Как тело нас выдает? О чем могут рассказать глаза, рот, руки и шея

Специалист по невербальному общению Джо Наварро уверен, что даже самого отъявленного вруна можно вывести на чистую воду, наблюдая за языком его тела. И в этом он прав, ведь никто не способен полностью контролировать свою мимику и жесты. Легкий прищур, частое моргание, неловкий поворот тела — все это указывает на отношение человека к вам и его истинное настроение.

Подробнее о том, какие сигналы нас выдают, читайте в материале.

Глаза

«Глаза — зеркало души» — это выражение знакомо каждому. И придумали его отнюдь не просто так, ведь даже у самых спокойных людей в критической ситуации изменяется выражение лица и взгляд.

Если в разговоре с вами собеседник прикрывает глаза, это не сонливость — просто его утомила беседа. Легкий прищур может указывать на недовольство, которое человек пытается скрыть. А если он часто моргает, скорее всего, рядом с вами ему неуютно. Возможно, он испытывает неприятные эмоции, беспокоится о чем-то или ощущает себя беззащитным.

Если же человек немного прищурился, но при этом улыбается, он искренне рад тому, что вы сказали, или же просто испытывает к вам теплые чувства.

Шея

Неосознанное желание прикрыть шею — показатель того, что человек стремится обезопасить себя.

Он напуган, испытывает стресс, но, вероятно, старается это скрыть.

Если вы заметили, что собеседник прикрыл рукой или пальцами яремную вену, постарайтесь проявить заботу по отношению к нему. Ваш собеседник чувствует себя беззащитным. Спросите, как у него дела, все ли в порядке с работой.

Если собеседник неосознанно касается верхней части груди, он испытывает тревогу. Чаще всего такой сигнал невольно подают девушки, если их тяготит какая-то проблема.

Рот

Немного приоткрытый рот, особенно в сочетании с широко распахнутыми глазами, говорит о том, что собеседник к вам неравнодушен. Вполне возможно, он не прочь выпить с вами чашечку кофе в неформальной обстановке.

А вот плотно сжатые губы — это плохой признак. Такой сигнал указывает на то, что собеседник затрудняется дать ответ или рассержен вопросом. Очевидно, он попытается увильнуть или соврать вам.

Если ваш ребенок трудится, от усердия высунув кончик языка, или водит им по внутренней стороне щеки, знайте: он работает на совесть. Этот сигнал означает, что человек полностью поглощен процессом.

Руки

Если при разговоре собеседник активно жестикулирует, пытается объяснить или дополнить свои слова жестами — он искренне увлечен. А вот скупые движения и спрятанные в карман руки говорят об обратном.

Также на отношение человека к вам может указывать то, как он сидит. Если собеседник кладет руки на стол, разговор доставляет ему удовольствие. Держит руки близко к себе — значит, считает беседу деловой или не хочет открываться вам.

Руки в позе «домиком» — это мощный посыл окружающим. Человек уверен в себе, он четко знает, о чем говорит, и сбить его с толку будет непросто.

Положение тела

Если человек расслаблен и чувствует себя комфортно, его поза будет максимально свободной. Чуть повернутый к вам корпус говорит о том, что собеседник искренне заинтересован. Если же он стоит ровно, но при этом старается спрятать руки и четко контролировать движения, то он что-то недоговаривает, а, возможно, лукавит.

Умение подмечать невербальные сигналы тела — настоящий талант. Научиться этому трудно, но это не значит, что не стоит и пытаться. Присматриваясь к собеседнику повнимательнее, вы всегда сможете понять, о чем он думает.