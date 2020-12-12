15 невероятно ярких пейзажей, которые раскрасят ваши будни

Весна – время пробуждения, и именно в такое время мы решили подготовить для вас подборку невероятно красивых и красочных пейзажей со всех уголков планеты, чтобы показать, как много красок таит в себе наша Земля и вместе с вами отменить прошедший 22 апреля день Земли.









Panjin Red Beach (англ. Паньцзинь Красный пляж) – это пляж в Китае, который находится на реке Ляохэ, где-то в 30 километрах к юго-западу от селения Паньцзинь. акое необычное название и цвет местность получила из-за особых водорослей.







Сьерра-Невада, Калифорния, США.







Каньон Антилопы — каньон, расположенный на юго-западе США, на севере Аризоны, рядом с городом Пэйдж, неподалеку от границы с Ютой, в 240 км от Великого Колорадского Каньона.







Соссусфлей — глиняное плато в центральной части пустыни Намиб на территории национального парка Намиб-Науклуфт, известное самыми большими в мире красными песчаными дюнами.







Намибия.







Luoping, Юньнань, Китай.







Колумбия Ривер Гордж, США.







Южноморавский край, Чехия.







Шварцхорн, Италия.







Солончак Уюни — высохшее соленое озеро на юге пустынной равнины Альтиплано, Боливия на высоте около 3650 м над уровнем моря. Имеет площадь 10 588 км² и является крупнейшим солончаком в мире.







Чехия.







Вик — самая южная деревня в Исландии, расположенная в 180 км к юго-востоку от Рейкьявика, на окружной дороге.

Вик — также и самое влажное место в Исландии.Голландия.Хиллиер — озеро на юго-западе Австралии, на острове Мидл-Айленд русск.. Примечательно розовым цветом вод. Озеро по краям окружено песком и эвкалиптовым лесом.Кояшское озеро , Крым.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)