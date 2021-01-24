Как снимали фильм «Берегись автомобиля»

Лирическая комедия «Берегись автомобиля» стала первой совместной работой Эльдара Рязанова и кинодраматурга Эмиля Брагинского. Как вспоминал впоследствии режиссёр, в основу сюжета легла «бродячая легенда» тех лет — о человеке, который угонял машины у людей, живущих на нетрудовые доходы (взяточников, спекулянтов, расхитителей социалистической собственности и т. п.), продавал их, а деньги переводил в детские дома.









Историю эту Рязанов и Брагинский слышали в разных городах — в Москве, Ленинграде, Одессе; желая услышать её из первых уст, обращались в различные правоохранительные учреждения, но оказалось, что история целиком вымышлена.







«Просто народ выдумал легенду о современном благородном разбойнике — Робине Гуде, в которой выдал желаемое за действительное». Отсутствие реального прототипа озадачило авторов сценария, но не заставило отказаться от замысла. Сочиняя своего героя, они, по свидетельству Э. Рязанова, опирались на традиции мировой литературы и кинематографа: главным образом фантазию авторов питали Дон Кихот, чаплиновский Чарли и князь Мышкин.







«Нам хотелось, — писал Эльдар Рязанов, — сделать добрую, грустную комедию о хорошем человеке, который кажется ненормальным, но на самом деле он нормальнее многих других.

