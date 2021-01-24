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16 очаровательных вещей для дома, которые выглядят дорого, но обойдутся в копейки

16 очаровательных вещей для дома, которые выглядят дорого, но обойдутся в копейки

Некоторые вещи вовсе не такие, какими кажутся на первый взгляд. Сложно поверить, но данное правило справедливо и для их стоимости. В новом традиционном обзоре были собраны примеры именно таких, дорогих на вид вещей, что обойдутся за настоящие копейки.

1. Шторы


16 очаровательных вещей для дома, которые выглядят дорого, но обойдутся в копейки



Баллончик со специальной краской для ткани и самодельный трафарет поможет украсить уникальным рисунком обыкновенные однотонные шторы.

2. Полка


16 очаровательных вещей для дома, которые выглядят дорого, но обойдутся в копейки



Оригинальная полка, которую можно сделать из палочек от мороженого.

3. Обеденный стол


16 очаровательных вещей для дома, которые выглядят дорого, но обойдутся в копейки

Чудесный обеденный стол, сделанный из ненужного поддона.

4. Ловец снов


16 очаровательных вещей для дома, которые выглядят дорого, но обойдутся в копейки



Популярный индейский талисман «Ловец снов» можно сделать самостоятельно из небольшого жесткого обруча, ниток, бисера и перьев.

5. Панно


16 очаровательных вещей для дома, которые выглядят дорого, но обойдутся в копейки

Стильное панно, которое можно сделать из обрезков бумаги, покрашенной акриловой или акварельной краской и плотного картона.

6. Подставки под горячее


16 очаровательных вещей для дома, которые выглядят дорого, но обойдутся в копейки

Деревянные плитки из игры «Скрабл» можно использовать для создания стильных и полезных подставок под горячее.

7. Дозатор для мыла


16 очаровательных вещей для дома, которые выглядят дорого, но обойдутся в копейки

Красивую бутылку от виски можно превратить в стильный дозатор для жидкого мыла.

8. Декор мебели


16 очаровательных вещей для дома, которые выглядят дорого, но обойдутся в копейки

Хотите обновить деревянный шкаф или садовую скамью? Украсьте их очаровательными ажурными узорами, которые можно нарисовать с помощью небольшого куска гипюра и аэрозольной краски.

9. Салфетки


16 очаровательных вещей для дома, которые выглядят дорого, но обойдутся в копейки

Чудесные салфетки, которые очень легко сделать из тканевой основы и речной гальки.

10. Наволочки


16 очаровательных вещей для дома, которые выглядят дорого, но обойдутся в копейки



Скучные однотонные наволочки можно сделать яркими и стильными с помощью перманентного маркера и красок для текстиля.

11. Вазы для цветов


16 очаровательных вещей для дома, которые выглядят дорого, но обойдутся в копейки

Керамическим или стеклянным вазам можно придать новый стильный вид путем аккуратной покраски с помощью аэрозольного баллончика золотой краски.

12. Полка


16 очаровательных вещей для дома, которые выглядят дорого, но обойдутся в копейки

Два ненужных куска древесины можно превратить в оригинальную книжную полку.

13. Оттоманка


16 очаровательных вещей для дома, которые выглядят дорого, но обойдутся в копейки

Чудесная оттоманка, для создания которой понадобится только пластиковый ящик, веревки и небольшой кусок яркой материи.

14. Подсвечник


16 очаровательных вещей для дома, которые выглядят дорого, но обойдутся в копейки



Из ненужного стеклянного стакана и черного кружева можно сделать абсолютно уникальные подсвечники, которые станут элегантным украшением дома.

15. Органайзер


16 очаровательных вещей для дома, которые выглядят дорого, но обойдутся в копейки

Из лоскутов и остатков ткани можно сшить удобный и красивый органайзер для различных мелочей.

16. Рама для зеркала


16 очаровательных вещей для дома, которые выглядят дорого, но обойдутся в копейки

Чудесная идея трансформации пластиковых ложек в фантастическую раму для зеркала.

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