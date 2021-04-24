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Как устранить неприятный запах в ванной комнате без освежителя воздуха

Ванная комната – это практически самое часто посещаемое помещение во всей квартире. Чтобы в ней всегда витал приятный аромат, необходимо позаботиться об освежителе. Необязательно покупать дорогие средства, есть несколько простых и эффективных способов, которые позволяют освежить ванную комнату.

1. Применить пищевую соду для чистки унитаза


Пищевая сода – это главный помощник в доме. Она обладает свойствами, которые позволяют удалять многие пятна, а также сода легко устраняет неприятные запахи. Используйте ее совместно с горячей водой для уборки унитаза, чтобы полноценно очистить его от всех микробов и загрязнений.

Как устранить неприятный запах в ванной комнате без освежителя воздуха

2. Поместить кондиционер для белья в бачок унитаза 


Кондиционер для белья сможет надолго оставить приятный запах в ванной комнате. Для этого стоит один колпачок средства залить в бачок унитаза. Каждый раз при смыве аромат будет развеиваться по комнате.
Как устранить неприятный запах в ванной комнате без освежителя воздуха

3. Поместить кондиционер для белья на щетку для унитаза 


Очень часто этот способ используют в местах для общественного пользования. Необходимо капнуть несколько капель на щетку, которой чистят унитазы. Во-первых, аромат будет всегда присутствовать в комнате, во-вторых – усиливаться во время уборки унитаза.
Как устранить неприятный запах в ванной комнате без освежителя воздуха

4. Использовать лимон для чистки поверхностей сантехники 


Лимон часто используют для уборки квартиры.
Он не только способен удалить грязь, но и оставляет после себя очень приятный цитрусовый аромат. Можно использовать его как дополнение к моющим и чистящим средствам.

Как устранить неприятный запах в ванной комнате без освежителя воздуха

5. Сделать ароматические масла источником приятного аромата 


Эфирные масла способны недолгое время сохранить приятный запах во всей квартире. Можно капать ароматические масла на любую поверхность. Например, капнуть на ватный диск и положить его в корзину для белья, в мусорное ведро или рядом с туалетной бумагой.
Как устранить неприятный запах в ванной комнате без освежителя воздуха

6. Хранить всегда сухими полотенца 


Влажные полотенца – это очень плохая идея для хранения в ванной комнате. Их стоит сразу после использования стирать или высушивать на сушилке. Не забывайте их часто менять, чтобы избежать неприятного запаха.
Как устранить неприятный запах в ванной комнате без освежителя воздуха

7. Использовать кондиционер для


белья для поддержки хорошего запаха полотенец Очень хорошая идея – это распылить немного кондиционера для белья, смешанного с водой, на полотенца, которыми вы вытираете руки. Благодаря такому способу вы не только освежите комнату, но и убережете ее от возможных неприятных запахов.
Как устранить неприятный запах в ванной комнате без освежителя воздуха

8. Приобрести ароматизированное мыло 


Выбор мыла – это приоритетное и важное дело для сохранения приятного аромата в ванной комнате. Выбирайте не только эффективные против бактерий средства, но и те, которые обладают приятным запахом.
Как устранить неприятный запах в ванной комнате без освежителя воздуха

9. Сделать своими руками освежитель


 Освежитель воздуха можно сделать своими руками. Все что вам нужно – это эфирное масло с любимыми ароматом, деревянные палочки и красивая емкость. Налейте в емкость масло и поставьте палочки. Приятный аромат свежести с ноткой любимого запаха будет постоянно витать по всей ванной комнате.
Как устранить неприятный запах в ванной комнате без освежителя воздуха

10. Регулярно проветривать комнату


 Все перечисленные способы позволяют добиться определенного аромата в ванной комнате. Но также важно, чтобы в помещении пахло свежестью. Для этого достаточно один раз в день проветривать комнату. Циркуляция воздуха иногда работает гораздо лучше, чем самые дорогие освежители.
Как устранить неприятный запах в ванной комнате без освежителя воздуха
Примечание: все фотографии взяты с открытых ресурсов.
Благодаря нашим рекомендациям ванная комната будет самым любимым местом в квартире. Приятный аромат позволит получить полноценное удовольствие от гигиенических процедур.
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