Неприкасаемые в Европе: Народ, который из-за презрения людей предпочел исчезнуть

Целый народ на протяжении сотен лет подвергался в Европе настоящим гонениям. Сравнить его положение можно было, пожалуй, только с неприкасаемыми в Индии. Отдельные входы в церквях, знаки-нашивки на одежде, запрет на прикосновения – почти тысячу лет эти люди жили в обществе, которое не принимало их. Сегодня в толерантной Европе большинство оставшихся представителей этой «касты» отказываются называть себя каготами, ведь данное слово во французском языке до сих пор остается бранным.
Интересно, что ни об истории происхождения целого народа, ни об этимологии слова «кагот» у ученых сегодня нет единого мнения. Есть несколько версий, и каждая рисует совершенно иную картину. Возможно, что название происходит от выражения «canis gothus» – «готская собака», и этот народ – потомки древнегерманских племен, осевших случайно на чужих территориях. Может быть, каготы были потомками мавританских солдат, оставшихся после вторжения мусульман в Испанию и Францию в VIII веке. Несмотря на то, что они приняли христианство, общество не доверяло им.
Однако такие теории не объясняют, почему к каготам относились как к настоящим неприкасаемым, и многие исследователи выводят происхождение термина из такого слова как cafo – «прокаженный». Есть и более мирная «экономическая» версия – возможно, что каготы были гильдией плотников и пострадали из-за слишком успешного ведения дел. Так или иначе, но начиная с X века в документах находят упоминания о об этом «особенном» народе.
За последние 200 лет о каготах почти забыли, но, тем не менее, народная память в Пиренеях все еще хранит страх и презрение, которые «добропорядочные христиане» испытывали к этим людям. Масса суеверий, которые приписывали целой нации проказу и зловоние, привели к настоящему остракизму. Для каготов существовало множество запретов: на вступление в брак с «нормальными» гражданами, на выбор профессии, на купание в тех же водоемах, что и другие жители, на касание голой рукой парапетов, перил и даже святой воды в церкви – кропильница со святой водой у каготов была своя, а причастие священники подавали им на длинной ложке.
На старых фотографиях каготы – невысокие темноволосые люди
Можно было бы, наверное, не верить подобным легендам, если бы не интересные исследования: в 60-ти старинных церквях в Пиренеях действительно существуют отдельные входы с надписями «Cagot», а старые кладбища этого народа всегда находятся за пределами освященной территории. Кстати, никаких паталогических изменений костей при раскопках захоронений ученые не обнаруживают, так что приходится сделать вывод: каготы не были прокаженными или больными, и все правила против них были простыми суевериями.
Однако правила были так строги, что в определенных местностях каготам даже запрещалось ходить по земле босиком. От этого пошел миф, будто бы у них перепонки между пальцами, и несколько сотен лет эти люди могли появляться среди обычных граждан только с нашивками на одежде в виде красных гусиных лап.
Отличительным знаком каготов была гусиная лапа
Есть упоминания об этой несчастной нации и у Франсуа Рабле. В сочинении «Мелодия острова» он показывает каготов как пораженных холерой гарпий. А в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» есть описание Телемского аббатства, на двери которого есть надпись, запрещающая вход «лицемерам, фанатикам и каготам». Известно, что особенно презрительно к этому народу относились в Гаскони и предгорьях Пиренеев.
Сохранилось несколько противоречивых свидетельств о внешнем виде каготов. По одним описаниям, это были коренастые темноволосые люди, по другим – наоборот, светловолосые и голубоглазые. Интересно, что всегда упоминаются некоторые физиологические особенности, которые, якобы, отличали этих людей от «нормальных»: слишком высокая температура тела, маленький рост и отсутствие мочек ушей – своеобразная «круглоухость».
Селились каготы на тех землях, где не хотел жить никто – либо пригороды, подальше от остальных горожан, либо болотистые, неплодородные местности. Профессии им доставались тоже «непрезентабельные», связанные со смертью: согласно легендам и поверьям, они могли работать только могильщиками и гробовщиками, строили помосты для казни и плели веревки. По сохранившимся более поздним данным, каготы действительно занимались в основном плотницкими работами и даже построили немало храмов, в которые их затем пускали только через отдельный вход и при соблюдении всех правил.
Следы небольших боковых дверей во многих храмах – память о каготах
Конец этой нации связывают с Французской революцией. Чуть позднее официальные законы о гонениях были отменены, а во время беспорядков и разграблении архивов большинство каготов, судя по всему, специально уничтожили списки со своими именами. Так эта нация постепенно исчезла. Произошло это мирным путем, каготам постепенно удалось ассимилироваться, и сегодня большинство потомков этого забытого народа отказываются называть себя так же, как звали когда-то их предков и предпочитают не вспоминать о прошлом.
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