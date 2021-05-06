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Чем чревато движение на автомобиле, если уровень масла упал ниже нормы


Чем чревато движение на автомобиле, если уровень масла упал ниже нормы

Моторное масло – это одна из тех вещей в автомобиле, своевременной заменой которой точно не стоит пренебрегать. Кроме того, правильный водитель не забывает следить за уровнем смазки. Из всего этого проистекает логичный вопрос: а можно ли вообще продолжать безопасное движение на машине, если уровень моторного масла по каким-то причинам опустился ниже допустимой нормы.

Без масла никак. ¦Фото: drive2.ru.

Без масла никак. ¦Фото: drive2.ru.

 

Как это пафосно не прозвучит, однако масло в моторе машины – это все равно, что кровь в сердце человека. Без него никак нельзя. Оно жизненно необходимо для смазывания всех трудящихся запчастей, дабы они не изнашивались слишком быстро. Каждое современное моторное масло – это достаточно сложное химическое соединение. От уровня его качества, а также от буквального уровня масла напрямую зависит «здоровье» автомобиля.
Черная кровь для железного сердца. ¦Фото: yandex.by.

Черная кровь для железного сердца. ¦Фото: yandex.by.

 

Во время работы силового агрегата моторное масло выгорает самым рядовым способом. Кроме того, смазка очень часто просто уходит через образовавшиеся бреши. Особенно циничным является то, что производители некоторых двигателей и вовсе не скрывают (и даже указывают в технической документации) тот факт, что их моторы буквально «пожирают» залитую в систему смазку.
В таким руководствах по эксплуатации даже указывается норма и периодичность долива. Как бы то ни было, важно уяснить одно – масло в моторе постепенно исчезает.
За уровнем надо следить. ¦Фото: drive2.ru.

За уровнем надо следить. ¦Фото: drive2.ru.

 

Главная беда в эксплуатации большинства автомобилей в том, что многие водители даже не заглядывают под капот между техническим обслуживанием. Проезжают 10, 15, 20 тысяч км пробега, а потом сильно и неожиданно для себя удивляются, что оказывается, уровень моторного масла у них значительно ниже нормы, а то и вовсе находится на минимуме. Ну, так может быть и ничего страшного в этом нет?
На лампочке ехать уже нельзя. ¦Фото: yandex.ru.

На лампочке ехать уже нельзя. ¦Фото: yandex.ru.

 

Итак, если масло в системе находится на минимальном уровне, то в целом ничего страшного во всем этом нет. Однако, ездить при таких показателях и дальше, можно только при одном важном условии – в автомобиле гарантированно отсутствуют видимые протечки масла. В остальном же ничего страшного нет: давление масла никак не связано с его уровнем. Сухой щуп еще не означает, что двигателю не хватает смазки. При этом лучше всего не затягивать и как можно быстрее отправиться в сервис или магазин, чтобы поскорее долить живительную техническую субстанцию.
Лучше своевременно долить. ¦Фото: autotek.by.

Лучше своевременно долить. ¦Фото: autotek.by.

 

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Чем чревато движение на автомобиле, если уровень масла упал ниже нормы

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