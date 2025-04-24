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Какие секреты открыла древнеримская амфора с золотом, недавно найденная в Италии


Какие секреты открыла древнеримская амфора с золотом, недавно найденная в Италии

Недавно в Италии произошло захватывающее археологическое и культурное событие. В подвале театра рабочие проводили капитальный ремонт. Внезапно их взору предстало невероятное зрелище: из разбитого грязного кувшина посыпался золотой дождь из монет. После изучения находки учёными, оказалось, что сосуд — это древнеримская амфора, а все монеты из чистого золота, стоимостью миллионы долларов!

Событие произошло в сентябре 2020 года в Комо, что чуть севернее Милана. Золотые монеты Римской империи были найдены в амфоре, большом кувшине с ручками, где обычно хранили вино и прочие продукты питания.
Кувшин был закопан в землю.

Кувшин был закопан в землю.

 

На римских монетах изображены императоры Гонорий, Валентиниан III, Леон I, Антонио и Либио Северо. Все они жили до 474 года нашей эры. Изображения этих императоров помогут исправить любые современные предположения о том, как они выглядели. Более того, они помогут ученым больше узнать об этом таком неспокойном периоде истории Италии.
Монеты простот вывалились из амфоры, как из туго набитого кошелька.

Монеты простот вывалились из амфоры, как из туго набитого кошелька.

 

Эксперт по монетам, Мария Грация Факкинетти считает, что тайник принадлежал некому весьма знатному и высокопоставленному римскому гражданину. К такому выводу она пришла в результате того, что монеты были так красиво и аккуратно сложены. Возможно даже, что это собственность государственного банка того времени. Тогда был такой неспокойный период, когда германские захватчики приближались к Италии.
Люди спрятали своё золото, в надежде потом его забрать, когда всё успокоится. Но никто за сокровищем так и не вернулся...
Монеты относятся ко временам правления разных римских императоров.

Монеты относятся ко временам правления разных римских императоров.

 

В настоящее время все ремонтные работы в театре, где нашли клад, приостановлены. Пока археологи не закончат все работы по извлечению сокровища и обследованию места, где его обнаружили. В тайнике было найдено двадцать семь монет. Потом археологи нашли ещё двести семьдесят три. Всего три сотни. Сейчас они находятся в миланской реставрационной лаборатории Mibac, их изучают специалисты.
Театр Крессони, где были найдены монеты, находится недалеко от древнего города Новум Комум, где находится множество других важных римских артефактов.

Театр Крессони, где были найдены монеты, находится недалеко от древнего города Новум Комум, где находится множество других важных римских артефактов.

 

Театр Комо (Teatro Cressoni), в котором было сделано это потрясающее открытие, был построен в 1870 году. Тогда он представлял собой жилой дом и кинотеатр. Заброшено здание было в 1997 году. Театр решили отремонтировать и превратить в модные апартаменты.

На данный момент активно идут археологические раскопки, чтобы обнаружить, есть ли что-нибудь ещё под зданием. Местный суперинтендант археологии Лука Ринальди заметил: «Мы говорим об исключительном открытии… Это практически целая коллекция, не похожая ни на что другое, когда-либо найденное в северной Италии. Монеты вывалились из кувшина, как из туго набитого кошелька». Министр культуры, Альберто Бонисоли, отметил, что находка была «открытием, которое наполняет меня гордостью».
В амфоре было найдено три сотни монет.

В амфоре было найдено три сотни монет.

 

Комо – это древний римским город. Когда-то он носил название Novum Comum и был основан Юлием Цезарем в 59 г. до н.э. Римское присутствие здесь было весьма значительным в течение шести веков. К III веку до нашей эры в городе проживало почти сорок тысяч жителей. Фундамент городских стен более восьми метров высотой. Они всё ещё заметны, хотя построены были ещё легионами Чезаре. Остатки двойных арочных ворот, Порта Претория, доступны для посетителей. В древности в этом городе были храмы римских богов, ремесленные мастерские, дома, форум и театр. За стенами города была баня, кладбище и самые лучшие виллы.

Археологический музей в Комо внутри Палаццо Джовио хранит ряд местных древнеримских артефактов, включая картины, мозаики, мраморные рельефы, фрески и статуи, а также реликвии от доисторических времен до наших дней. Плиний Младший, известный римский историк, задокументировавший извержение Везувия, разрушившее Помпеи, был из Комо и с любовью писал о городе и близлежащем озере.

На том же месте, где нашли монеты, был обнаружен золотой слиток. Он также был доставлен в Милан для изучения. Деньги были найдены в исключительно хорошем состоянии. Каждая монета весит четыре грамма чистого золота. Стоимость их определяется по императорским ликам на них. Например, монеты времён правления Валентиниана III стоят намного больше, чем монета времён правления Либуса Севера.

Как только раскопки и все исследования будут закончены экспертами, они, скорее всего, будут возвращены в Комо и выставлены в Археологическом музее Паоло Джовио.

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Какие секреты открыла древнеримская амфора с золотом, недавно найденная в Италии

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