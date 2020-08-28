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Киноляпы в фильме «Белое солнце пустыни»

Этот фильм стал одним из самых известных в истории советского кинематографа, получив столь широкую популярность, что порой к нему применяют эпитет «культовый», а фразы героев устойчиво вошли в разговорный русский язык и стали крылатыми.

Мы решили рассмотреть фильм на предмет киноляпов, без которых все-таки не обходится ни одно кино — и так даже интереснее.

Киноляпы в фильме «Белое солнце пустыни»

Киноляпы в фильме «Белое солнце пустыни»

Сухов, оказывается, не слишком спешил откапывать Саида. Судя по длине и направлению теней — почти полдня прошло с момента встречи до начала спасения.

Киноляпы в фильме «Белое солнце пустыни»

Жена Сухова несет коромысло с пустыми ведрами на общем плане, но вот на крупном плане ведра полны воды. Кроме этого, женщина умудряется, неся коромысло, двумя руками подбирать подол, переходя ручей.

Киноляпы в фильме «Белое солнце пустыни»

Опять общий план отличается от крупного, а унесенный ящик с динамитом в следующих сценах возвращается под голову лежащего аксакала.

Киноляпы в фильме «Белое солнце пустыни»

Беглый взгляд Верещагина на стену с фотографиями — и уже меняется расположение предметов на столе.

Киноляпы в фильме «Белое солнце пустыни»

А женщины освобожденного Востока как-то быстро все научились говорить (и даже читать) по-русски.

Киноляпы в фильме «Белое солнце пустыни»

Саид стреляет из своего карабина чуть ли не очередями без перезарядки. А каскадеры ловко тянут за веревки, привязанные к передним ногам лошадей…

Киноляпы в фильме «Белое солнце пустыни»

Без сапог.

Киноляпы в фильме «Белое солнце пустыни»

Мокрый и растрепанный после драки Верещагин при смене кадра оказывается с аккуратной прической за штурвалом.



Киноляпы в фильме «Белое солнце пустыни»

И самый главный вопрос: а когда (и как) это кучка басмачей успела покрасить баркас, снять его с мели и поставить на якорь?

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