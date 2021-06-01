11 приемов, как превратить бюджетную кухню в стильное пространство

Сложился такой стереотип, что красиво - обязательно дорого. Однако современные возможности разрушают этот миф.

Если хотите обновить или немного приукрасить кухню, но финансовые ресурсы ограничены, подключайте фантазию.

Мы подскажем, как добиться вау-эффекта без больших затрат.

1. Цветная мебель

Мебель станет акцентом комнаты, так что оформление стен подбирайте более лаконичное

Все уже устали от стандартных кухонь под дерево и хочется чего-то яркого. Например, гарнитур с цветными фасадами выглядит свежо и неординарно. Мебель станет акцентом комнаты, так что оформление стен подбирайте более лаконичное. Только не используйте банальные оранжево-желтые и зеленые оттенки. Сделайте синие или лиловые фасады, а в дополнение подберите плитку для фартука с геометрическим рисунком в похожих тонах.

2. Комбинированные фасады

У пленки обширная цветовая гамма, а также имитировать природную древесную фактуру

Самая дорогая статья расходов на кухне - это гарнитур, а наиболее доступный вариант фасадов - покрытая пленкой ДСП. Материал выглядит просто, как обычные прямоугольники. Однако это не значит, что их нельзя обыграть. Во-первых, у пленки обширная цветовая гамма, она может быть как глянцевой, так и матовой, а также имитировать природную древесную фактуру.

3. Акцент на фурнитуру

Во-вторых, разнообразить пространство поможет комбинация ДСП с другими отделочными материалами. Главное - не переборщите, чтобы кухня смотрелась гармонично.

Выразительная фурнитура на фоне монохромного гарнитура станет изюминкой кухни

Выразительная фурнитура на фоне монохромного гарнитура станет изюминкой кухни. Например, если сделать длинные ручки по всей высоте или ширине дверцы. Другой вариант - подобрать нестандартную фурнитуру: винтажные, авторские, пластиковые или металлические, массивные или легкие изделия.

4. Выразительная стена

Зачастую под эту роль отводят фартук, а попробуйте выбрать другую поверхность

Акцентная стена уместна на кухне так же, как и в других комнатах. Просто зачастую под эту роль отводят фартук, а попробуйте выбрать другую поверхность. Еще один вариант - сделать стены и потолок темного глубокого цвета, а мебель подобрать светлую.

5. Цветной фартук

Альтернатива - заказать модули из термостойкого стекла яркого цвета

Стандартно фартук выкладывают камнем или плиткой, подбирая самый минималистичный рисунок, незатейливый декор. Альтернатива - заказать модули из термостойкого стекла яркого цвета. По прочности материал не уступает керамике да и ухаживать за ним просто. Кроме того, можно и вовсе сделать гарнитур с фартуком одного цвета, но такой вариант подойдет не всем.

6. Аппликации и самоклейки

Если нужно обновить фасады, а тратиться не хочется, украсьте их самоклейкой или аппликациями

Не стоит воспринимать декоративные элементы как прошлый век, если их правильно обыграть. Например, когда нужно временно обновить фасады, а тратиться не хочется, украсьте их самоклейкой или аппликациями. Только не изображениями цветов или фруктов, а геометрическими стильными узорами. В некоторых мастерских можно даже заказать рисунки по собственным эскизам.

7. Полный монохром

Так вы буквально растворите гарнитур в пространстве и получите легкую и воздушную комнату

Если помещение маленькое и хочется его максимально расширить, попробуйте прием с монохромом. Например, сделайте полностью белую или бежевую кухню, включая мебель, стены, потолок. Так вы буквально растворите гарнитур в пространстве и получите легкую и воздушную комнату, в которой ничего не мозолит глаза. Чтобы разнообразить интерьер, добавьте яркие аксессуары, которые при необходимости легко убрать. Например, подушки, посуду, бокалы, картины и другие декоративные элементы.

8. Откажитесь от закрытых шкафов

Вместо закрытых шкафов разместите открытые полочки

Безусловно, это самый удобный вариант хранения, поскольку никто не видит, что находится внутри да и пыль не оседает. Однако в квартире-студии верхние шкафы будут смотреться массивно. Вместо них разместите открытые полочки. Да, за ними нужно тщательнее ухаживать, зато в гостиной не будет ощущения вечного кухонного застолья.

9. Акцент на бытовую технику

Например, вместо стандартного белого холодильника поставьте желтый или алый

Не ограничивайте себя бытовой техникой серо-черных цветов, ведь сегодня производители предлагают более яркие решения. Например, вместо стандартного белого холодильника поставьте желтый или алый. Главное, чтобы техника гармонировала с гарнитуром и остальными электроприборами. Плюс таким образом можно отвлечь от проблем с мебелью, ведь все внимание будет на яркий холодильник, тостер или микроволновку.

10. Мини-фартук

А что, если сделать не обычный фартук на всю стену, а лишь выделить часть над варочной поверхностью?

А что, если сделать не обычный фартук на всю стену, а лишь выделить часть над варочной поверхностью? Во-первых, этот элемент станет стильным акцентом на кухне. А во-вторых, на отделку мини-фартука понадобится меньше материалов. Оставшуюся часть стены над столешницей можно окрасить. Вполне функциональное решение.

11. Красивый светильник

Декоративный элемент будет радовать и вас, и гостей

Уделите внимание освещению комнаты и подберите стильную люстру или лампочки-глазки. Декоративный элемент будет радовать и вас, и гостей. А в качестве функционального освещения используйте светодиоды над столешницей или отдельную рабочую лампу.