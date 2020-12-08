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Идеи использования места под окном в крошечных кухнях

Кухня в хрущевке — отдельная тема для обсуждения. Только правильно все распланировав, здесь можно разместить все необходимое. Задействован должен быть каждый сантиметр. Именно поэтому очень удивительно и непонятно, когда владельцы крошечных кухонь не используют место под окном.
На самом же деле, под подоконником можно сделать вместительный шкаф, установить технику, в том числе и холодильник и даже сделать это место частью кухонного гарнитура.
Эти полезные идеи использования пространства под окном помогут решить проблему нехватки места на крошечной кухне.

Идеи использования места под окном в крошечных кухнях
Идеи использования места под окном в крошечных кухнях
Идеи использования места под окном в крошечных кухнях
Идеи использования места под окном в крошечных кухнях
Идеи использования места под окном в крошечных кухнях

Идеи использования места под окном в крошечных кухнях
Идеи использования места под окном в крошечных кухнях
Идеи использования места под окном в крошечных кухнях
Идеи использования места под окном в крошечных кухнях
Идеи использования места под окном в крошечных кухнях

Идеи использования места под окном в крошечных кухнях
Идеи использования места под окном в крошечных кухнях
Идеи использования места под окном в крошечных кухнях
Идеи использования места под окном в крошечных кухнях
Идеи использования места под окном в крошечных кухнях

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Кухняместо
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