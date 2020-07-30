Вино со змеями

Одним из экзотических видов алкогольных напитков, распространенных в мире, является змеиное вино. Особенностью этого слабоалкогольного напитка считается ядовитая змея, которая находится в бутылке.

Родиной змеиного вина считается Вьетнам, именно там возникла традиция его приготовления. Первая информация об употреблении напитка зафиксирована в период правления династии Чжоу. С тех времен этот чудный рецепт распространился по всей территории Юго-Восточной Азии, где и достиг пика своей популярности.

В качестве сырья для изготовления этого необычного вина используют ядовитых змей. Напиток готовят путем настаивания «ползучих», в таких растворителях, как спирт или рисовая водка. В зависимости от того какой из них взят за основу, вино приобретает свой аромат и вкус. Цена на вина также отличается, купить напиток на спирту легче, чем достать настоянный на рисовой водке с тонким ароматом и мягким вкусом.

Змеи, являясь главным ингредиентом этого уникального напитка, ценятся не своим мясом, а змеиным ядом, который растворяется в спирту. Яд, входящий в состав напитка, денатурирован этанолом, поэтому он считается безопасным для здоровья.

Вина со змеями делят на два типа. Первый употребляют обязательно в свежем виде (в течение 24 часов естественные жидкости ядовитых змей настаивают на спирту).

Второй, длительное время настаивают в хорошо укупоренных бутылках и подают на стол только в особых случаях.

Интересен и тот факт, что кроме змеи в этом вине могут находиться и несколько скорпионов или ящериц. Украшает такой необычный «интерьер» бутылки вина разные лекарственные травы и коренья.

Использование в напитке ядовитых змей осуществляют не ради их мяса, основную роль играет их запах, привкус и яд, которые за определенное время растворяются в алкоголе. Этиловый спирт нейтрализует яд и последний становится безопасным.

Кстати, в емкости с вином может находиться не одна змея, а сразу несколько маленьких, компанию которым составляет ящерица или скорпион. В качестве «интерьера» выступают разнообразные целебные травы и коренья, которые подбирают специально для усиления лечебного эффекта вина. В зависимости от выбранных для настоя трав, напиток может приобрести антибактериальные, тонизирующие, витаминные или укрепляющие свойства.

Травы в напиток могут подбирать только специалисты, ведь их роль во вкусовых качествах вина довольно значительна. От корней и лекарственных растений во многом зависит тонизирующий, лечебный и антибактериальный эффект этого слабоалкогольного напитка.

Очень важно знать, как правильно употреблять этот экзотический напиток, в противном случае им можно сильно отравиться. Лучше всего пить настойку чайной ложкой из расчета одна в несколько дней.

Тем, кто имеет желание попробовать напиток, но не совсем уверен в его безопасности, специалисты рекомендуют разбавлять вино чаем. Этот вариант подходит для напитка, настоянного с добавлением трав и кореньев, иначе разбавленное чаем вино приобретет сильный специфический запах.

Приобрести змеиное вино можно только во Вьетнаме. Искать его долго не придется, так как бутылки с этим напитком выступают в качестве сувенира. Они могут иметь различные размеры, быть самыми маленькими и содержать внутри себя одну, но уж очень ядовитую змею, и самыми большими внутри которых можно насчитать около десятка змей.

Змеиное вино, по мнению производителей, может применяться в лечении многих недуг, но все же эксперты считают, что многие его лечебные свойства преувеличены для привлечения потенциальных покупателей.

Существуют две разновидности змеиного вина:

* Перебродившие: Большая ядовитая змея может быть помещена в стеклянную банку с рисовым вином, часто с множеством мелких змей, черепах, насекомых и птиц, и в таком виде оставлена на несколько месяцев. Вино потребляют маленькими стопками.

* Смешанные: Соки тела змеи смешивают с вином и потребляются непосредственно, желательно маленькими стопками. Змеиное кровяное вино готовят после того как из надреза сливают в стакан кровь змеи, а затем перемешивают с рисовым вином или спиртом.

Традиция приготовления и потребления змеиного вина возникла во Вьетнаме и распространилась по всему региону Юго-Восточной Азии и южной части Китая. Широко считается, что такое вино обладает лечебными свойствами и часто рекламируются для лечения всего: от дальнозоркости, до выпадения волос, а также для увеличения сексуальной потенции. Однако многие из этих требований, по всей видимости, преувеличены для того, чтобы привлечь покупателей. На сегодняшний день змеиное вино незаконно импортировать во многие страны мира, включая Соединенные Штаты, поскольку кобры и многие другие змеи, зачастую находятся под угрозой полного исчезновения.

Почему во Вьетнаме так полезно вино со змеями, скорпионами и ящерицами? Может, дело в том, что змея считается символом мудрости и долголетия, а выпить змеиный настой – значит получить ее силы.

Целебные свойства змей, особенно ядовитых, были известны испокон веков. Так, например, во Франции до XVIII века мясо гадюки было очень популярно благодаря благотворному воздействию на здоровье и внешность. Небезызвестная мадам де Севинье, получившая титул маркизы от Пуату и описанная в «Приключениях Анжелики», советовала своей дочери один месяц в году сидеть на «гадючьей диете». Гадюку можно освежевать и выпотрошить, после чего по желанию варить с травами, фаршировать ею каплуна, варить из нее бульон, делать заливное, готовить масло и т. д.

Мясо змеи, по поверью, облегчает ревматические боли и питает кровь, а сваренная змеиная кожа – панацея для лечения воспаленных глаз.

Кстати, почти повсеместно китайские бармены (они же – укротители кобр) добавляют змеиную кровь в свои фирменные напитки. Поллитровую бутылку настоящего вина из кобры можно купить за 40 долларов, а можно, если повезёт, и бутылку вдвое большего объема купить гораздо дешевле. Диапазон цен на змеиное вино широк.

Считается, что такое вино обладает лечебными свойствами и часто рекламируются для лечения всего: от дальнозоркости, до выпадения волос, а также для увеличения сексуальной потенции. Однако многие из этих требований, по всей видимости, преувеличены для того, чтобы привлечь покупателей. На сегодняшний день змеиное вино незаконно импортировать во многие страны мира, включая Соединенные Штаты, поскольку кобры и многие другие змеи, зачастую находятся под угрозой

Интересно и то, что кроме одной крупной змеи в вине может находиться парочка маленьких змеек, скорпион. Или даже ящерица, которую змея держит в зубах. При этом интерьером, так сказать, выступают разнообразные лекарственные коренья и травы.

Не думайте, что травы берут наугад, на самом деле они играют в вине очень важную роль. От них может зависеть лечебный эффект вина, он может быть тонизирующим, укрепляющим, витаминным или антибактериальным. Любители выбирают несколько разных вин и используют их для разных целей.