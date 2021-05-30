Как отмыть вытяжку и фильтр кухонной вытяжки от жира

Вытяжка на кухне – это возможность избавить помещение от жировых испарений и запахов, которые могут напитать всю квартиру. Но рано или поздно приходится её чистить.

Конечно, есть специальные химические средства, предназначенные для этих целей. Но всё чаще хозяйки задаются вопросом, как отмыть вытяжку от жира народными средствами. Вариантов существует немало!

Как отмыть вытяжку от жира

Прежде чем приступить к чистке вытяжки на кухне, её следует подготовить для этого. Соответственно, нужно её:

Отключить; Разобрать.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступать к процессу следует обязательно прочесть инструкцию к вытяжке. И нужно не забыть её отключить. В противном случае есть вероятность удара током или замыкания.

Разбор вытяжки для её промывки проводится в следующем порядке:

Для начала снимается крышка вытяжки, которая расположена непосредственно над плитой. Для этого достаточно открыть фиксаторы и крышка легко снимется с пазов;

Только потом аккуратно извлекается фильтр;

Далее следует снять трубу, которая тоже требует чистки;

Снять необходимо и воздушный фильтр;

Внешне нужно осмотреть корпус вытяжки, чтобы на нём не было никаких загрязнений.

ВНИМАНИЕ! Очень важно найти в инструкции к вытяжке информацию про воздушный фильтр.

Не каждый его вид может подвергаться очистке.

Корпус вытяжки моется очень легко. Для этого подойдёт любое средство. Можно даже просто развести порошок, мыло или средство для мытья посуды в воде и губкой отмыть следы жира. После чего чистой тряпкой вся поверхность протирается. А вот как отмыть сетку вытяжки от жира – это другой вопрос. Тут есть множество способов.

Чем отмыть вытяжку на кухне от жира

Методики очищения жирных и грязных пятен с вытяжки и её фильтра масса. Можно воспользоваться покупными средствами, которые в своём составе имеют разнообразные химические элементы. Среди доступных магазинных средств:

Комет;

очистители от AmWay;

Sano Forte Plus;

Isesclean;

Сияние для плит;

и многое другое.

А кто-то пробует самые разнообразные доступные народные средства, проверенные временем:

сода;

мыло;

уксус;

лимон.

И, конечно, в борьбе против жира на вытяжке не обойтись без щёток, тряпок, губок.

Как отмыть вытяжку от жира народными средствами: мыльная вода

Многие хозяйки сходятся во мнении, что хозяйственное мыло – один из лучших способов, как отмыть решетку вытяжки от жира. При этом содержание жирных кислот в таком мыле должно быть не менее 72% (эту цифру обычно пишут непосредственно на бруске).

Приготовить очищающий раствор нужно таким образом:

0,5 куска мыла натирается на тёрке; Полученная мыльная стружка растворяется в 2,5 л горячей воды; Теперь либо замочить в жидкости сетку и фильтр, либо тщательно смочить проблемные места; Спустя минут 10-15 поверхности следует очистить от остатков жира при помощи тряпки или металлической губки.

Если вдруг с первого раза загрязнения не исчезли, процедуру можно повторить в очередной раз.

Как воспользоваться лимоном для удаления жира с вытяжки

Убрать свежий жир с вытяжки поможет незаменимое средство – лимон, а точнее его сок. Для этого достаточно его мякотью тщательно натереть все жирные поверхности вытяжки. В таком виде они оставляются на 10 минут. После – всё стирается обычной салфеткой. Такое средство не всегда помогает с первого раза. Поэтому нужно иметь в виду, что придётся повторить процедуру ещё пару раз до окончательного очищения вытяжки.

Как отмыть вытяжку от жира с помощью уксуса

Довольно сложный вопрос, чем отмыть кухонную вытяжку от жира, который уже застарел. Для этого можно применять кислоту. Самая доступная для нас – это уксус. Её можно использовать как в концентрированном, не разбавленном виде, так и в виде более слабого водного раствора.

Достаточно в 1 части воды развести 2 части уксусной кислоты. Таким раствором протираются все необходимые поверхности вытяжки и оставляются на 12-15 минут. По истечении этого времени губкой и чистой водой все остатки загрязнений убираются.

ВАЖНО! Т.к. средство предполагает использование концентрированной уксусной кислоты, то работать рекомендуется только в перчатках. Нужно, чтобы они были толстыми. Средство не должно попасть на кожу или в глаза!

