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Как и зачем подвязывать томаты

При выращивании помидоров огородники нередко сталкиваются с необходимостью их подвязки. Узнайте, какие есть основные способы закрепления высоких кустов томатов на опорах.
Подвязка помидоров – одна из важных составляющих ухода за этими культурами. В первую очередь в подвязке нуждаются кусты высокорослых томатов, которые под тяжестью плодов склоняются к земле. Низкорослые сорта помидоров подвязывают при необходимости.

Зачем подвязывать томаты?


При созревании плодов растения высокорослых сортов могут не выдержать их веса и сломаться.
Плоды, которые лежат на земле, сильнее подвержены нападению вредителей.
Томаты на подвязанных растениях получают больше солнечного света и лучше проветриваются.
Предлагаем вам познакомиться с 5 самыми распространенными способами подвязки помидоров.

1. Каркас из проволоки


Для подвязки помидоров существует множество вариантов каркасов – в виде призмы или конуса. Конструкция может быть выполнена из дерева или металла. Такие каркасы можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно. Но обратите внимание, что этот способ подвязки томатов может быть достаточно затратным, если вы выращиваете большое количество помидоров.

Как и зачем подвязывать томаты

Как и зачем подвязывать томаты

2. Колышки


Это весьма простой способ подвязки помидоров, для которого понадобятся только колышки и шпагат (или пряжа).
Для одного куста вполне достаточно будет одной опоры. Рекомендуется брать колышки, превышающие рост помидоров как минимум на 20-25 см. Это позволит подвязывать новые побеги томатов выше и выше по мере роста растений.

Как и зачем подвязывать томаты

3. Горизонтальная шпалера


Подвязка томатов к горизонтальной шпалере позволяет перевязывать растения по мере их роста. Для ее организации также нужно вкапывать в землю колья. Но есть и отличия от предыдущего метода: шпагат натягивается между ними. При этом стебли помидоров «пропускают» между несколькими нитями шпагата.

Как и зачем подвязывать томаты

4. Вертикальная шпалера


Этот метод подвязки томатов показан в том случае, если овощи выращиваются в теплице. Его принцип заключается в том, что растения подвязывают к потолку теплицы, а по мере роста кустов их «подтягивают», что позволяет защитить помидоры от травмирования. Кроме того, это удобный способ подвязки томатов, если на участке не слишком много места.

Как и зачем подвязывать томаты

5. Сетка, проволочные изгороди


Для создания необходимой конструкции понадобятся двухметровые сетки, которые следует протянуть между рядами помидоров. Стебли подвязывают к сетке шпагатом, что обеспечивает их надежное крепление. Удобство конструкции заключается в том, что по мере роста кусты томатов можно отвязывать от одного уровня сетки и перевязывать на более высокий. Кроме того, не нужно вбивать колья для каждого отдельного куста – к одной сетке можно подвязать сразу несколько растений.

Как и зачем подвязывать томаты
Подвязка помидоров – важная процедура, о которой не стоит забывать при выращивании высокорослых и некоторых низкорослых сортов. Правда, не все огородники согласны с тем, что томаты обязательно следует подвязывать. А что думаете по этому поводу вы?
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