Ведь он обращает внимание на то, мимо чего мы часто проходим равнодушно. Этот человек — большой, чистосердечный ребёнок. Его глаза широко открыты на мир, его реакции непосредственны, слова простодушны, сдерживающие центры не мешают его искренним порывам. Мы дали ему фамилию Деточкин».Редакторам Госкино в сценарии понравилось всё, кроме того обстоятельства, что симпатичный его герой ворует машины: было бы намного лучше, если бы он просто сообщал в ОБХСС, что такой-то человек — жулик и живёт на нетрудовые доходы Тем не менее фильм под названием «Угнали машину» был уже запущен в подготовительный период, когда председатель Госкино Алексей Романов забраковал сценарий — из опасения, что советские граждане, посмотрев фильм, начнут угонять друг у друга машины; фильм был «законсервирован».Рязанов и Брагинский переработали сценарий в повесть, которая в 1964 году была опубликована в журнале «Молодая гвардия» и получила хорошую прессу, — за это время режиссёр успел снять фильм «Дайте жалобную книгу ». Благожелательные рецензии на повесть произвели впечатление в ЦК, и на съёмки фильма наконец было дано «добро».По свидетельству Э. Рязанова, кандидатура Иннокентия Смоктуновского на роль Деточкина возникла ещё в 1962 году: «Но только в таком плане: хорошо бы было…» — в то время Смоктуновский снимался в «Гамлете», и на него трудно было рассчитывать . Тогда на главную роль был утверждён Юрий Никулин, на роль его антагониста, следователя Максима Подберёзовикова — Юрий Яковлев.Когда же в 1964 году Рязанов смог наконец приступить к съёмкам, Юрий Никулин вновь, как в 1962 году, отправился с цирком в длительное зарубежное турне, при этом фактически отказавшись от предложенной роли: «У меня ощущение, что я это уже сыграл». Рязанов обратился к Смоктуновскому, — вся съёмочная группа хотела, чтобы Деточкина сыграл именно он, но из-за занятости и усталости актёр отказался.Рязанов пробовал на главную роль многих известных артистов; в их числе был и Леонид Куравлёв: «Он оказался достоверен, правдив, симпатичен, — вспоминал Рязанов, — но в нём не хватало странности, не было эдакого лёгкого сдвига мозгов». Пробовался на роль Деточкина и Олег Ефремов, — он мастерски изображал своего героя, но не был им: «Сквозь мягкость, добросердечие и наивность проглядывал волевой, железный человек».В конце концов Рязанову удалось уговорить Смоктуновского, чья природная странность дала необходимый эффект отстранения характера главного героя. Здесь актёр ещё раз сыграл Гамлета, но уже не как Смоктуновский, а как посредственный актёр самодеятельного театра. Рязанов в своём фильме напомнил и о другой знаменитой роли Смоктуновского — князе Мышкине; в одной из сцен невеста Деточкина Люба (Ольга Аросева) бросает в сердцах: «Посмотри на себя! Ты же идиот!»При этом Смоктуновский заставил режиссёра кое в чём отступить от сценария: так, при первой попытке угнать автомобиль Димы Семицветова, когда опаздывающий на поезд человек просил подвезти его, Деточкин, по сценарию, «врал с три короба», чтобы отвязаться от непрошенного пассажира, — в фильме Деточкин говорит всё как есть: что он собирается угнать машину и пассажир рискует попасть в неприятную историю. «Это Смоктуновский, — пишет Рязанов, — восстал против лжи своего героя. Это он восстал, следуя не только логике характера Деточкина, но и, пожалуй, своего собственного».А вот популярные и всеми любимые советские комики Андрей Миронов и Анатолий Папанов крайне легко и удачно вписались в концепцию фильма, еще и обеспечив всей съемочной группе веселый рабочий процесс с бесконечной импровизацией и искрометным юмором . Работа Андрея Миронова в роли «работника торговли» критиками считается одной из его самых успешных.«Тебя посодют, а ты не воруй», «Твой дом – тюрма» и «Положь птичку» придумал для роли тестя Семицветова Анатолий Папанов. В сценарии реплики подполковника-отставника были куда скучнее, да и сам образ не был смешным. Но режиссер всерьез собирался переснять сцены, в которых Папанов был в комедийном «ударе»: ему казалось, что актер переигрывает. Заново отснять не понравившиеся эпизоды не позволил лишь дефицит времени.Иннокентий Смоктуновский в этой роли создал один из самых популярных образов советского кинематографа; 9 ноября 2012 года в Самаре к восьмидесятипятилетию Эльдара Рязанова был открыт памятник Юрию Деточкину.Автор: Тара-АмингуА в Олеге Ефремове режиссёр нашёл идеального Максима Подберёзовикова: с одной стороны, подошли его «стальной взгляд, решительная походка, уверенность жеста , волевое лицо», с другой — в Ефремове присутствовала самоирония, позволявшая ему играть следователя-актёра «как бы не всерьёз, подчёркивая легкую снисходительность по отношению к своему персонажу».По воспоминаниям Ольги Аросевой, ей действительно пришлось водить по улицам Москвы троллейбус (для чего она прошла курсы водителей троллейбуса), причём пришлось выехать на маршрут, и пассажиры в троллейбусе были настоящими, а не массовкой.Но вот в сцене погони за машиной с Деточкиным за рулем сидела не актриса, а дублерша по имени Зинаида. В те времена еще не было гидроусилителя руля, и справиться с крутыми поворотами на большой скорости помогла опытная водитель троллейбуса из московского машинного парка №3.Также был вынужден научиться ездить и Смоктуновский. Угонщик должен был уметь хотя бы тронуться с места. Остальное в фильме делал каскадер Александр Микулин. Все трюки дублер выполнял сам, комбинированные съемки не понадобились. На полном ходу Микулин пролетал под едущим грузовиком, разворачивался на полкруга, въезжал на мчащийся трейлер, съезжал на откос шоссе и лихачил по ухабам во время милицейской погони.Режиссер преклонялся перед бесстрашным трюкачом . Возможно, еще и потому, что поучаствовать в трюках ему пришлось лично. После удачных дублей каскадер предлагал Рязанову повторить отснятое, но уже с пассажиром в кабине. Пассажиром должен быть режиссер – чтобы понял, как это всё даётся спортсменам. При этом простодушный смельчак Микулин не хотел нагнать страха на Эльдара Александровича, а просто предлагал ему новые эмоции от риска. Рязанов держался из последних сил, но, проезжая под движущимся трубовозом, невольно пригнул голову и вжался в сиденье, чем очень развеселил каскадера.Кстати, при всех сложностях трюков Микулин не имел права повредить реквизит – в его распоряжении была лишь одна легковая машина (зато в сцене погони использовалось несколько мотоциклов с коляской).Мосфильмовская «Волга» ГАЗ-21, на которой Деточкин ушёл от погони, снималась также в фильмах «Три тополя на Плющихе» Татьяны Лиозновой, «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая и «Яды, или Всемирная история отравлений» Карена Шахназарова. Сейчас эту «Волгу» можно увидеть в музее киноконцерна «Мосфильм». В сцене погони милиционера за Деточкиным снималось несколько разных тяжёлых мотоциклов.В кадрах фильма можно увидеть различные районы Москвы. Дима Семицветов работает в комиссионном магазине на улице Сретенка, а живёт в районе Смоленского метромоста. Сцену, где Деточкин, желая начать честную жизнь, выбрасывает в реку свои аксессуары, снимали в районе Большого Устьинского моста.Последняя сцена, где отсидевший Деточкин возвращается к Любе, снята на эстакаде Садового кольца над Ульяновской улицей и эстакаде Остоженки (тогда улицы Метростроевской) над Садовым кольцом. Самодеятельный театр репетирует в ДК завода «Каучук». Юрий Деточкин отправляет телеграмму из ныне не существующего 291 отделения связи г. Москвы.Донатаса Баниониса, говорящего по-русски с акцентом, в большинстве фильмов дублируют русскоговорящие актёры . В «Берегись автомобиля» он разговаривает своим голосом.Съёмки «Берегись автомобиля» прошли в течение 1965 года, премьера состоялась в мае 1966-го; в прокате этого года фильм занял 11 место — его посмотрели 29 млн зрителей . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)