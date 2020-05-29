Десять лучших способов, чтобы придать обуви первоначальный вид

Обувь – очень важная составная нашего гардероба. И каждая пара всегда должна выглядеть так же блестяще, как и одежда. Однако бывают случаи, когда туфли или сапоги теряют первоначальный вид из-за въевшейся грязи или из-за долгого использования.

Если данная проблема коснулась и вас, то следующие советы, как придать обуви вид новой, будут очень кстати.

Приятный бонус: не каждый способ заключается в трате кучи денег на дорогие средства. Иногда хватает продуктов и ингредиентов, которые есть дома почти у каждого из нас.

Первый способ: оливковое масло

Наверное, всем известно, что оливковое масло – продукт, который используется ежедневно на кухне, а также в медицине. Но это не все его возможности. Масло отлично поможет вам побороть грязь на кожаной обуви.

Что нужно сделать?

Очистите поверхность и протрите насухо. Разотрите несколько капель оливкового масла по обуви, а затем протрите сухой салфеткой или тряпкой. Финал — наслаждайтесь результатом!

Второй способ: кожура от банана

Что каждый из нас (или большинство) делает с банановой кожурой? Мы её выбрасываем. А ведь она может быть очень полезна, особенно в том случае, когда требуется вернуть первоначальный вид кожаной обуви, удалив загрязнения.

Что нужно сделать?

Во-первых, как и прежде, очистите и высушите обувь. Во-вторых, внутренней стороной банановой кожуры натрите поверхность, оставьте на несколько минут и удалите мякоть тряпочкой.

Третий способ: зубная паста

Почти у всех есть обувь с белой подошвой, которая имеет свойство очень быстро пачкаться. А со временем отмыть загрязнения на ней и вовсе не возможно, в связи с чем подошва приобретает желтовато-коричневый цвет.

Обычную пыль можно отмыть и мыльной водой, а вот, например, с другими видами грязи способно справиться только специальное средство.

А зубную пасту вы пробовали? Нет? Попробуйте! Вы удивитесь, но всего за несколько минут она приведёт подошву в порядок, от вас даже не потребуется особых усилий.

Что нужно сделать?

Нанесите зубную пасту на подошву и разотрите щёткой, затем оставьте на несколько минут и смойте чистой водой.

Четвёртый способ: хлеб

Конечно, прозвучит, наверное, немного грубо, но куском белого хлеба можно очистить обувь. Он действует, как ластик. Прекрасно подходит для замши, сатины и парусина.

Что нужно сделать?

Возьмите кусочек мякиша и сделайте шарик, затем нужно покатать его по пятнам на обуви. Крошки можно удалить щёткой.

Пятый способ: сода пищевая

Сода подходит не только для выпечки на кухне, но также и для очистки различных поверхностей. Об этих свойствах данного средства известно давно. Сода подходит и для удаления загрязнений с обуви.

Что нужно сделать?

Смешайте столовую ложку соды и несколько капель воды, должна получиться смесь, напоминающая пасту. Данный раствор нанесите на пятна и потрите щёткой. После чего оставьте на несколько минут, а затем смойте чистой водой.

Шестой способ: пилочка для ногтей

Если у вас обувь матовая, да ещё и с въевшимися пятнами, то этот способ для вас! На помощь придёт пилочка для ногтей, способная очистить поверхность, не повредив её.

Что нужно сделать?

Возьмите пилочку и «отполируйте» то место, где образовалось пятно. Не волнуйтесь, царапин не останется!

Седьмой способ: вазелин

Скорее всего, вы подумаете, что это самый неудачный вариант спасения обуви. Однако не спешите делать выводы. Вазелин придаст туфлям блеск и избавит от пыльных пятен.

Что нужно сделать?

Выдавите побольше вазелина на грязное место и мягкой тряпочкой вотрите его в поверхность.

Восьмой способ: мука кукурузная

Мука, как и оливковое масло, подходит не только для использования на кухне. Она способна сделать так, чтобы на вашей обуви не появились жирные пятна, которые обычно невозможно вывести. Если на вашу обувь попало масло, меры необходимо принимать немедленно!

Что нужно сделать?

Для начала насыпьте достаточное количество кукурузной муки на образовавшееся пятно, а затем оставьте на полчаса. После чего с помощью щётки удалите муку. Обувь приобретёт первоначальный вид!

Девятый способ: цитрус (апельсин)

Всего лишь половина апельсина окажется одним из лучших помощников для очистки кожаной обуви, а также вернёт потерянный блеск.

Что нужно сделать?

Половиной апельсина натрите обувную поверхность, затем оставьте на несколько часов. После чего следует натереть кожу мягкой тряпочкой или обувной щёткой.

Десятый способ: картофелина

Сок картофеля – ещё один замечательный вариант для избавления от пятен на кожаной обуви. После использования данного средства обувь выглядит как новая.

Что нужно сделать?

Разрежьте картофелину пополам и натрите поверхность (так, чтобы овощ дал сок). А перед высыханием сока протрите обувь тряпочкой.

Теперь вы знаете все секреты, как вернуть обуви первоначальный вид. Данные способы помогают экономить деньги и самый невосполнимый ресурс – время.