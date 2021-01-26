Как немцы строят дома за 24 часа

С каждым годом ритм жизни только ускоряется. Архитекторы и строительные компании также стараются не отставать и представляют быстровозводимые жилища. Раньше на строительство домов уходило много месяцев, потом время работы сократилось до пары недель, а сегодня уже можно увидеть, как особняк возводят всего за несколько часов. Эта немецкая компания строит дома всего за 24 часа.











Строительная компания Dennert вот уже несколько десятилетий занимается производством быстровозводимых домов. Немцы сумели эффективно сочетать скорое строительство с отличным качеством.







Составляющие для будущего дома производятся в фабричных условиях. В готовые модули тут же встраиваются необходимые коммуникации: канализация, водопровод, электрика, отопление, а также бытовая техника. На выполнение одного заказа у производителя уходит 3 месяца.







Установка составляющих осуществляется на готовый фундамент.







Готовые части на участок доставляются специальным грузовым автотранспортом. Затем строительная бригада приступает к работе, и начинается монтаж на заранее подготовленном фундаменте. Слоган компании Dennert звучит как «Один день – один дом», поэтому никто из рабочих не сидит на месте.







Основным строительным материалом является немецкий экобетон.

В его состав входят вспененное стекло , натуральная пемза из Альп, цемент, вода и песок.Быстровозводимый дом компании Dennert.Компания-производитель уверена в качестве своих домов и предоставляет гарантию на них сроком до 30 лет . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)