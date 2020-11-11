Как Владимир Ленин рассорил немцев, и За что они установили ему памятник

Его называли отцом Советского государства рабочих и крестьян, лидером Октябрьской революции, вождём Коммунистической партии и всего мирового пролетариата. Личность Владимира Ильича Ульянова (Ленина) всячески идеализировали, восхваляли и возвеличивали. Конечно, именно с его личностью ассоциировали свержение опостылевшего «прогнившего» царизма и воцарение светлого рабоче-крестьянского строя, где всё принадлежало народу. Не будем рассуждать на тему к счастью или к сожалению все теории Ленина не выдержали экзамен временем. 20 июня вождю коммунизма установили на западе Германии памятник. Почему именно сейчас и что теперь из-за этого происходит в одном из самых бедных немецких городов?
Город Гельзенкирхен относительно небольшой провинциальный город, с населением 260 000 человек. Раньше это был важный промышленный центр. После сворачивания добычи угля, город лишился тысяч рабочих мест. Сейчас Гельзенкирхен является самым бедным городом в Германии.
Смешалось здесь всё: немецкая, русская и английская речь. Под звуки «Интернационала» грохочут неонацистские лозунги. Люди держат плакаты с надписью «Добро пожаловать, Ленин!» и тут же через дорогу: «Ленину здесь не место!». Выглядит, как безумное чаепитие у Кэрролла, только без чая. Город разделился на два разных лагеря, в результате установки двухметровой чугунной статуи вождя.
Памятник Владимиру Ильичу Ленину 20 июня установили марксисты в Гельзенкирхене, западная Германия.
Памятник планировали открыть 22 апреля — к 150 годовщине с дня рождения Ильича. Карантин внёс в дату коррективы и это случилось только сейчас, в июне. Этот памятник имеет свою историю. Отлит он был ещё в 1957 году в Чехословакии. Марксисты купили её через интернет за 16 000 евро. Установили статую возле штаб-квартиры радикальной левой Марксистско-ленинской партии Германии. Онлайн опрос местных граждан показал, что 65% населения «за». Но установки всё равно пришлось добиваться через суд — городской совет был против, мотивируя свою позицию тем, что Ленин отождествляет собой насилие, подавление и террор. Суд был проигран, так как земля на которой водрузили памятник, находится в частной собственности.
Сторонники марксизма-ленинизма.
Отношение у местных к Ильичу чрезвычайно неоднозначное. Правые радикалы даже вывели своих сторонников на протест. Они заявляют, что кроме нескольких человек из Марксистской партии этого не хотел больше никто. Лидер Марксистско-ленинской партии Германии, Габи Фехтнер, прокомментировал это так: «Владимир Ильич Ленин – передовой мыслитель, сыгравший значительную роль в мировой истории. Он боролся за свободу и демократию для широких народных масс».
Памятник разделил население на две противоборствующие части.
Вторят Фехтнеру и его сторонники-горожане: «По всему миру сносят памятники рабовладельцам, деспотам и разжигателям войн. Я думаю, что мы очень своевременно решили поставить статую великому революционеру, марксисту и борцу за мир. Ведь его фигура символизирует светлое будущее и новую эру социализма». Пресс-конференция в честь открытия собрала журналистов из многих стран. Ведь памятники таким личностям в наши смутные времена всё больше сносят, чем ставят. На территории западной Германии подобный постамент вообще появился впервые.
Городские власти и некоторые граждане категорически против. В суде приводились аргументы, что статуя испортит лицо города и прочее, но суд счёл всё это несостоятельным. В конце концов, мэрия организовала выставку на тему коммунизма в здании напротив памятника. Целями её было по словам властей «развенчать коммунистическую идеологию путём предоставления фактов».
В день открытия на протест вышли бритоголовые молодые люди. Неонацисты скандировали свои лозунги, а через дорогу кёльнская группа распевала на сцене песню о «Красном октябре». Не обошлось и без курьёзных инцидентов: в разгар торжественного мероприятия перед памятником появилась женщина с бутылкой в руках.
Прокричав с сильным русским акцентом: «Моя кровь, пожалуйста!», - она размахнулась, чтобы бросить бутылку с краской, но её руку перехватили в последний момент. Женщину невозможно было угомонить, она кричала: «Ленин пил кровь моих родственников и земляков. Вы тоже хотите выпить моей крови?» Её грубыми толчками оттеснили от памятника.
Женщина, пытавшаяся воспрепятствовать открытию памятника, Екатерина Мальдон.
На фоне либеральных заявлений, звучащих со сцены, выглядела эта сцена весьма абсурдно. Впрочем, как и всё действо в целом. Женщину, которая посмела покуситься на Ильича, звали Екатерина Мальдон, она политическая беженка из СССР. Она продолжала вопить о том, что Советский Союз — это большой концлагерь, а Ленин — массовый убийца.
С другой стороны, уроженка Молдовы, приехавшая на церемонию открытия из Кёльна, Ирина Тимофеева, говорит, что рада тому, что в Германии чтут память великого вождя. Ирина возложила к памятнику большой букет роз.
Памятник Ильичу, любовно укрытый красным флагом.
Гельзенкирхен соседствует с городом Эссен. Несмотря на близость — города отделяют друг от друга всего пятнадцать минут поездки на метро, здесь о страстях, полыхающих у соседей и не слыхивали. Молодые люди на вопрос о Ленине лишь смеются в ответ: «Памятник Ленину? А кто такой Ленин?» Студент, сидящий за столиком в местном кафе, говорит: «Естественно, я знаю, кто такой Ленин, но про памятник ему слышу впервые». В магазин одежды стоит очередь. Ведь ещё в связи с карантином, разрешено заходить только по нескольку человек. Люди в очереди отвечают, что в стране демократия и каждый имеет право на своё собственное мнение.
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