Как очистить жир содой

Сильно загрязнённую вытяжку можно отмыть от жирных пятен при помощи обычной пищевой соды. Для такого народного рецепта потребуется:

Налить большую кастрюлю воды;

Добавить в неё немного измельчённого хозяйственного мыла;

Засыпать горсточку соды;

Всё перемешать;

В это средство опускаются грязные детали вытяжки;

Кастрюля ставится на плиту;

Всё кипятится в течение 20 минут;

После этого огонь выключают, а грязные части вытяжки оставляют в растворе;

Далее решётку просто нужно сполоснуть в горячей чистой воде.

Результат – кристальный блеск и чистота вытяжки!

СОВЕТ! Если кастрюля не настолько большая, чтобы туда полностью поместилась решётка, можно производить очищение сначала одной стороны, а потом другой, перевернув её.

Как быстро отмыть вытяжку от жира: средство для удаления засоров

Если же вытяжка находится в совсем запущенном состоянии, когда ни сода, ни уксус не помогают, то как быстро отмыть вытяжку от жира? Есть возможность исправить ситуацию при помощи агрессивных средств для чистки труб. Это может быть гранулированный препарат, порошок, жидкость или крем.

Решётку вытяжки помещают в ёмкость из нержавеющей стали. Сверху её тщательно заливают или засыпают купленным средством для удаления засоров в трубах. Теперь сверху нужно аккуратно полить тёплую воду. Спустя 10 минут, когда решётка уже отмокнет, жир начнёт отходить, раствор сливается, а фильтр промывается тёплой проточной водой.

ВНИМАНИЕ! Средство для чистки труб – это агрессивный химикат. Его нужно использовать не чаще раза в год. В противном случае решётка, сделанная из металла, начнёт постепенно разрушаться.

Магазинные средства в борьбе с засохшим жиром на вытяжке

Сегодня в магазинах можно найти множество разнообразных средств, которые созданы специально для борьбы с жирными застарелыми загрязнения на вытяжке. Достаточно купить один из них (отечественного или же зарубежного производства) и воспользоваться им.

Для этого решётку, на которой и скапливается жир, нужно положить в большую ёмкость. Сверху её поверхность заливается специальным чистящим средством. Решётки можно укладывать слоями, также обработать и средством. В таком состоянии их следует выдержать не меньше 20 минут. Затем их тщательно промывают в воде.

Если препарат не полностью справился с засохшим жиром на вытяжке, переживать не стоит. Достаточно процесс очистки повторить ещё раз.

Каждая хозяйка может для себя выбрать наиболее подходящее средство, чем отмыть вытяжку на кухне от жира. Просто нужно попробовать разные варианты. Но не нужно стараться использовать эти агрессивные химикаты часто. Лучше – 1 раз в месяц или даже реже. В противном случае можно просто повредить вытяжку.

Советы, как не допустить сильных загрязнений на вытяжке

Столкнувшись однажды с серьёзными застарелыми жирными пятнами на вытяжке, хозяйки мечтают облегчить себе процесс их отмывания. Но так ли всё просто?

Рекомендуется проводить чистку вытяжки раз в 1 месяц. Тогда на кухне всегда будет чисто, а о жирных пятнах можно позабыть;

Когда вытяжка моется и сушится. Она должна быть обязательно отключенной. Тогда и хозяйка, и сам агрегат будет в безопасности;

Не стоит нагревать вытяжку. Перед кипячением (если это предусмотрено рецептом очистки) нужно проверить деталь на наличие пластмассовых элементов. Ведь они могут расплавиться;

От загрязнений лучше избавляться тогда, когда они ещё свежие. Достаточно будет даже простого мыльного раствора, которым простые пятна легко оттираются. Поэтому затягивать с уборкой не стоит. Лучше раз в неделю по чуть-чуть и легко отмывать вытяжку;

Регулярно стоит ухаживать за своей вытяжкой. Тогда она будет гораздо эффективнее работать. Да и вопроса, как отмыть вытяжку от жира уже не будет возникать. Никаких дополнительных трат на профессиональные средства не потребуется.

Видео: чем отмыть кухонную вытяжку от жира

Очень эффективный рецепт, как отмыть фильтр кухонной вытяжки от жира представлен в этом видео: