышках нет. На самом деле все очень просто и в то же время невероятно полезно. Дело все в том, что данные треугольники указывает на местонахождение индикатора равномерного износа протектора. Необходимы они лишь для удобства самого автомобилиста. Напомним, что выглядят эти индикаторы, как продолговатые бугорки.
Это указатель на индикатор. /Фото: kar-sklad.ru.
Нужны данные индикаторы (как несложно догадаться из названия) для того, чтобы понимать, насколько сильно износился и когда именно пришло время менять колеса. Без регулярной проверки индикатора автомобилист может оказаться в крайне неприятной для себя ситуации, подставив под угрозу жизнь и здоровье себя, своих близких, а также людей вокруг.
Могут быть очень разным. /Фото: avto-kul.ru.
Стоит также помнить о том, что для всех покрышек приводится набор характеристик. Более того, все они должны соответствовать определенному ГОСТу, а значит, что замена резины всегда производится в более-менее одинаковый срок. Тем не менее, условия эксплуатации могут сильно разниться в зависимости от конкретной ситуации, а значит будет меняться и скорость износа покрышек. Потому и важен упомянутый выше индикатор.
Подскажет, когда нужно менять. /Фото: yandex.fr.
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