6 знаменитостей, занимающихся сексом на публике

Звезды, не постеснявшиеся признаться в своих сексуальных приключениях, у которых были свидетели. Шалунишек поймали с поличным.







Хлои Кардашьян — личный самолет







«Заниматься этим на личном самолете, особенно когда на борту есть другие пассажиры, — прекрасно. Я отправилась в туалетную комнату, он — следом, и это не то, чтобы было незаметно, ха-ха! Все знали, что происходит, и когда я вышла, нам было весело. ЛОЛ!»



Дрю Бэрримор — в опере







По крайней мере, мы знаем, что Дрю не чуждо высокое искусство. Случай произошел в далеких «нулевых», когда «ангел Чарли» встречалась с барабанщиком The Strokes Фабрицио Моретти. Парочка посетила оперу в Нью-Йорке, постановку «Богема» Джакомо Пуччини.



Опера оказалась слишком длинной, а барабанщику стало слишком скучно, так что Дрю и Фабрицио время от времени уединялись в туалете, чтобы немного разнообразить свой визит во дворец культуры. Учитывая, что в «Богеме» целых четыре акта, частые отлучки Дрю и Фабрицио вряд ли остались незамеченными.



Джейк Джилленхол — везде







Бывший парень Кирстен Данст признался как-то: «Мы решили разнообразить наши отношения: занимались сексом в машинах, в туалетах и даже в море. Единственное место, где мы так и не решились заняться любовью, — коридор отеля.

Мы испугались , что нас в этом случае просто вышвырнут оттуда».Скандал прямиком из 90-х: папарацци подловили Хью Гранта в автомобиле, когда он занимался сексом с проституткой Дивайн Браун. Британский актер был застукан с поличным, ему даже грозил тюремный срок за недостойное поведение. Сам он оправдывался, убеждая свою тогдашнюю девушку Лиз Хёрли, что сам не знает, что на него нашло."Прошлой ночью я сделал кое -что совершенно безумное, — сказал он. — Я причинил боль людям, которых люблю, и поставил в неловкое положение моих коллег. И о том, и о другом я сожалею больше, чем могу выразить словами".Впрочем, после того, как Дивайн заплатили немаленький гонорар за "горячую новость", она выдала другую версию событий. По словам проститутки, Грант признался ей, что всегда хотел заняться сексом с темнокожей женщиной — это была его давняя фантазия.В суд Грант не явился , но его всё равно приговорили к штрафу в размере $1000 и заставили прослушать курс лекций о СПИДе.«Обожаю Флоренцию. Мне нравится Италия и образ жизни итальянцев. Сказать по правде, я уже приходил с Ким к берегам реки Арно. Нас было только двое, инкогнито. Думаю, наша дочь Норт была зачата где-то среди шедевров Ренессанса» . По слухам, стюардесса Лиза Робертсон провела несколько минут один на один в туалете самолета со "звездным" пассажиром Райфом Файенсом в далеком 2009 году."Было" или "не было" — до сих пор остается загадкой.Сама мисс Робертсон на любые подозрения отвечает: "Пока мы болтали с мистером Файенсом во время моего перерыва , я сказала, что мне нужно посетить туалет. Я зашла в ближайшую кабинку, он последовал за мной. Я объяснила ему недопустимость такого поведения и указала на выход. Мистер Файенс выказал некоторые романтические намерения относительно меня, но вскоре я убедила его уйти, и он ушел. Я вышла через несколько минут".Участники инцидента отказались комментировать неприятную историю.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: