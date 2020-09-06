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Откуда взялись валенки, шапка-ушанка и другие вещи, которые считают исконно русскими, а на самом деле это не так

Откуда взялись валенки, шапка-ушанка и другие вещи, которые считают исконно русскими, а на самом деле это не так

Откуда взялись валенки, шапка-ушанка и другие вещи, которые считают исконно русскими, а на самом деле это не так

Некоторые вещи считаются исконно русскими, хотя на самом деле это совсем не так. Если бы они не получили своё второе рождение на Руси, то может быть, сегодня о них знали бы только историки. Это прекрасно, когда лучшие изобретения становятся доступны людям. Неважно, кто их придумал. Важно, что они несут людям радость и пользу. Читайте о валенках, которые на самом деле изобрели иранские кочевники, про знаменитую гжель, которая стала такой благодаря китайскому фарфору и про шапку ушанку, которую носили монгольские охотники.

 

Валенки, валенки, не подшиты, стареньки: подарок от монголо-татар

Зимой валенки отлично защищают от холода. /Фото: t-i.ru/media

Зимой валенки отлично защищают от холода. /Фото: t-i.ru/media

 

Кажется, что найти более русскую обувь, чем валенки, сложно. А это вовсе не так. Когда в начале девяностых годов XX века проводились раскопки на Алтае (плато Укок), там была найдена войлочная обувь. На этом месте находились старейшие могильники племен из Ирана, датируемые III-IV веком до нашей эры. На Алтае также были распространены высокие войлочные сапоги на кожаной подошве. Не только обувь делали из этого материала, но и ковры, колчаны и даже украшения.

На самом деле войлок широко использовался народами Центральной Азии, особенно кочевниками, тюрками и монголами.

Сегодня считается, что именно благодаря монголо-татарам на Руси научились валять шерсть. Привычные валенки русские стали делать в конце XVIII века. Модели отличались от своих азиатских предшественников тем, что русские валенки швов не имели. Это стало возможно за счёт изобретённой в Нижегородской губернии особой русской технике валяния. Когда в 1851 году проходила Первая всемирная выставка в Лондоне, на ней можно было увидеть обувь из России, то есть валенки. Когда же они были показаны в Вене, Париже и Чикаго, то войлочные сапожки стали называть русским изобретением.

 

Форма куполов церквей: от византийского паруса до восьмерика на четверике из Волжской Булгарии

Так выглядит Суздальский собор. /Фото: s2.fotokto.ru

Так выглядит Суздальский собор. /Фото: s2.fotokto.ru

Когда на Руси было принято христианство, храмы стали строить по византийскому образцу, скопировав крестово-купольный вариант. Надо отметить, что в древней Руси церкви все же не были идентичны византийским. Они были больше по объему и сильнее вытянуты вверх. Если в Византии такие сооружения делали из камня, то на Руси чаще всего из дерева. Византийские церкви обычно имели один купол, а русские храмы могли быть построены с тремя, пятью и даже семью куполами.

Изначально церкви в России стали делать с так называемым византийским куполом. Он похож на парус, который крепится по углам и надувается ветром. Немного позже лидерами стали купола виде луковицы. Из Волжской Булгарии были приглашены каменщики для постройки храмов во Владимиро-Суздальском княжестве. Некоторые историки считают, что именно булгары «подкинули» русским идею шатра на восьмигранном основании, который ставился на куб, так называемой восьмерик на четверике. Это объяснялось тем, что в этом случае было гораздо проще использовать дерево. Деревянные шатровые храмы можно увидеть на иконах, датированных началом XIV века. А вот шатровые купола из камня в России появились позднее, в XVI веке.

 

Ушанка: трансформация из монгольской остроконечной шапки из меха

Зимнее обмундирование Красной армии: присутствует ушанка. /Фото: broneboy.ru

Зимнее обмундирование Красной армии: присутствует ушанка. /Фото: broneboy.ru

Шапка-ушанка тоже кажется исконно русским творением. Однако её прародительницей была монгольская меховая остроконечная шапка, которая прикрывала щёки и уши. За время существования ушанка претерпела некоторые изменения. Например, поморами была изобретена цибака, то есть к меховой шлем, у которого были длинные уши. Их использовали в качестве шарфа, заматывая шею и утепляя её таким образом.

