Вредные свойства светодиодных ламп, которые большинству людей неизвестны

Светодиодные лампы прочно вошли в жизнь современного человека. Их используют в технике, на производстве, в автомобилях и, конечно же, в быту. Технология LED обладает большим количеством неоспоримых достоинств, каждое из которых позволяет экономить на освещении, а также делает жизнь лучше в целом. При этом мало кто задумывается над тем фактом, что помимо достоинств у таких ламп есть и серьезные недостатки. Некоторые из которых еще и откровенно вредные. Сегодня речь как раз пойдет о таких.
У светодиодного освещения много плюсов. /Фото: stroikairemont.com.
Светодиодные лампы славятся своей надежностью и экономичностью. Качественные LED-осветители способны без каких-либо проблем отработать и 30 тысяч часов (для сравнения, лампы накаливания работают до 1 тысячи часов). Современный рынок может удовлетворить на этот счет даже самый смелый потребительский запрос, предоставив гражданам на выбор лампы любой яркости и цвета. Помимо этого, светодиоды славятся своей безопасностью в вопросах пожарной защиты. Однако, за все перечисленные достоинства нужно платить. И речь сейчас идет вовсе не о таком вполне очевидно недостатке, как цена в деньгах. Есть у технологии LED пара неприятных особенностей, о которых должен знать каждый.
Не стоит выбирать абы какие лампы. /Фото: aliexpress.ru.
Первый серьезный недостаток – это негативное воздействие светодиодов на человеческий глаз. Особенно это касается дешевых LED осветителей, которые зачастую производят по устаревшим технологиям. Такие лампочки «давят» на глаза и вполне могут посадить человеку зрение при длительном воздействии. Второй важный недостаток – повышенная пульсация LED. Слишком высокое мерцание чаще всего проявляется в тех случаях, когда производитель пытался сэкономить на комплектующих. Пульсация некоторых современных ламп достигает 100 Гц. Подобный показатель не может нормально восприниматься человеческим глазом и приводит к расстройствам зрения, а также может стать причиной головной боли.
Основная проблема в повышенном мерцании. /Фото: build-experts.ru.
Для того, чтобы не сталкиваться с перечисленными недостатками, следует всегда проверять лампочки и пользоваться продукцией только проверенных добросовестных компаний. Лучше всего выбирать оборудование с естественным теплым светом в пределах 2700-3300 К. Кроме того, не рекомендуется использовать светодиоды в помещениях, где находятся маленькие дети. Также показатель мерцания лампы не должен быть выше 8 Гц. В противном случае начинает страдать нервная система человека. Коэффициент пульсации не должен превышать 10%.
Интенсивно мерцающие лампы вредны для глаз. /Фото: svet-depo.ru.
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