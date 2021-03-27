9 актеров, которые изменили своим обещаниям, данным зрителю

Мы уже привыкли, что политики постоянно что-то обещают, а потом меняют свое мнение. Но что поделать - профессия у них такая. А вот актеров, что называется, за язык никто не тянет. Они также публичные люди, а для многих являются кумирами и примером для подражания. Поэтому странно, когда артисты высказывают свое мнение и что-либо обещают, а через некоторое время нарушают данное слово. Нужно ли считать их лицедеями, чьи речи произносятся впустую, и существует ли актерская честность? Попробуем разобраться в этой статье.
Сергей Безруков
Сергей Безруков о поправках в Конституции
В одном из интервью актер признался, что есть роли, «которые могут сыграть против тебя». К ним обычно относят роли маньяков, насильников, постельные сцены. Безруков от таких отказывается, так как не представляет реакцию своих детей, которые могут увидеть отца в такой роли. Однако сниматься в рекламе кредитных организаций и политических движений этот актер не брезгует.
В 2012 году перед выборами главы государства Сергей Безруков опубликовал заявление на своем сайте, что отказывается принимать участие в съемках агитационного ролика в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Актер объяснил свою позицию тем, что не желает «своим мнением влиять на выбор других людей». Тогда он считал, что его поддержка этой кандидатуры помешает людям адекватно оценить ситуацию, и выборы нельзя будет назвать честными.
Однако в ходе президентских выборов 2018 года стал доверенным лицом В.Путина и в 2020 году снялся в рекламе поправок в Конституцию. Также раскрученный «бренд С.Безруков» стал очень часто появляться на телевидении как агитатор банковских продуктов. Неизвестно, знает ли сам актер все тонкости предлагаемых кредитов, но многие пожилые люди верят любимому актеру и доверяют его словам.
Маликов, Балуев, Семчев и другие
Маликов в рекламе шампуня
Возможно, для работников сцены и кино неправда, которой они делятся, снимаясь в рекламе, является частью профессии. Они более спокойно относятся к текстам, которые нужно произносить на камеру. Однако порой желание подзаработать выходит боком для самих же актеров. Так, Дмитрий Маликов после рекламы шампуня жаловался журналистам, что теперь девушки стали избегать его, боясь быть «засыпанными» перхотью. Александр Балуев отхватил от негодующих фанатов-мужчин, которые поверили в рекламу дорогущей клиники, осуществляющей пересадку волос.
Хохма в том, что буквально сразу актер появился в телепередаче абсолютно лысый! Пришлось долго объяснять, что это - часть имиджа. А вот актер Семчев до сих пор жалуется, что на улице к нему пристают с фразой: “Ты где был? Пиво пил?” Так что порой от рекламной ахинеи страдают не только доверчивые зрители, но и сами незадачливые актеры.
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Популярный актер вот уже несколько десятилетий остается таковым, причем и как среди обычных людей, так и среди творческой богемы. Иван Охлобыстин - яркая личность, творческая натура, которая находится в постоянном поиске, поэтому вполне понятны его постоянные заявления о том, что он собирается оставить актерскую карьеру.
Перефразируя известное изречение Марка Твена, он вполне мог бы сказать: уйти из кино легко, я делал это тысячи раз. Подобно многим нашим исполнителям, которые периодически анонсируют «последний концерт», так и появление Ивана на экранах каждый раз преподносится им как «перед исходом». Пожалуй, самым продолжительным перерывом в его актерской карьере был промежуток с 2001 по 2008 год.
В то время актер увлекся религией и был рукоположен в священники. Иван честно проводил служения в нескольких московских храмах, однако, как впоследствии поведал, полученных средств не хватало, чтоб прокормить его многочисленную семью. В итоге актер был отстранен Патриархом от обязанностей священнослужителя с условием, что при окончательном решении он сможет вновь вернуться к этому занятию.
С тех пор после каждого проекта Иван собирается возобновить работу в храме, однако постоянно новые интересные предложения мешают ему следовать духовным позывам. Что ж, пока земное и тленное больше привлекает Ивана Охлобыстина.
Юрий Быков
Юрий Быков
Российский актер и режиссер Юрий Быков - фигура в киноиндустрии невероятно талантливая, но и весьма одиозная. Как всем творческим людям, режиссеру фильмов «Дурак» и «Майор» свойственны метания и впадения в крайности. Одним из его высказываний, сделанных в последнее время, стала обширная статья на его странице в Facebook.
Прокат фильма «Завод», автором которого он являлся, провалился в прокате, а до этого критиками был негативно принята его картина «Спящие», рассказывающая о противостоянии спецслужб России и Штатов. Доведенный до отчаяния режиссер опубликовал в другой социальной сети желание «уйти в тень». Однако заметил, что у него есть обязательства перед партнерами, поэтому необходимо завершить начатую работу.
«Вероятно, это будет последняя картина» - объявил Юрий Быков, говоря о фильме «Завод». Также он заявил, что «после совершенного» он не чувствует морального права быть публичной фигурой и «объектом следования». Однако время метаний прошло, и уже стало известно, что режиссер вновь занят творчеством. На этот раз Юрий Быков снимает сериал «Ноль».
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов с адвокатом
Пожалуй, наибольший ажиотаж в прошлом году вызвала история с известным актером Михаилом Ефремовым. Сразу было однозначно понятно, что Ефремов был непосредственным участником смертельного ДТП. Однако путаница в его показаниях, откровенная ложь адвоката, а потом и обвинение этого же адвоката в обмане сделали из потомственного актера посмешище. Наверное, более яркого примера лицедейства в реальной жизни и придумать нельзя.
Сэмюэл Л.Джексон
Сэмюэл Л.Джексон
Этот яркий актер тоже умудрился высказать свое мнение по поводу предвыборной кампании уже будущего американского президента. Известно, что многие голливудские актеры и режиссеры в 2016 году объявили бойкот кандидату Дональду Трампу. Но угроза, брошенная актером Сэмюэлом Л.Джексоном была самой сочной и колоритной.
Если переводить дословно, то она прозвучала так: «Если этот гав**к станет президентом, я унесу свой черный зад в Южную Африку». Конечно же, с избранием Трампа ничего не поменялось - ни Л.Джексон, ни другие знаменитости не покинули пределы США. Но обещания были ничуть не хуже - Барбара Стрейзанд собиралась переехать в Канаду, Вупи Голдберг - в место под названием «хоть куда», а Шер - вообще паковала чемоданы, чтоб улететь на Юпитер.
Зачем же давались такие громкие обещания? Возможно, потому, что мало кто верил в победу бизнесмена и политика, и в то, что потом придется отвечать за слова. Сейчас на вопросы журналистов знаменитостям приходится лишь отшучиваться.
Дэниел Крейг
Дэниел Крейг
Британский актер начал сниматься в роли Джеймса Бонда в далеком 2006 году, когда на свет вышел кинофильм «Казино Рояль». Если раньше этот образ был ему интересен, то впоследствии он не раз заявлял, что устал от него. И это несмотря на то, что за съемки в «007:Координаты «Скайфолл» Крейг получил гонорар в 10,7 млн. долларов!
Актер не раз подчеркивал, что агент 007 ему не симпатичен, поэтому и играть его приходится через силу. А после кинофильма 2015 года и вовсе поклялся, что лучше вскроет вены, чем возвратится к надоевшей роли. Кинопродюсеры все поняли и предоставили актеру творческий отдых. А через пять лет снова предложили ему сыграть роль супергероя. Так что вскоре мы увидим следующую бондиану «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли.
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