Русскую шапку-ушанку называли треухом. Название произошло из-за трех откидных деталей, которые имела шапка. Треухи были очень модны в VII веке. Например, царица Наталья Кирилловна с удовольствием носила ушанки, её гардеробе было целых три модели. Агафья Семёновна, супруга Фёдора Алексеевича, хранила в гардеробной четыре ушанки. Были и так называемые четыреухи, у которых одна деталь опускалась на затылок, вторая на лоб, и ещё две по бокам.

 

 

 

 

 

 

В начале XX века к моду вошли шапки Нансена, то есть меховые кепки, снабженные ушами, козырьком и затылочной частью, которая могла jпускаться. Когда во время Гражданской войны такую кепку стали носить белогвардейцы армии Колчака, она была переименована в колчаковку. А уже в тридцатые годы XX века ушанку сделали принадлежностью зимней формы и в ней ходили красноармейцы.

 

Индийский огурец на павловопосадских платках

Павловопосадский платок с индийским огурцом. /Фото: img-fotki.yandex.ru

Павловопосадский платок с индийским огурцом. /Фото: img-fotki.yandex.ru

Многие знают этот знаменитый узор, который имеет международное название «пейсли», но чаще всего его зовут турецким или индийским огурцом. Впервые такой рисунок появился в Персии, откуда распространился по Индии и другим странам Востока. Называли орнамент бута – огонь на санскрите. Когда в XVIII веке платки и другие изделия, расписанные огурцами, попали в Европу, они очень быстро завоевали популярность, которую до сих пор и удерживают.

 

А пейсли этот орнамент называется потому, что в начале XIX века в шотландском городке Paisley стали делать недорогие шали, аналоги индийских кашемировых изделий. Город и дал название рисунку. В России про красивые расписные огурцы знают с XVIII века. Чаще всего ими разрисовывали ивановские ситцы и знаменитые Павловопосадские платки.

На Востоке этот огурец или каплю расшифровали как хлопковый бутон, пламя, лист пальмы, фазан, российским же мастерам было не привыкать к орнаментом с подобными символическими изображениями растений или птиц, Поэтому пейсли нашёл своё применение очень быстро и через некоторое время никто и не вспоминал, откуда он появился.

 

Гжель, как потомок китайского фарфора фарфор цинхуа

Сегодня гжельская посуда известна во всем мире. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Сегодня гжельская посуда известна во всем мире. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Гжель. Красивые изделия с сине-белый росписью. Кажется, это придумали именно в России. Однако предком такого вида рисунка является цинхуа, китайский фарфор. В переводе с китайского его название означает «голубой узор». Ещё в XIV веке китайцы стали расписывать белые вазы синей краской, а спустя сто лет их завезли в Европу.

В XVII веке в городе Делфта, Голландия, были разработаны особые сине-белые изразцы. В России их стали делать при Петре I, и говорили, что они «под голландцев». Пока мастера занимались изразцами, в подмосковном селе Гжель изготавливали красивую посуду. Гжельская глина отличного качества использовалась при производстве первых русских фарфоровых изделий. Их расписывали ярко, окрашивая в различные цвета: охра, изумруд, коричневый, бордовый, синий. Мастера рисовали на посуде своеобразные лубочные картинки. Однако к середине XIX века посуду стали раскрашивать исключительно в бело- кобальтовой гамме. Это позволило ей выглядеть стильно и элегантно, составить конкуренцию фарфору европейского производства. Красивые многослойные цветы, которые мастера рисовали на посуде, сделали гжель знаменитый по всему миру. Никто уже не вспоминает что сине-белый рисунок - это своеобразная дань китайскому фарфору цинхуа.

 

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