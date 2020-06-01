Как и зачем подвязывать томаты

При выращивании помидоров огородники нередко сталкиваются с необходимостью их подвязки. Узнайте, какие есть основные способы закрепления высоких кустов томатов на опорах.

Подвязка помидоров – одна из важных составляющих ухода за этими культурами. В первую очередь в подвязке нуждаются кусты высокорослых томатов, которые под тяжестью плодов склоняются к земле. Низкорослые сорта помидоров подвязывают при необходимости.



Зачем подвязывать томаты?

1. Каркас из проволоки

2. Колышки

3. Горизонтальная шпалера

4. Вертикальная шпалера

5. Сетка, проволочные изгороди

При созревании плодов растения высокорослых сортов могут не выдержать их веса и сломаться.Плоды, которые лежат на земле, сильнее подвержены нападению вредителей.Томаты на подвязанных растениях получают больше солнечного света и лучше проветриваются.Предлагаем вам познакомиться с 5 самыми распространенными способами подвязки помидоров.Для подвязки помидоров существует множество вариантов каркасов – в виде призмы или конуса. Конструкция может быть выполнена из дерева или металла. Такие каркасы можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно. Но обратите внимание, что этот способ подвязки томатов может быть достаточно затратным, если вы выращиваете большое количество помидоров.Это весьма простой способ подвязки помидоров, для которого понадобятся только колышки и шпагат (или пряжа).Для одного куста вполне достаточно будет одной опоры. Рекомендуется брать колышки, превышающие рост помидоров как минимум на 20-25 см. Это позволит подвязывать новые побеги томатов выше и выше по мере роста растений.Подвязка томатов к горизонтальной шпалере позволяет перевязывать растения по мере их роста. Для ее организации также нужно вкапывать в землю колья. Но есть и отличия от предыдущего метода: шпагат натягивается между ними. При этом стебли помидоров «пропускают» между несколькими нитями шпагата.Этот метод подвязки томатов показан в том случае, если овощи выращиваются в теплице. Его принцип заключается в том, что растения подвязывают к потолку теплицы, а по мере роста кустов их «подтягивают», что позволяет защитить помидоры от травмирования. Кроме того, это удобный способ подвязки томатов, если на участке не слишком много места.Для создания необходимой конструкции понадобятся двухметровые сетки, которые следует протянуть между рядами помидоров. Стебли подвязывают к сетке шпагатом, что обеспечивает их надежное крепление. Удобство конструкции заключается в том, что по мере роста кусты томатов можно отвязывать от одного уровня сетки и перевязывать на более высокий. Кроме того, не нужно вбивать колья для каждого отдельного куста – к одной сетке можно подвязать сразу несколько растений.Подвязка помидоров – важная процедура, о которой не стоит забывать при выращивании высокорослых и некоторых низкорослых сортов. Правда, не все огородники согласны с тем, что томаты обязательно следует подвязывать. А что думаете по этому поводу вы?