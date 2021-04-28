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5 причин, почему беспородистый кот намного лучше породистого


5 причин, почему беспородистый кот намного лучше породистого

В наше время многие люди заводят котов. Каждый знает о том, что эти животные являются лучшими питомцами. При этом есть немало граждан, которые долго ломают голову над тем, кота какой именно породы следует взять. На самом деле лучше всего заводить самого обычного «дворового» беспородистого кота, сироту без пафосной родословной и вот по каким причинам.

1. Ум


Дворовой кот смотрит на тебя со значением. /Фото: forum.awd.ru.

Дворовой кот смотрит на тебя со значением. /Фото: forum.awd.ru.

 

Не нужно быть аристократом, чтобы быть умным. Как нельзя лучше это касается котов. Точно также, как дикие звери умнее домашних, «дворовые» и беспородистые питомцы намного умнее животных с красивой родословной и дорогой породой. Здесь достаточно посмотреть на многочисленных дрессировщиков: в их кошачьих коллективах чаще всего используются обычные «дворовые» коты и кошки.

2. Автономность


Таким и без человека неплохо. /Фото: photoclub.by.

Таким и без человека неплохо. /Фото: photoclub.by.

 

Беспородистые коты обычно демонстрируют куда больший уровень самостоятельности и неприхотливости. Особенно важно это в вопросах питания. Не нужно лишний раз переживать за то, что котик скушал что-то совсем не то! Беспородистые животные съедят все что пригодно, да так, что только за ушами трещать будет. Кроме того, такие коты лучше переносят вынужденное одиночество, пока хозяев нет дома.

3. Звериная натура


Что естественно - то не безобразно. /Фото: cutecatshq.com.

Что естественно - то не безобразно. /Фото: cutecatshq.com.

 

Все-таки кот не должен быть созданием меланхоличным и слабым. Кот – это хищник и добытчик, которому не чуждо занятие ловли мышей. Для городских квартир подобное не очень актуально, однако оказавшись в деревне или на даче у беспородистых созданий сразу же просыпается инстинкт охотника. Что в том числе приносит пользу и для хозяйства.

4. Скромность


Ах, зачем меня мать родила. /Фото: rasfokus.ru.

Ах, зачем меня мать родила. /Фото: rasfokus.ru.

 

Когда человек берет дорого породистого кота, то он просто не может себе позволить, чтобы его любимец лежал непонятно на чем, точил когти непонятно о что и даже ходил «голым» в одной только шерсти! С беспородистыми созданиями всяко проще – киньте вон ту старую майку или остатки свитера, и котейка будет счастлив задействовать их в качестве подстилки. Впрочем, скорее всего ваш кот и сам найдет то место, где ему нравится лежать без всяких домиков.

5. Психика


Коты без породы намного лучше. /Фото: fotostrana.ru.

Коты без породы намного лучше. /Фото: fotostrana.ru.

 

«Дворовые» коты отличаются лучшей обучаемостью и большим пониманием. Их котят намного проще приучить к лотку. Все это проистекает из того, что у беспородистых котов намного лучше обстоят дела с инстинктом самосохранения, а потому они быстро и хорошо соображают «кто в доме главный» и где нужно метить территорию.

P.S. Конечно же, в доме главный – кот, а человек – это просто лысый бесшерстный питомец-раб, который приносит еду и чешет животик!

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