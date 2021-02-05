Почему разведение таежного костра из пихты может плохо закончиться

Очень часто, оказавшись в лесу, туристам приходится разводить костры для согревания и приготовления пищи. Вот только бросать в огонь можно далеко не любое дерево. Сжигание некоторых пород может принести дополнительные и абсолютно не нужные сложности. Так, в первую очередь рекомендуется никогда не использовать пихтовые дрова. И вот по какой причине.
Использовать какие попало дрова точно не стоит. /Фото: ya.ru.
«Других дров у меня для вас нет», - скажут некоторые знатные путешественники на пассаж о том, что жечь пихту – это не самое лучшее решение. Конечно, иногда случаются такие ситуации, когда набрать другого топлива просто не представляется возможным. В этом случае необходимо позаботиться о принятии надлежащих мер пожарной безопасности, если не хочется сначала спалить свой лагерь, а потом получить тюремный срок за поджог леса. Но, собственно, в чем же заключается проблема, спросит начинающий турист?
Пихтовый костер будет стрелять. /Фото: wallpaperscraft.ru.
Проблема в том, что некоторые дрова «стреляют» во время горения. Иными словами, они начинают выбрасывать небольшие угольки и горящие щепки из костра в момент горения, создавая таким образом потенциально опасные ситуации для человека и природы. Постреливает не только пихта, но именно она в этом вопросе является абсолютным чемпионом. Значительно превосходит она даже еловые дрова, которые, к слову, тоже лучше не использовать.
Создание такого зарева может плохо кончиться. /Фото: funart.pro.
Тем не менее, если другого варианта нет, то необходимо разводить костер в ямке и убедиться в том, что вокруг него нет ничего такого, что сможет загореться. На всякий случай следует держать под рукой какое-нибудь средство тушения. А еще лучше – не оставлять пихтовый костёр без присмотра. В противном случае сгоревшая палатка и личные вещи – это самое безобидное, что может произойти. Впрочем, как это часто бывает, настоящая проблема заключается не столько в дровах, сколько в общечеловеческом разгильдяйстве.
Летящие во все стороны угли - первый шаг к лесному пожару. /Фото: orbita96.ru.
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