Основные ошибки при жарке шашлыка

Только на первый взгляд готовка шашлыка – это простое дело, не требующее специальных знаний и навыков. Однако, в любом производственном процессе есть свои хитрости, тонкости и премудрости. И «производство» шашлыка в этом отношении вовсе не исключение. Существует по меньшей мере пять очень распространенных ошибок, которые на самом деле допускает почти каждый, кто берется за готовку мяса на шампурах при помощи мангала.





1. Слишком плотные куски

2. Слишком разные куски

3. Овощи между мясом

4. Плохие дрова и плохие угли

5. Надрезы на мясе