Подлинная история самой знаменитой библейской грешницы,или Кем была Мария Магдалина в реальной жизни

Мария Магдалина является ключевой фигурой в Библии, а именно в Евангелиях Нового Завета. Роль этой женщины в развитии христианства невозможно переоценить. Она также продолжает служить предметом самых жарких споров между богословами. Почему разные ветви христианства, а также представители других религиозных структур (и не только) описывают Марию Магдалину по-разному? Что по этому поводу говорят профессиональные представители официальной исторической науки?
Кто же такая Мария Магдалина?
В Новом Завете Мария Магдалина описана, как одна из самых преданных последовательниц Господа Иисуса Христа. Именно она была первой, кто засвидетельствовал Его воскресение из мёртвых. Западная христианская церковь на протяжении многих веков изображала эту женщину в образе раскаявшейся грешницы. Последние исследования учёных подвергают эту интерпретацию сомнению. Многие приняли версию гностических Евангелий, которые были обнаружены недавно. Среди них было Евангелие от Марии. Согласно этим рукописям, Мария - это размышляющая, мудрая спиритуалистка, которой чрезвычайно благоволит Иисус.
Мария Магдалина и Иисус Христос.
Кем является согласно Библии Мария Магдалина
Эта женщина являлась одной из самых горячих последовательниц Иисуса, самой преданной Его ученицей. Большая часть того, что нам о ней известно, мы узнали в основном из Священных Писаний Нового Завета. Эксперты считают, что у Марии Магдалины было еврейское происхождение, несмотря на все её языческие привычки. Само имя «Магдалина» происходит от названия города, в котором она родилась, Магдала.
Подворье Марии Магдалины в её родном городе.
Канонические Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна описывают Марию как свидетельницу распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа. Отсылки к Евангелию прежде всего говорят лишь только о её физическом присутствии и элементарных действиях во время этих событий. Они не дают нам ни малейшего представления о её личностных качествах, характере или подробностях истории её жизни. На протяжении долгих веков западное христианство, европейское искусство и литература эпохи Возрождения, а также современные средства массовой информации как только не изображали Марию! Она изображалась и падшей продажной женщиной, ей приписывали роль любовницы Иисуса и даже его жены!
Образ Марии Магдалины в кинематографе.
Кто Мария Магдалина для представителей Западной ветви христианства
В конце 6 века папа Григорий I Великий, которого впоследствии католическая церковь канонизировала и причислила к лику святых, произнёс проповедь, посвящённую Марии Магдалине. В этой проповеди он описал её как раскаявшуюся грешницу. Высокую оценку духовного лица получила эта женщина за свою преданность и любовь к Иисусу. Папа Григорий предположил, что Мария Магдалина может быть той грешницей из Евангелия от Луки, которая разбила дорогой алавастровый сосуд и помазала Иисуса миром. Также она могла быть Марией из Вифании, сестрой Лазаря и Марфы — друзей Иисуса. Третье предположение коснулось истории об изгнании семи бесов из женщины по имени Мария. Этих трёх женщин Григорий I соединил воедино. По поводу изгниния демонов он сказал, что это похоже на описание семи смертных грехов, среди которых не только грех похоти, а ещё алчность и гордыня. После этой проповеди в западном христианстве утвердилось именно такое мнение о Марии Магдалине.
Папа Григорий I Великий.
Представителями восточной православной церкви этот образ Марии был отвергнут. Православная доктрина рассматривала её только со стороны самой преданной ученицы и последовательницы Иисуса Христа. В средневековой Европе же образ Марии как раскаявшейся грешницы укрепился. Подобные представления процветали в западном богословии вплоть до последнего времени.
Такой обычно изображало Марию Магдалину искусство эпохи Возрождения.
Художники и скульпторы обычно представляли Марию Магдалину в своих произведениях одетой как блудница. Некоторые представители искусства эпохи Возрождения изображали её и вовсе обнажённой. Например, Тициан, на полотнах которого она лишь прикрыта своими длинными светлыми волосами.
