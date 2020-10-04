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Художник воссоздал фотостудию 1900-х годов в миниатюрном формате

Художник из Багдада, известный в Сети под ником Alamedy Diorama, работал над проектом мини-фотостудии девять месяцев, используя дерево, пластик, бумагу, медь и многие другие материалы. Он создал более 100 миниатюрных предметов в духе начала века! Работа оказалась нелегкой, так как мастер нашел лишь несколько фотографий студий того времени – и все они были в черно-белом формате. Работа потребовала проведения настоящего полномасштабного исследования!

Художник воссоздал фотостудию 1900-х годов в миниатюрном формате

Художник воссоздал фотостудию 1900-х годов в миниатюрном формате

Художник воссоздал фотостудию 1900-х годов в миниатюрном формате

Художник воссоздал фотостудию 1900-х годов в миниатюрном формате

Художник воссоздал фотостудию 1900-х годов в миниатюрном формате

Художник воссоздал фотостудию 1900-х годов в миниатюрном формате

Художник воссоздал фотостудию 1900-х годов в миниатюрном формате

Художник воссоздал фотостудию 1900-х годов в миниатюрном формате

Художник воссоздал фотостудию 1900-х годов в миниатюрном формате

Художник воссоздал фотостудию 1900-х годов в миниатюрном формате

Художник воссоздал фотостудию 1900-х годов в миниатюрном формате

Художник воссоздал фотостудию 1900-х годов в миниатюрном формате

Художник воссоздал фотостудию 1900-х годов в миниатюрном формате

Художник воссоздал фотостудию 1900-х годов в миниатюрном формате

Художник воссоздал фотостудию 1900-х годов в миниатюрном формате

Художник воссоздал фотостудию 1900-х годов в миниатюрном формате

Художник воссоздал фотостудию 1900-х годов в миниатюрном формате

Художник воссоздал фотостудию 1900-х годов в миниатюрном формате

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