С нами не соскучишься!

7 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Зачем нужна скорлупа фисташек в горшках с рассадой

Для выращивания крепкой и здоровой рассады необходимо проводить процедуру мульчирования почвы. Одним из необычных средств, которое отлично подходит для мульчирования является скорлупа фисташек.

Зачем нужна скорлупа фисташек в горшках с рассадой
Мульчирование почвы с использованием скорлупы фисташек имеет несколько преимуществ. Во-первых эта процедура помогает сократить количество поливов, ведь слой мульчи предотвращает испарение влаги в два раза.
Кроме того, слой мульчи будет препятствовать образованию корочки на поверхности почвы, из-за которой прекращается доступ воздуха к корневой системе рассады. Недостаток воздуха может привести к болезням и даже гибели рассады.
Зачем нужна скорлупа фисташек в горшках с рассадой
Если аккуратно разложить скорлупки в горшке, можно создать довольно интересный декор.
Подробную инструкцию по мульчированию рассады можно посмотреть на видео:




Читать далее →
Ссылка на первоисточник
скорлупаРассада
Обсудить

Картина дня

наверх