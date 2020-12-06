Невыполненные обещания первого и единственного президента СССР

На исходе весны 1985-го Горбачев призвал советское общество перестраиваться. Именно это выступление породило термин «перестройка», хотя популярным он стал позже. Одна из основных озвученных целей Перестройки - усиление экономических мощностей Страны Советов. Специалисты всех научно-практических сфер исследуют причины и следствия этого явления по сей день. И пусть мнения все так же неоднозначны, но конечный итог один: с поставленными задачами последний советский генсек не справился.
Новый лидер и громкие реформы
Почтовая марка, популяризующая реформы. /Фото: ic.pics.livejournal.com
В 1985 году Советский Союз получил новое руководство с Горбачевым во главе. Управленцы понимали, что нужно многое менять. На советской экономике последних лет не лучшим образом отразились и зависимость от нефтяного экспорта, и западные санкции, и застоявшаяся система управления. Прежде всего Горбачев взялся за реформирование экономики, затрагивая и остальной советский уклад. Началом радикальных реформ принято считать 1985 год.
В сравнительно молодом и перспективном члене политбюро многие увидели решение существующих проблем. Горбачев не скрывал, что твердо намерен творить перемены. Правда, мало кто понимал, насколько далеко все может зайти. В апреле 1985-го он озвучил курс на ускорение экономического развития. Именно «ускорением» и назывался 1-й этап перестройки, продлившийся до 1987 года и не предполагавший фундаментальных реформ системы. Ускорением предполагалось наращивание темпов развития промышленности и машиностроения. Но когда инициативы правительства ожидаемого результата не дали, решено было «перестраиваться».
Разлаженная система снабжения и плачевные результаты попущений
К перестройке привела целая цепочка причин. /Фото: img-fotki.yandex.ru
В 1987-м в рамках перестройки системы Горбачев отменил внешнеторговую госмонополию, что только разбалансировало и так не идеальную систему снабжения. В один момент сотни предприятий превратились в экспортеров произведенной продукции и закупленных для гражданского потребления товаров импортных. Доходы от таких торговых манипуляций были баснословными. Ведь контролируемые в Советском Союзе цены были существенно ниже коммерческой цены на западе. Продукция тоннами повалила за рубеж, породив в СССР серьезный товарный дефицит.
Простому человеку теперь не хватало колбасы, туалетной бумаги, посуды, обуви. А к лету 1989-го исчезли уже товары первой необходимости — сахар, чай, лекарства, моющие средства. Вскоре возник табачный кризис. Проблемы со снабжением породили массовые забастовки шахтеров на Донбассе, Кузбассе и по Карагандинскому бассейну. Стихийные митинги прокатились и по крупным городам — Ленинград, Свердловск, Пермь, где людям не удавалось «отоварить» продуктовые талоны. Но это были цветочки на фоне предновогодней ситуации под 1992-й, когда опустели все магазинные полки. Эксперименты привели к тому, что товары раскупались предпринимателями либо прятались завмагами под очередную реформу отпуска розничной стоимости.
Директора-кооператоры и новая советская буржуазия
Шахтерская забастовка в 1989-м. /Фото: sovsekretno.ru
В июне 1987-го принимается закон о госпредприятии, расширивший многолетние рамки. Опасаясь безответственности руководителей, авторы реформы учредили контролирующие советы трудящихся, которые были уполномочены наблюдать за директорами и влиять на курс предприятия. Руководители избирались трудовым коллективом и в случае неэффективной работы могли переизбраться. Такие полномочия должны было превратить работников в хозяйственников, придав им сил для самоотверженного труда. А на деле же главные решения по-прежнему принимались партийно-профсоюзными организациями, подчинившими себе советы без отчетности перед вышестоящими ведомствами.
Чтобы подстегнуть бывшие организации-монополисты к конкуренции, снижению цен и повышению эффективности труда, реформаторы разрешили создавать негосударственные предприятия - кооперативы. Но что-то пошло не так, и владельцы кооперативов, поднакопив капитал, стали использовать наемный труд, превращаясь в капиталистов. Кооперативы повесили на плановое хозяйство, где сырье не продавалось, а распределялось по фондам. А к фондам имели доступ единицы. В результате работали лишь те, кому фондовое сырье доставалось по знакомству и за взятку.
Директора сориентировались быстро, открыв кооперативы при своих заводах. Выпускалась продукция из дешевых материалов, производимых на государственных мощностях, а продавалась уже по свободной цене, принося сверхприбыль. Фактически так запустили номенклатурную приватизацию предприятий, хотя формально заводы и фабрики находились в госсобственности. Доверенные лица-кооператоры из числа рабочих вступали в конфликты с оставшимися на госполучках. Предприниматели-паразиты, доящие государство, подкупали чиновников. И бюрократы, попробовавшие на вкус материальные вознаграждения в дележе госсобственности, твердо отстаивали реформистский курс. Так начался переход бюрократов в лоно формирующейся в еще советском обществе буржуазии.
Борьба с пьянством и неготовность к гласности
Результаты радикальной антиалкогольной кампании. /Фото: ic.pics.livejournal.com
Параллельно с глобальными реформами Горбачев решил бороться с пьянством. Но эта кампания пестрела перегибами. Решено было уничтожить огромные площади виноградных насаждений, спиртные напитки запретили даже по случаю семейных торжеств. Антиалкогольная реформа породила дефицит спиртных напитков на прилавках и, как следствие, привела к увеличению их цены.
В 1987-м взялись за смягчение цензуры, что выразилось в политике гласности. Новый подход допускал обсуждение в обществе ранее запрещенных тем, что стало шагом к демократизации. Но и здесь быстро возобладал регресс. Общество, много лет пребывающее за комфортным для сознания «железным занавесом», оказалось не готово к мощному потоку свободной информации. «Хотелось как лучше» обернулось идеологическим и нравственным разложением, зарождением сепаратистских настроений и, в конце концов, развалу страны.
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