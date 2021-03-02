Зачем нужна скорлупа фисташек в горшках с рассадой

Для выращивания крепкой и здоровой рассады необходимо проводить процедуру мульчирования почвы. Одним из необычных средств, которое отлично подходит для мульчирования является скорлупа фисташек.





Мульчирование почвы с использованием скорлупы фисташек имеет несколько преимуществ. Во-первых эта процедура помогает сократить количество поливов, ведь слой мульчи предотвращает испарение влаги в два раза.

Кроме того, слой мульчи будет препятствовать образованию корочки на поверхности почвы, из-за которой прекращается доступ воздуха к корневой системе рассады. Недостаток воздуха может привести к болезням и даже гибели рассады.



Если аккуратно разложить скорлупки в горшке, можно создать довольно интересный декор.

Подробную инструкцию по мульчированию рассады можно посмотреть на видео:

