Что происходит с землей, когда она то замерзает, то оттаивает

С нами не соскучишься!









Регулярное ежегодное замерзание и оттаивание вечномерзлых почв может создавать очень интересные геометрические рисунки — узорчатые почвы. Это могут быть многоугольники, круги, сети и полоски. Обычно они наблюдаются в приледниковых регионах — например, в Сибири, Канаде, на Аляске



Процесс образования таких орнаментов долго озадачивал ученых, однако введение компьютерных геологических моделей за последние 20 лет позволило им связать формирование этих узоров с феноменом вспучивания грунта от мороза — когда























































Регулярное ежегодное замерзание и оттаивание вечномерзлых почв может создавать очень интересные геометрические рисунки — узорчатые почвы. Это могут быть многоугольники, круги, сети и полоски. Обычно они наблюдаются в приледниковых регионах — например, в Сибири, Канаде, на Аляске , в Исландии, Гренландии, Антарктике и Андах.Процесс образования таких орнаментов долго озадачивал ученых, однако введение компьютерных геологических моделей за последние 20 лет позволило им связать формирование этих узоров с феноменом вспучивания грунта от мороза — когда мокрая , мелкозернистая и пористая земля замерзает.

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: