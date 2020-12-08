Идеи использования места под окном в крошечных кухнях

Кухня в хрущевке — отдельная тема для обсуждения. Только правильно все распланировав, здесь можно разместить все необходимое. Задействован должен быть каждый сантиметр. Именно поэтому очень удивительно и непонятно, когда владельцы крошечных кухонь не используют место под окном.

На самом же деле, под подоконником можно сделать вместительный шкаф, установить технику, в том числе и холодильник и даже сделать это место частью кухонного гарнитура.

Эти полезные идеи использования пространства под окном помогут решить проблему нехватки места на крошечной кухне.



