Кающаяся Магдалина, Тициан.
Альтернативная история Марии Магдалины
Ставшая канонической в католицизме, версия Марии Магдалины была оспорена французским гуманистом Жаком Лефевром д'Этаплем в 1518 году. Он очень активно возражал против слияния двух Марий: сестры Лазаря и безымянной грешницы в Евангелии от Луки. Д'Этапль настаивал на невозможности этой теории. Его позиция получила весьма незначительную поддержку, а вот сопротивление в религиозных кругах было огромным. Закончилось всё тем, что в 1521 году взгляды д'Этапля были официально осуждены французскими теологами.
Жак Лефевр д'Этапль.
В 1969 году Общий римский календарь положил конец этому вопросу. Он определял разные даты, относящиеся к появлению Марии из Вифании и неизвестной грешницы в Евангелии от Луки.
Сёстры Лазаря - Мария и Марфа.
Кем представляют Марию Магдалину гностические евангелия
В конце 19 века были обнаружены обрывки рукописей, которые известны под названием гностических евангелий. Среди этих рукописей были записи, названные евангелием от Марии. Рукопись была написана в 3 веке. В ней Мария Магдалина предстаёт совершенно другим человеком. У неё совершенно особенные отношения с Иисусом, глубокое понимание самой сути Его учения. Она весьма разумная и образованная женщина. Евангелие от Филиппа описывает отношения Марии с Иисусом, как партнерские или товарищеские. Это было истолковано многими как нечто, означающее, что их отношения были очень близкими.
Что же известно о Марии после смерти Иисуса на кресте? Мария Магдалина причислена к лику святых католической, православной, англиканской и лютеранской церквями. Это несмотря на то, что интерпретации её личности очень сильно различаются. Согласно некоторым историческим источникам, она сопровождала святого Иоанна Богослова в город Эфес, недалеко от современного Сельчука, Турция. Исследователи утверждают, что там она умерла и была похоронена. Есть документы, которые описывают её как евангелистку, проповедовавшую на юге Франции. Средневековая легенда повествует даже, что она была женой Иоанна.
Современные взгляды на фигуру Марии Магдалины
Образ Марии Магдалины продолжает оставаться невероятно популярным во всех видах искусства. Эта женщина является подлинным объектом восхищения не только для представителей христианской религии, но и для абсолютно светских людей.
Мария Магдалина и Иисус Христос в фильме Мела Гибсона «Страсти Христовы».
О Марии снято множество экранизаций. Практически все они мегапопулярны. Один из самых известных - фильм по роману Никоса Казандзакиса «Последнее искушение Христа», который снял великий Мартин Скорсезе. Образ Марии Магдалины важен в рок-опере Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса «Иисус Христос – суперзвезда». В 2004 году Мел Гибсон снял невероятно сильную картину под названием «Страсти Христовы», где роль Марии сыграла великолепная Моника Белуччи. В этом фильме использован образ Марии, как раскаявшейся грешницы, последовавшей за Христом. В 2003 году вышел роман Дэна Брауна «Код да Винчи». Произведение снискало бешеную популярность, по роману был снят одноимённый фильм. Там Мария Магдалина предстаёт в образе, описанном в гностических евангелиях.
Мария Магдалина и Иисус Христос в фильме «Мария Магдалина».
История Марии снова оказалась в центре внимания во время прямой трансляции телесериала NBC «Иисус Христос – суперзвезда» в пасхальное воскресенье 2018 года с Сарой Барейллес в этой роли. Примерно в то же время библейская драма «Мария Магдалина» с Руни Мара в главной роли стала популярной в кинотеатрах. По сюжету молодая женщина пытается избежать брака по расчету. Роль Иисуса в этом фильме блестяще исполнил Хоакин Феникс.
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