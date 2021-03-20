9 приключенческих книг, которыми зачитывались в СССР, и что в них не нравится детям сегодня

«Три мушкетёра», Александр Дюма

Советские артисты (Смирнитский, Смехов, Старыгин и Боярский) отбросили сияние харизмы и на книгу, по которой был снят фильм.

«Необыкновенные приключения Карика и Вали», Ян Ларри

До советских детей доходили слухи и про Чикатило, и про Сливко, но они всё равно не находили ничего странного в поведении Карика и Вали. Кадр из фильма, снятого по книге.

«Том Сойер» и «Приключения Гекльберри Финна», Марк Твен

Кадр из советского фильма по книге. Юные артисты Фёдор Стуков и Владислав Галкин.

«Человек-амфибия» и «Ариэль», Александр Беляев

Главные герои книги - юноша и девушка из коренного населения Аргентины, которые противостоят белому капиталисту Педро Зурите.

«Дети капитана Гранта», «Двадцать тысяч льё под водой» и «Таинственный остров», Жюль Верн

Экранизации добавили книгам Жюля Верна популярности. Кадр из советского фильма *Дети капитана Гранта*.