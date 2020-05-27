Российская порнозвезда получила грамоту от президента за «вклад в православное искусство»

Перефразируя Владимира Ильича Ленина, можно смело утверждать, что из всех искусств для нас важнейшим является порно. Наверное, так и подумали многие россияне, иначе чем еще можно объяснить награждение порноактрисы Елены Михайловой, известной ценителям взрослого кино под творческим псевдонимом Nimfa Viola, благодарственной грамотой администрации президента.



Елена Михайлова сейчас уже не снимается, но многие хорошо ее помнят как актрису востребованных жанров Milf и Mature, подразумевающих сексуальные утехи взрослой дамы с более молодым партнером. Не отказывалась актриса и от сюжетов с однополой любовью. Теперь Елена Владимировна — бизнесвумен, глубоко верующий человек и деятель православного искусства.



Да, именно так, а если вы сомневаетесь, то мы рекомендуем вам внимательнее вчитаться в текст почетной грамоты от администрации президента, в которой содержится недвусмысленная формулировка «за вклад в развитие православного искусства». Нет, к счастью, благодарность «сверху» Nimfa Viola получила не за былые заслуги, на поприще сексуального воспитания православной молодежи, а за новые. Оказывается, покинув взрослое кино, Елена стала… православным ювелиром и теперь создает украшения на религиозную тематику.

Михайлова не удержалась и тут же похвалилась наградой в соцсетях, где за нее порадовались далеко не все. Для тех, кто хоть немного знаком с фильмами Елены, подобное признание заслуг выглядит как изощренное богохульство. Сама Nimfa Viola не предоставила пока комментариев по этому поводу и, вполне возможно, что она и на самом деле считает себя «православным деятелем искусства». Кстати, а почему бы и нет? Известны случаи, когда проповедницы бросали свою паству и становились вполне успешными актрисами взрослого кино . Почему нельзя наоборот — из порноактрисы «перековаться» в православного деятеля?Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: