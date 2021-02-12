Какие растения не стоит держать в доме

Не все комнатные растения одинаково полезны. Есть и откровенные вредители. Кто они и что с ними советует делать фэншуй — в сегодняшнем материале.



Большинство из нас привыкло считать комнатные растения чем-то вроде мебели: где поставил, там и растут. Технически это действительно так, но не совсем. Доказано, что растения реагируют на происходящее вокруг, узнают хозяина.





Особенности различных растений следует учитывать при планировании дизайна интерьера. Потому что одни комнатные цветы, с точки зрения фэншуй, помогут в продвижении дел, а другие — навредят и помешают вашим планам.



Искусственные цветы

Ветки

Кактусы

Щучий хвост

Бонсай

Ползучие растения

Спальня и растения

В вазе можно почти всё

Обычно это тканевые или, того хуже, пластиковые (пусть даже и очень высокого качества) цветы. Они легко собирают пыль, а вот отмыть их тяжеловато. Искусственные цветы в доме, по фэншуй, держать не стоит: они несут в дом застойную энергию, и лучше убрать их из квартиры.Сухие острые ветки (натуральные или искусственные) тоже не способствуют гармонизации пространства: считается, что они испускают неблагоприятные, острые«лучи» энергии Ша. Сухоцветы Сухие домашние цветы, по фэншуй, не намного лучше, чем искусственные. Да, когда-то такие растения были живыми. Но теперь вместо сочной, энергичной янской энергии они испускают унылую иньскую.Все бы ничего, да только если такие букеты ненароком оказались в секторе той сферы, где дела застряли, то процесс никак продвигаться не будет. Уберите!Еще одно не очень благоприятное растение — считается, что колючки тоже активно испускают вредоносную энергию Ша, которая передвигается только по прямой. Поэтому батарея из разномастных кактусов (пусть даже и цветущих) —не самая лучшая идея для комнаты, а уж тем более — для спальни. Однако есть у кактусов и позитивная функция: они хорошо защищают от»ядовитых стрел», идущих с улицы через окно. Например, дают защиту от острых углов зданий, одиноких фабричных труб и так далее. Так что если ваша квартира расположена не в самом удачном районе, и кактус — защита, а не «просто цветок, который сложно загубить по забывчивости» — пусть растет. И даже в спальне. Только придвиньте его ближе к окну.Он же «тещин язык» или по науке — растение сансевиерия. За ним закрепилась неприятная слава: якобы в домах, где растет этот цветок, женщины остаются одинокими. С точки зрения фэншуй, острые ланцетовидные листья испускают не самые приятные энергии. Чем проверять, правда или нет, лучше вынесите растение из спальни в какое-то общественное место типа коридора, холла или гостиной.Согласна, это очень красиво, декоративно, необычно. Но! Дерево, которое должно было стать огромным, а осталось миниатюрным, искажает пространство. Его рост замедлен, искажен. А теперь представьте, что бонсай находится в секторе карьеры или богатства. Разве вы пожелаете себе микродоходы или безнадежно застрявшую карьеру?Вообще, не очень благоприятны любые ограничения в естественном росте любых растений, не только деревьев (как в бонсай). На фото: не путайте бонсай — искусственно ограниченное в росте растение — и необычное кашпо для высадки традиционных цветов. Идея с фото — красула (денежное дерево) в емкости, напоминающей трехлитровую банку. Деньги в символической кубышке хранить можно, следите лишь за тем, чтобы кашпо не слишком ограничивало рост растенияХороши на улице, где они красиво свисают вдоль стен фасада, с крыш беседок. Допустимы в просторной квартире. А в маленькой, полной вьющихся цветов, вы будете постоянно страдать от депрессии, порой даже не понимая, что такое с вами происходит.Все дело в том, что ампельные (плетущиеся) растения обладают ярко выраженной иньской энергией. Это ни плохо, ни хорошо, это просто такая данность. Энергия в квартире сильно замедляется, превращается в этакий«кисель» или даже «болото». В кабинете становится трудно работать, в спальне все время хочется лечь на кровать, мысли путаются, планы растекаются — никакой четкости.Совет: Если вам нравятся ампельные растения, сократите их количество до одного экземпляра. Это вам не только фэншуй, но и любой интерьерный дизайнер посоветует: единственное растение смотрится (и работает) куда более выигрышно, чем сад на подоконнике.О том, что в спальне растения неблагоприятны, говорят много. Здоровые живые цветы, особенно крупные растения в кадках, выделяют сильную янскую энергию, а в спальне нужна иньская. Выход из положения такой: закрывать любимцев в горшках на ночь плотной шторой. Можно двойной — так даже лучше.Факт: Растения в спальне, согласно фэншуй, мешают далеко не всем и не всегда. Просто нужно знать о таком эффекте и принять меры, если это ваш случай. Зимние сады — на балконЕсли вы очень любите домашние растения и хотите их спокойно выращивать, да так, чтобы они никому не мешали в квартире, идеальное решение — это зимний сад на балконе.С точки зрения фэншуй, для цветоводства и огородничества благоприятен именно балкон, а не лоджия (выносное помещение с отдельным входом). Балкон не относится ни к одной зоне, и вы сможете наслаждаться своим садом без страха навредить текущим делам.Живые срезанные цветы — традиционные из магазина или крупные листы комнатных, как на фото — способны освежить, обновить энергии сектора, в котором поставлены. Правда, для этого надо провести некоторую предварительную работу: найти нужный сектор, понять, что именно там не так. Общий принцип понятный: убрать все больное, неживое, добавить сочные растения. Пусть даже в букете и на некоторое время.