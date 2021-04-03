Как пожарить грецкие орехи в микроволновке? 3 простых шага

Микроволновая печь, вещь весьма многофункциональная. В ней можно готовить различные блюда, а кроме этого использовать и для некоторых других целей. Некоторые умельцы умудряются в ней даже стирать вещи, например, кухонные полотенца. Но, сегодня мы будем использовать микроволновку по её прямому назначения. Мы пожарим в ней грецкие орехи. Сделать это можно и на сковороде, но в микроволновке быстрее и проще.

Жарим грецкие орехи в микроволновке. Что и как нужно делать?

Как я уже сказал, сложного здесь ничего нет. Главное не пережарить орехи и не сжечь их. Этого не случится, если знать точное время приготовления орехов. А делается всё в 3 простых шага.

Шаг №1

Жарить орехи мы будем очищенные. Поэтому, если вы купили их в скорлупе, то сначала очистите её. Теперь 200 грамм орешков моем, откидываем их на дуршлаг и ждём, пока с них стечёт вся вода.

Шаг №2

Кладём орешки в стеклянную посуду для микроволновой печи. При выборе посуды берите такую, в которую орехи можно будет уложить в 1-2 слоя, не больше.

Шаг №3

Теперь ставим посуду с орехами в печку и выставляем на ней мощность 750 Вт. Чтобы получить немного подкаленные орешки печку нужно включить на 6 минут. Если же орешки вы любите хорошо прожаренные – то на 8 минут.

В любом случае в процессе приготовления (и на 6 минут и на 8), дверку печи нужно будет 2-3 раза открыть и перемешать орехи. При большей мощности микроволновки, например 1000 Вт, время приготовления уменьшают на 2 минуты.

На заметку!

Орехи в печке начинают обычно потрескивать. Такой треск означает, что через 1-2 минуты они будут полностью готовы. Пока орехи не остыли, может показаться, что они ещё не дожарились. Не следует их снова ставить в печь. Орехи дойдут до нужного состояния в процессе остывания.

И смотрим видео где вам расскажут ещё некоторые секреты при жарке орехов.