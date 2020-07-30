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7 многофункциональных полезных девайсов, которые обязательно пригодятся школьникам и студентам


Самые лучшие функциональные девайсы, которые способны облегчить повседневную жизнь школьников и студентов.

Самые лучшие функциональные девайсы, которые способны облегчить повседневную жизнь школьников и студентов.


С началом учебного года забот об экипировке студентов и школьников меньше не стало, а потому вопрос о самых полезных и актуальных гаджетах стоит довольно остро. И в нашем обзоре - 7 классных приспособлений, которые будут полезны учащимся вне зависимости от возраста.


1. Функциональный девайс следящий за осанкой - Lumo Lift


 




Отличный удобный гаджет, который следит за тем, чтобы человек не сутулился.

Отличный удобный гаджет, который следит за тем, чтобы человек не сутулился.

 



Скалиоз – это одна из самых распространенных проблем, которой страдают многие подростки. К счастью, инженеры изобрели функциональный девайс под названием Lumo Lift, способный следит за тем, на сколько правильно сидит ребенок. Суть гаджета заключается в том, что как только человек принимает не правильное положение и сутулиться он тут же начинает вибрировать, напоминая тем самым пользователю про осанку.

2. Умная ручка оцифратор - EquilSmartpen 2


 




Многофункциональная ручка оцифратор под названием - EquilSmartpen 2.

Многофункциональная ручка оцифратор под названием - EquilSmartpen 2.



EquilSmartpen 2 – это многофункциональная высокотехнологичная ручка, которая способна не только записывать текст, но также запоминать и оцифровывать его. Конечно, стоит сказать о том, что подобные девайсы стоят совсем не дешево, но их функционал стоит своих денег.

3. Удобный рюкзак док станция - AMPL


 




Удобный многофункциональный рюкзак док станция под названием - AMPL.

Удобный многофункциональный рюкзак док станция под названием - AMPL.



Компания производитель AMPL, изготовила свой новый умный рюкзак, который способен заряжать все необходимые мобильные гаджеты. Данная модель оснащена встроенной аккумуляторной батареей, благодаря чему можно в любой момент вернуть к жизни севший смартфон или планшет.

4. Убегающий будильник


 




Необычный убегающий будильник.

Необычный убегающий будильник.



Убегающий будильник – это отличная возможность научить ребенка быстро и вовремя просыпаться. Главной особенностью этой модели, является то, что её не так просто выключить, потому как для этого нужно подняться и догнать девайс.

5. Полезная складная чашка - Light My Fire


 




Компактная складная чашка из коллекции - Light My Fire.

Компактная складная чашка из коллекции - Light My Fire.



Light My Fire – это компактная удобная складная кружка, которая позволит ребенку в любое время пить из собственного стакана, а не из горла бутылки прошедшей через пол класса. Стоит также отметить, что новинка отличается своим необычным дизайном, благодаря чему обязательно сможет привлечь к себе внимание окружающих.

6. Функциональный футбольный мяч - Adidas miCoach


 




Функциональный футбольный мяч, способный синхронизироваться с мобильными девайсами под названием - Adidas miCoach.

Функциональный футбольный мяч, способный синхронизироваться с мобильными девайсами под названием - Adidas miCoach.



Adidas miCoach – это многофункциональный футбольный мяч, который способен работать совместно со смартфоном или планшетом. Главной особенностью данной модели является то, что при синхронизации с любым мобильным гаджетом, новинка позволяет измерять: силу удара, скорость полета и другие игровые моменты.

7. Детский фитнес-трекер - ONETRAK


 




Удобный браслет фитнес-трекер - ONETRAK.

Удобный браслет фитнес-трекер - ONETRAK.



ONETRAK – это детский многофункциональный браслет, который в течение дня способен отслеживать физическую активность ребенка, а также его режим питания и сна. Стоит отметить, что данная модель доступна в нескольких ярких цветах, для того чтобы каждый смог найти тот, что ему по душе.

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