По какой причине в Советском Союзе не выпускали легковушек с дизельными двигателями

В наш век удивиться дизельному мотору на легковом автомобиле уже невозможно. Однако, для советского человека в свое время подобная «роскошь» была в диковинку. А все потому, что в СССР фактически не производили дизельных авто для потребительского рынка. Чем же была продиктована такая особенность отечественного автопрома? Ведь дизельные агрегаты выпускались в Союзе в огромном количестве.
В основном это были грузовики. /Фото: yandex.ru.
Первые легковые автомобили появились в Европе в 1936 году. Во всем мире спрос на дизельное топливо рос, а потому автоконцерны охотно переходили на новый тип моторов. Однако в Советском Союзе ничего подобного в то время не происходило по ряду причин, хотя дизельные агрегаты делали в большом количестве. И все они шли преимущественно или на военные, или на грузовые машины, в том числе на военную технику. Почему же так?
Бензин был дешевым. /Фото: twitter.com.
Если говорить конкретно о 1930-1940-х годах, то здесь следует в первую очередь отметить то, что с автомобилизацией населения в это время было достаточно плохо. Легковой автомобиль являлся в те годы настоящим предметом роскоши. В первую очередь по причине того, что у отечественной промышленности стояли принципиально другие задачи, а именно – подготовка к войне. Однако, даже и без этой подготовки у потребительского сегмента промышленности было большое количество более важных приоритетов, чем выпуск личных авто для всех и каждого. Активная автомобилизация СССР начнется уже только после окончания Второй мировой войны.
Просто не было нужды. /Фото: 5koleso.ru.
Первая же подлинная причина долгого игнорирования дизельных двигателей на рядовых автомобилях заключается в том, что достаточно долгое время в СССР был весьма дешевый бензин. Конкуренции между дизелем и бензином в стране вообще не было, в отличие от стран Запада, а потому и не было нужды делать дизельные агрегаты для потребительского сегмента рынка. Первый дизельный мотор для легкового ВАЗ появился только в 1986 году!
первые дизеля появились только в 1980-е. /Фото: drive2.ru.
Вторая причина заключалась в том, что дизельные моторы долгое время в среднем были дороже бензиновых, а потому конструкторы полагали, что нет никакого смысла даже пытаться переделывать их для массового гражданского сектора. Тем более, что основное «мирное» горючее – бензин и так стоит достаточно дешево.
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