16 очаровательных вещей для дома, которые выглядят дорого, но обойдутся в копейки

Некоторые вещи вовсе не такие, какими кажутся на первый взгляд. Сложно поверить, но данное правило справедливо и для их стоимости. В новом традиционном обзоре были собраны примеры именно таких, дорогих на вид вещей, что обойдутся за настоящие копейки.
1. Шторы
Баллончик со специальной краской для ткани и самодельный трафарет поможет украсить уникальным рисунком обыкновенные однотонные шторы.
2. Полка
Оригинальная полка, которую можно сделать из палочек от мороженого.
3. Обеденный стол
Чудесный обеденный стол, сделанный из ненужного поддона.
4. Ловец снов
Популярный индейский талисман «Ловец снов» можно сделать самостоятельно из небольшого жесткого обруча, ниток, бисера и перьев.
5. Панно
Стильное панно, которое можно сделать из обрезков бумаги, покрашенной акриловой или акварельной краской и плотного картона.
6. Подставки под горячее
Деревянные плитки из игры «Скрабл» можно использовать для создания стильных и полезных подставок под горячее.
7. Дозатор для мыла
Красивую бутылку от виски можно превратить в стильный дозатор для жидкого мыла.
8. Декор мебели
Хотите обновить деревянный шкаф или садовую скамью? Украсьте их очаровательными ажурными узорами, которые можно нарисовать с помощью небольшого куска гипюра и аэрозольной краски.
9. Салфетки
Чудесные салфетки, которые очень легко сделать из тканевой основы и речной гальки.
10. Наволочки
Скучные однотонные наволочки можно сделать яркими и стильными с помощью перманентного маркера и красок для текстиля.
11. Вазы для цветов
Керамическим или стеклянным вазам можно придать новый стильный вид путем аккуратной покраски с помощью аэрозольного баллончика золотой краски.
12. Полка
Два ненужных куска древесины можно превратить в оригинальную книжную полку.
13. Оттоманка
Чудесная оттоманка, для создания которой понадобится только пластиковый ящик, веревки и небольшой кусок яркой материи.
14. Подсвечник
Из ненужного стеклянного стакана и черного кружева можно сделать абсолютно уникальные подсвечники, которые станут элегантным украшением дома.
15. Органайзер
Из лоскутов и остатков ткани можно сшить удобный и красивый органайзер для различных мелочей.
16. Рама для зеркала
Чудесная идея трансформации пластиковых ложек в фантастическую раму для зеркала.
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