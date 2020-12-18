10 лучших домов на колесах для комфортных автопутешествий всей семьей

Что может быть лучше, чем вырваться из суеты и шума города на природу. Хотя бы на выходные. Однако любители комфорта зачастую не любят жить в палатках. Им (да и всем остальным любителям отдыха на природе) стоит обратить внимание на дома на колесах, в которых чувствуешь себя максимально комфортно, даже уехав далеко от дома.











Relax Cabin

Tonke Van

ScarabRV

Happier Camper HC1

Patriot TH610

Beauer 3X

Quantis Marq Concept

Bett Mobil

iKamper Hardtop One

Sportsmobile Classic