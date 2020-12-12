15 невероятно ярких пейзажей, которые раскрасят ваши будни

Весна – время пробуждения, и именно в такое время мы решили подготовить для вас подборку невероятно красивых и красочных пейзажей со всех уголков планеты, чтобы показать, как много красок таит в себе наша Земля и вместе с вами отменить прошедший 22 апреля день Земли.
Panjin Red Beach (англ. Паньцзинь Красный пляж) – это пляж в Китае, который находится на реке Ляохэ, где-то в 30 километрах к юго-западу от селения Паньцзинь. акое необычное название и цвет местность получила из-за особых водорослей.
Сьерра-Невада, Калифорния, США.
Каньон Антилопы — каньон, расположенный на юго-западе США, на севере Аризоны, рядом с городом Пэйдж, неподалеку от границы с Ютой, в 240 км от Великого Колорадского Каньона.
Соссусфлей — глиняное плато в центральной части пустыни Намиб на территории национального парка Намиб-Науклуфт, известное самыми большими в мире красными песчаными дюнами.
Намибия.
Luoping, Юньнань, Китай.
Колумбия Ривер Гордж, США.
Южноморавский край, Чехия.
Шварцхорн, Италия.
Солончак Уюни — высохшее соленое озеро на юге пустынной равнины Альтиплано, Боливия на высоте около 3650 м над уровнем моря. Имеет площадь 10 588 км² и является крупнейшим солончаком в мире.
Чехия.
Вик — самая южная деревня в Исландии, расположенная в 180 км к юго-востоку от Рейкьявика, на окружной дороге.
Голландия.
Хиллиер — озеро на юго-западе Австралии, на острове Мидл-Айленд русск.. Примечательно розовым цветом вод. Озеро по краям окружено песком и эвкалиптовым лесом.
Кояшское озеро, Крым.
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