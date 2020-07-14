Метеориты, которые оставили свои следы в России

Планета хранит воспоминания о каждом метеорите, пусть даже сегодня кратеры находятся далеко под землей. Россия – не исключение. Территория России велика метеориты ее не обошли стороной. Думаете, Тунгусский метеорит был велик? А как насчет метеорита, оставившего за собой кратер диаметром в сотню километров?





Кратер Попигай

Карский кратер

Пучеж-Катунский кратер

Кратер Логанча

Калужский кратер

Озеро Святое

Озеро Эльгыгытгын