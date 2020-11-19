«Рабу хотэру»: как устроены отели для секса в Японии

Знаменитые японские «отели любви» соперничают по популярности с американскими мотелями, известными своей легкомысленной репутацией. Зачем нужны гостиницы для секса, как они устроены и кто их клиенты.







Скрыться

Представь, что ты живешь в Японии, тебе 20 лет и у тебя есть парень. Но встречаться с ним просто негде!



Дело в том, что Япония — очень маленькая страна. По площади она в 45 раз меньше России, но на этом крохотном пространстве живет 127 миллионов человек. Вот почему квартиры там крохотные и очень дорогие. Если ты молодая японка, то, скорее всего, живешь под одной крышей с родителями, дедушками и бабушками, а свою комнату делишь с сестрами и братьями.



Но даже если родственников немного, все равно стены квартиры такие тонкие, что слышно всё, чем заняты соседи. И чем они заняты в постели — тоже. Да и они в курсе, что творится в твоей спальне.



Что же делать, если хочется громко кричать от оргазма или ругаться на чем свет стоит? Ответ один: идти в «рабу хотэру». Это название — искаженное английское love hotel, то есть «отель любви».



Развлечься

Предтечи «отелей любви» появились еще четыреста лет назад. В те времена публичные дома в Японии назывались «чайными домиками». Почти у каждого был отдельный вход или даже целая система тайных туннелей, через которые клиенты проституток проникали в покои своих любовниц.

А в XX веке появились предприниматели, которые стали сдавать в аренду свободные комнаты в своем доме для проституток и их клиентов. Расцвет этого бизнеса пришелся на 1958 год, когда проституция в Японии была официально запрещена. Но именно тогда оказалось, что спрос на «отели любви» предъявляют и обычные парни и девушки, и даже семейные пары, которым хочется побыть наедине без родственников.Вы сразу узнаете, что перед вами «рабу хотэру», едва увидите его. Их вычурный дизайн буквально кричит о том, для чего они предназначены. Разнообразие стилей потрясает: небоскребы, дворцы, даже летающая тарелка... Один из самых известных «отелей любви» построен в виде роскошного замка. Обычно владельцы стараются давать им иностранные названия.Но удивительно, что никто не встретит вас у входа: ни швейцар, ни администратор, ни даже улыбчивая девушка на ресепшене. В таких отелях персонал старается быть как можно более незаметным, чтобы не смущать посетителей. Некоторые отели устроены так, что вы вообще не видите персонал и других гостей.Стойка администратора отделена зеркальной перегородкой, чтобы служащие и постояльцы не видели друг друга. Так гости отеля могут сохранить анонимность. Можно заплатить за несколько часов или за всю ночь. Бронировать номера заранее не нужно.Некоторые комнаты «отеля любви» выглядят как обычные гостиничные номера, только просторнее. К вашим услугам будет телевизор с каналами для взрослых и кровать такого размера, что номер люкс в обычном отеле покажется слишком скромным.Но если этого мало, в «отелях любви» можно воплотить в жизнь почти любую фантазию. К примеру, заняться сексом на крутящейся кровати или на матрасе, наполненном морской водой, в которой плавают рыбки. Некоторые номера обставлены как школьный класс или кабинет врача. К услугам гостей костюмы и аксессуары, чтобы поиграть в учителя и ученицу или, скажем, пациента и медсестру . Можно дать волю воображению. Например, опуститься на дно моря или заняться сексом в стиле 1980-х.Поклонники НЛО могут побывать внутри корабля пришельцев.Мечтали заняться сексом в птичьей клетке? Пожалуйста!Все меняется, и «рабу хотэру» не исключение. Это одновременно и хорошая, и плохая новость. Раньше у отелей любви была сомнительная репутация. Из-за анонимности там процветали проституция и торговля наркотиками.Сегодня многие «рабу хотэру» стараются уйти от такого имиджа и даже избегают названий, связанных с сексом. Например, теперь их называют «модные гостиницы» или «отели-бутики». Чем приличнее отель, тем больше людей в нем бывает. Теперь это уже не место сексуальных похождений, а скорее аттракцион для туристов.Плохая новость заключается в том, что « тематические комнаты » становятся всё менее востребованными, а значит, владельцы избавляются от них. Во многом это происходит из-за ужесточения японских законов об общественной морали, под действие которых попадают и «отели для секса». Так что, если вы мечтаете заняться сексом в костюме панды или в багажнике автомобиля, поторопитесь: скоро такие номера в «рабу хотэру» могут исчезнуть.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: