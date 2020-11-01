Суровая правда советских плакатов

Каждый советский человек до сих пор наверняка прекрасно помнит агитационные советские плакаты, лозунги которых уже превратились в крылатые фразы. Цели таких плакатов были разными — например, донести до народа отношение правительства к определенному событию или пропаганда человеческих ценностей. Сейчас эти плакаты являются элементами нашего культурного наследия.



Но встречаются такие плакаты советских времен, при виде которых не можешь не задаться вопросом, о чем вообще думали авторы и художники, так как они вызывают по крайней мере легкое недоумение.























































































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