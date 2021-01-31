Спорту все возрасты покорны
Наверное, хотя бы раз вы задавались вопросом: «Не пойти ли заняться каким-либо спортом?». Конечно же, это не касается людей, занимающихся им сейчас. Речь, скорее, о тех людях, которые день ото дня испытывают муки повседневной, обыденной рутины.
Хотят что-либо изменить в своей жизни, добавить что-нибудь новое или просто хотят привести себя в форму, но дальше пустых размышлений зайти не могут. В таких случаях обычно человек оправдывается, дескать, некогда и возраст уже не тот. И ведь действительно не поспоришь. До сих пор в обществе бытует мнение, что спорт – это дело молодых. Но так ли это на самом деле? Есть ли вообще какие-то возрастные ограничения для занятий спортом? Пожалуй, в этом стоит разобраться.
В принципе нет такого понятия, как «неподходящий» возраст для занятий спортом. Есть определенные рекомендации о нагрузке и виде спорта, которым следовало бы заняться, учитывая ваш возраст.
Если вам 60 и больше. Силы уже не те, мышцы слабые и боли в костях. Казалось бы, куда заниматься спортом?! А нет, можно и даже нужно. Главное -
придерживаться двух правил. Первое: заниматься можно хоть каждый день, главное – не более получаса. И второе: выбирать стоит мягкие, не интенсивные виды спорта. Например, пилатес или плавание. Так вы не только себе не навредите, но и существенно улучшите общий тонус организма.
Далее идем по ниспадающей. Если вам от 50-ти. Этот возраст обусловлен резким скачком в наборе жира как подкожного, так и мышечного. Для многих дам отметка в 50 становится синонимом яблоко-образной фигуры, когда талия потихоньку сливается с бедрами. Начинаются проблемы с сердцем, сосудами, и появляется риск возникновения диабета. В этом случае ваша недельная программа должна насчитывать около 3-4 часов упражнений, 2-3 часа из которых будут силовыми, а остальное время – растяжка. Из видов спорта подойдут: теннис, бадминтон, футбол (но без фанатизма).
Младше 50-ти – до 40-ка. В этом возрасте начинают сильно страдать кости. Ткани обновляются значительно медленнее. Как вариант недельной нагрузки, все те же 2-3 часа силовых упражнений, остальное – растяжка. Из видов спорта подойдут: быстрая ходьба, плавание, легкая аэробика и велосипед. Если все делать осторожно, буквально через некоторые время вы уже почувствуете удивительную легкость в движениях.
Тем, кто старше 30-ти. Этот возраст позволяет заниматься практически всем, чем угодно. Тренажерный зал 3-4 часа в неделю – самое оно. Но не стоит забывать о растяжке с кардио. Неизнуряющий бег вам не только сохранит сердце к старости, но и может сократить вероятность появления депрессии из-за выработки гормона счастья.
Если от 18-ти и выше. Здесь заниматься можно хоть каждый день. Правда, делать это стоит не более 30-40 минут. Если же ваша физическая форма позволяет, то можно добавить немного силовых упражнений, но не более 2-3 часов в неделю.
И наконец, если уж вы совсем юны, от 5 и старше. В этом возрасте чрезмерные силовые нагрузки могут значительно навредить позвоночнику. Поэтому лучшим вариантом будут занятия не столько силовые, сколько активные и интенсивные. Бег, футбол, велосипед, волейбол, плавание, турник. Что до спортзала и железа, то здесь все же лучше начинать после 20-ти, когда скелет уже полностью сформирован. Многие «ранетки» в тяжелом спорте потом, с годами, имеют массу проблем с суставами.
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