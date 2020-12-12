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15 невероятно ярких пейзажей, которые раскрасят ваши будни

Весна – время пробуждения, и именно в такое время мы решили подготовить для вас подборку невероятно красивых и красочных пейзажей со всех уголков планеты, чтобы показать, как много красок таит в себе наша Земля и вместе с вами отменить прошедший 22 апреля день Земли.

15 невероятно ярких пейзажей, которые раскрасят ваши будни


Panjin Red Beach (англ. Паньцзинь Красный пляж) – это пляж в Китае, который находится на реке Ляохэ, где-то в 30 километрах к юго-западу от селения Паньцзинь. акое необычное название и цвет местность получила из-за особых водорослей.

15 невероятно ярких пейзажей, которые раскрасят ваши будни

Сьерра-Невада, Калифорния, США.

15 невероятно ярких пейзажей, которые раскрасят ваши будни

Каньон Антилопы — каньон, расположенный на юго-западе США, на севере Аризоны, рядом с городом Пэйдж, неподалеку от границы с Ютой, в 240 км от Великого Колорадского Каньона.

15 невероятно ярких пейзажей, которые раскрасят ваши будни

Соссусфлей — глиняное плато в центральной части пустыни Намиб на территории национального парка Намиб-Науклуфт, известное самыми большими в мире красными песчаными дюнами.

15 невероятно ярких пейзажей, которые раскрасят ваши будни

Намибия.

15 невероятно ярких пейзажей, которые раскрасят ваши будни

Luoping, Юньнань, Китай.

15 невероятно ярких пейзажей, которые раскрасят ваши будни

Колумбия Ривер Гордж, США.

15 невероятно ярких пейзажей, которые раскрасят ваши будни

Южноморавский край, Чехия.

15 невероятно ярких пейзажей, которые раскрасят ваши будни

Шварцхорн, Италия.

15 невероятно ярких пейзажей, которые раскрасят ваши будни

Солончак Уюни — высохшее соленое озеро на юге пустынной равнины Альтиплано, Боливия на высоте около 3650 м над уровнем моря. Имеет площадь 10 588 км² и является крупнейшим солончаком в мире.

15 невероятно ярких пейзажей, которые раскрасят ваши будни

Чехия.

15 невероятно ярких пейзажей, которые раскрасят ваши будни

Вик — самая южная деревня в Исландии, расположенная в 180 км к юго-востоку от Рейкьявика, на окружной дороге.

Вик — также и самое влажное место в Исландии.

15 невероятно ярких пейзажей, которые раскрасят ваши будни

Голландия.

15 невероятно ярких пейзажей, которые раскрасят ваши будни

Хиллиер — озеро на юго-западе Австралии, на острове Мидл-Айленд русск.. Примечательно розовым цветом вод. Озеро по краям окружено песком и эвкалиптовым лесом.

15 невероятно ярких пейзажей, которые раскрасят ваши будни

Кояшское озеро, Крым.

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