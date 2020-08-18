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Что происходит с землей, когда она то замерзает, то оттаивает



Что происходит с землей, когда она то замерзает, то оттаивает

Регулярное ежегодное замерзание и оттаивание вечномерзлых почв может создавать очень интересные геометрические рисунки — узорчатые почвы. Это могут быть многоугольники, круги, сети и полоски. Обычно они наблюдаются в приледниковых регионах — например, в Сибири, Канаде, на Аляске, в Исландии, Гренландии, Антарктике и Андах.

Процесс образования таких орнаментов долго озадачивал ученых, однако введение компьютерных геологических моделей за последние 20 лет позволило им связать формирование этих узоров с феноменом вспучивания грунта от мороза — когда мокрая, мелкозернистая и пористая земля замерзает.

Что происходит с землей, когда она то замерзает, то оттаивает

Что происходит с землей, когда она то замерзает, то оттаивает

Что происходит с землей, когда она то замерзает, то оттаивает

Что происходит с землей, когда она то замерзает, то оттаивает

Что происходит с землей, когда она то замерзает, то оттаивает

Что происходит с землей, когда она то замерзает, то оттаивает

Что происходит с землей, когда она то замерзает, то оттаивает

Что происходит с землей, когда она то замерзает, то оттаивает

Что происходит с землей, когда она то замерзает, то оттаивает

Что происходит с землей, когда она то замерзает, то оттаивает

Что происходит с землей, когда она то замерзает, то оттаивает

Что происходит с землей, когда она то замерзает, то оттаивает

 


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Что происходит с землей, когда она то замерзает, то оттаивает

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Что происходит с землей, когда она то замерзает, то оттаиваетПодписаться на мой Instagram
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