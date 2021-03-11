Чем отличается два бензина АИ-92 и АИ-95: просто и коротко

Сегодня речь пойдет вовсе не о том, какой бензин лучше или хуже. В мире выпускается огромное количество различных марок горючего. При этом индексы обозначения топлива для многих автомобилистов остаются загадкой. Самое время разобраться, в чем же заключается разница между сортами топлива и почему она так важна. Для примера возьмем бензины АИ-92 и АИ-95, которые являются наиболее распространенными.
Сорта бензина очень важны. /Фото: yandex.ru.
Цифры, приписываемые к буквенному обозначению горючего, – это октановое число бензина. Чем больше цифра в индексе, тем выше значение октанового числа в топливе, то есть лучше его антидетонационные свойства. Октановое число используется только при обозначении топлив для двигателей внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием. Это в свою очередь означает, что индекс не используется в маркировке авиационного керосина или дизельного топлива.
Чем выше октановое число - тем лучше. /Фото: drivenn.ru.
Товарный бензин должен обладать октановым числом в пределах 70-95 пунктов. Максимальный же показатель равен 100 пунктам. При этом существует расширенная октановая шкала, которая содержит значения выше 100. Такие сорта бензина можно получить при добавлении сложных антидетонационных присадок, однако все они являются или узкоспециализированными (для гоночных автомобилей) или экспериментальными. В продажу такие сорта не идут из-за высокой стоимости производства.
Октановое число повышается специальными присадками. /Фото: toplivouga.ru.
Важно понимать, что такое антидетонационные свойства бензина. Чем выше октановое число, тем меньше бензин склонен к взрывам (детонации). Детонация в двигателе заканчивается особенно плохо, поскольку ускоряет износ поршневой группы, клапанов, свечей зажигания и даже может привести к полной поломке силового агрегата. Во всех инжекторных моторах есть специальный датчик детонации, который должен отслеживать подобные нежелательные взрывы и передавать сигнал на электронный блок управления. При возникновении детонации последний изменяет угол опережения зажигания и состав смеси. Но полностью нивелировать негативное воздействие горючего с низким октановом числом получается не всегда.
Таким образом, чем выше индекс бензина, тем он лучше. Многие из современных турбомоторов уже не способны использовать даже АИ-95, так как для них он детонирует слишком активно, и требуют бензин АИ-98 и АИ-100.
Ничего хорошего в детонации нет. /Фото: vk.com.
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